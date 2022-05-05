Временные могилы: зачем некоторые народы выкапывают своих умерших

Погребальные обычаи некоторых народов могут привести в ужас неподготовленного человека. А между тем необычные ритуалы, предполагающие эксгумацию тел умерших, были не только распространены в древности, но практикуются и сегодня. Для одних изъятие трупа из могилы – возможность почтить память усопшего, для других же – способ сэкономить.

Церемония очищения трупов в Индонезии

Жители провинции Южный Сулавеси придерживаются традиций, возникших в 1905 году. Представители племени торайя погребают умерших высоко в горах. Хоронят родственников или в выдолбленных в скале пещерах, или в закрепленных на горе деревянных гробах, реже - в земляной яме, накрываемой бревнами. Конечно, по прошествии времени крепления деревянных гробов, висящих над пропастью, сгнивают и содержимое вываливается к подножью горы. Но это никого не беспокоит. Для совсем маленьких детей предусмотрен особый способ погребения – грудничков хоронят в дуплах вековых деревьев. Простые жители иногда кладут покойника в гроб к другим умершим предкам.

В ходе первичного погребения строго соблюдается ряд ритуалов. Первым делом жители приносят в жертву барана или свинью. Это приношение должно помочь покойному попасть в Пуйа – загробное царство.

Чтобы сохранить тело до начала проведения обрядов, его мумифицируют формалином или столовым уксусом. Ведь первичные похороны могут состояться через неделю или даже спустя несколько лет. В то же время к умершим родственникам относятся, словно к захворавшему человеку. Недалеко от места захоронения или же прямо в доме помещают куклы «тау-тау», деревянные фигуры умерших в натуральную величину. Если случилось так, что человек умер не в своем городе, то его непременно приносят домой. По этой причине местные стараются не покидать родные земли.

Торайя считают, что ухаживать за близкими людьми необходимо даже после их смерти. Это подтверждает церемония MaiNene, которая обычно проводится в августе или сентябре и в ходе которой усопших можно увидеть среди живых. Эксгумации подвергаются как тела взрослых, так и детей. Торайя извлекают из мест захоронений своих предков для того, чтобы очистить их и поменять им одежду. Пустые гробы чинят или делают новые. Некоторые доставляют трупы родственников на место их кончины, а затем торжественно проносят по деревне.

Двойные похороны во Вьетнаме

Вьетнамские кладбища располагаются прямо вдоль дорог среди рисовых полей. Обычное желание для крестьянина – погребение на том участке, где он работал при жизни. Вьетнамцы уверены, что умершие продолжают существовать с ними в одном мире.

Чтобы тела покойников сохранялись дольше, их обрабатывают синтетическими и природными растворами. Вещества вводят в паховые и другие крупные артерии. А бальзамировать трупы могут не только медицинские работники, но и родственники.

При первом обряде погребения тело вместе с вещами первой необходимости кладут в гроб и предают земле. В росписи надмогильных сооружений часто применяют элементы свастики – буддийские символы вечности.

Эксгумация, которая особенно широко распространена в северной части страны, проводится спустя три года после похорон, как правило, в декабре. Родственники вскрывают могилу для того, чтобы обработать кости усопшего самогоном. Для сохранения белизны останков процедуру осуществляют вечером. После завершения обряда кости помещают в керамическую раку, которую устанавливают на кладбище или дома.

Оставшуюся после трупа могилу закапывают до тех пор, пока в ней снова не появится необходимость. Поскольку дерево во Вьетнаме стоит дороже кирпича, использованный гроб идет на строительный материал.

Китайский погребальный ритуал «минхунь»

На протяжении двух тысяч лет в Китае применяется практика женитьбы мертвецов. Погребальный обычай «минхунь» восходит к периоду правления династии Хань. Местные жители уверены, что посмертный брак необходим в том случае, если мужчина умирает неженатым или же вдова повторно вступает в брак. Семья покойного старается сделать все возможное, чтобы найти ему мертвую подругу.

Традиция обрела широкую популярность из-за двух ключевых принципов китайской философии – даосизма и культа предков. Считается, что души усопших уходят в мир теней, откуда могут посылать свою помощь потомкам. А для того чтобы это происходило, должна быть соблюдена гармония дао – единство инь и ян (женщины и мужчины).

Несмотря на то что китайские власти осуждают этот погребальный ритуал, он продолжает существовать и по сей день, так как родители хотят исполнить свой долг перед умершими детьми. Если нет «свежего» трупа, то брак заключается со скелетом постарше.

Иногда тело женщины, отличавшейся привлекательностью при жизни, становится предметом торга. Цена приобретения может достигать десятков тысяч юаней. Эти деньги считаются выкупом, который бы получили родственники при жизни дочери. На черном рынке останки могут перепродаваться несколько раз, что, естественно, преследуется законом.

Эксгумация в Греции

До 2006 года кремация была запрещена греческими властями, как неправославный способ похорон. Платить же за постоянное место на кладбище могут позволить себе далеко не все жители.

Поскольку похороны являются в стране святым обрядом, греки нашли оптимальный выход – хоронить почившего на три года с возможностью продления контракта. После чего выкапывать останки из могилы, очищать кислотой и передавать родственникам в металлической коробке, которую можно хранить или дома, или на кладбище, на специальном складе-остофилакионе, приблизительно за 40 евро в год. При выборе второго варианта потомки могут навещать усопшего в склепе. Некоторые греки даже просят служителей церкви святить кости.

В том случае если родственники не присутствовали на эксгумации тела и не уплатили деньги за место в склепе, останки помещают в массовое подземное захоронение, где уже находятся десятки тысяч покойников. Из-за дороговизны ритуальных услуг в Греции каждую неделю «бесхозным» остается один труп.

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