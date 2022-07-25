Что изобрел Кулибин И. П.: самые известные творения талантливого мастера

Большинство идей великого инженера-самоучки Ивана Петровича Кулибина не нашли поддержки властей того времени. Из всех творений мастера сегодня можно увидеть только самоходную коляску и диковинные часы, подаренные императрице. Однако имя гениального человека не только дошло до наших дней, но и стало нарицательным.

Имя этого человека стало нарицательным и произносится с восхищением, когда нам посчастливится наблюдать за работой мастера — автора полезного изобретения, открытия или удивительного механизма.

Кто такой Кулибин: краткая биография

Кулибин Иван Петрович родился в Нижегородской губернии в апреле 1735 г. Его отец был мелким купцом, семья проживала в усадьбе в слободе Подновье. Сегодня на этом месте в Нижнем Новгороде стоит памятный знак, сама же усадьба не сохранилась.

О детстве и юности Кулибина известно, что мальчик много читал и увлекался техникой, насколько это было возможно в то время. Профессия торговца не прельщала его. Он выучился на слесаря, токаря и часовщика. Образования помимо этого не получил.

Благодаря своему упорному труду он сумел произвести впечатление на императрицу. Кулибин преподнес ей в подарок удивительные часы с боем, музыкой и крошечными фигурками, которые двигались под действием часового механизма.

За этот исторический подарок Иван Петрович был назначен в 1769 году заведующим механической мастерской Петербургской академии наук. Так началась работа знаменитого мастера, инженера и изобретателя в столице России.

Лопастной водяной двигатель

Среди изобретений Кулибина выделяется водоход, принцип работы которого был похож на коноводное судно. Такие грузовые суда использовали на Руси наряду с бурлацкими. Якорь груженого судна бросали далеко впереди, завезя его на шлюпке, а затем с помощью лошадей подтягивали к нему судно. Механизм представлял собой водяные колеса, приводимые в движение потоком речной воды. Через зубчатую передачу вращение передавалось на другую ось, на которую была намотана якорная цепь. Пока судно подтягивало себя к первому якорю, далеко впереди бросали второй, и судно шло дальше.

Всего Кулибин создал три проекта водохода, последний только на бумаге. Испытание первой модели прошло не настолько успешно, чтобы впечатлить чиновников из водного департамента. Они сочли проект слишком дорогим и неэффективным, бурлаки способны протащить груз на большее расстояние за одни сутки. Хотя изобретатель внес в первый проект значительные усовершенствования, он был отклонен.

Лифт для Ее императорского величества

Сама Екатерина II была заказчицей изобретателя. С годами ей становилось все труднее передвигаться по своему огромному дворцу, а лифт с канатами, прикрепленными под крышей здания, ее величество категорически не устраивал.

Находчивый инженер предложил механизм, не нуждавшийся ни в каких канатах. «Подъемное кресло» двигалось вниз и вверх по вертикальным винтам, было простым и безопасным устройством. Привести его в действие было под силу одному крепкому мужчине. После смерти императрицы подъемный механизм перестал быть нужен во дворце, и его шахту заложили кирпичом.

Первая идея моста через Неву

Столица нуждалась в стабильной переправе через Неву. Существовавшие тогда наплавные мосты приходилось разводить во время ледохода. Конструкция одноарочного моста, предложенного Кулибиным, решала эту проблему.

Спроектировав 300-метровый однопролетный мост, инженер создал его модель в одну десятую оригинала. Она была установлена и успешно испытана в Таврическом саду на глазах скептиков и сомневающихся. Однако мост через Неву по проекту Кулибина так и не был построен.

Проект однопролетного моста через Неву

Его конструкция была передовой для своего времени и отвечала требованиям, заявленным в конкурсе на мост через Темзу. Этот конкурс укрепил русского изобретателя в мысли, что его идеи отвечают духу времени и отражают реальные запросы города.

Самоходная коляска — прообраз первого автомобиля

Самоходка Кулибина развивала скорость до шестнадцати километров в час — невиданную по тем временам для такого новаторского средства передвижения. Фактически она представляла собой велосипед со сложной коробкой передач, тормозным и рулевым механизмами. Ради снижения веса коляски Кулибин разработал ее трехколесной.

Человек, приводивший коляску в движение, нажимая на педали, имел возможность отдыхать — коляска могла некоторое время ехать самостоятельно. «Самобеглая коляска» имела маховое колесо и подшипники качения. Отмечали, что у коляски был очень мягкий ход, несмотря на высокую скорость.

Действующая модель самоходной коляски существует, она была воспроизведена по чертежам Кулибина. Изобретение не было введено в производство, как и многие другие детища мастера. Среди знати, только развлекавшейся новыми механизмами, не нашлось человека с коммерческой жилкой и пониманием перспектив техники.

Модель самобеглой коляски Ивана Кулибина

Первый протез

Поручику, потерявшему ногу при штурме Очакова, удалось продолжить военную карьеру и дослужиться до чина генерал-майора благодаря протезу ноги, сконструированному Иваном Кулибиным. Это была не просто «деревянная нога», заменявшая конечность.

Протез был выполнен из металла и состоял из нескольких частей. Голень, полая внутри (для легкости конструкции), соединялась шарниром со стопой на пружине, которая при ходьбе сгибалась и выпрямлялась, а при надевании одежды фиксировалась в нужном положении.

Было тщательно продумано и крепление протеза к телу. Система шин и ремней надежно и удобно крепила искусственную ногу к туловищу. Изобретатель предусмотрел специальные опорные перекладинки для правильного распределения тяжести при ходьбе.

Серийное производство «механических ног» не было налажено военным ведомством в России, но позднее подобные протезы стали выпускать во Франции.

Что еще изобрел инженер-самоучка

Вклад Ивана Кулибина в теорию и практику строительства мостов, судов, подъемных механизмов и других машин не ограничивался перечисленным. Иван Петрович создавал точные инструменты для навигации, астрономических и других научных исследований. Например, он сделал микроскоп без хроматических аберраций по проекту Эйлера, мощный прожектор с параболическим зеркалом, довел до совершенства технику шлифовки оптических стекол.

Императрица высоко оценила «дальнеизвещающую машину», семафор с проектом специальной башни. Код для шифровки сообщений Кулибин тоже придумал сам. Машина передавала информацию на расстояние прямой видимости, затем по цепочке таких башен — дальше.

Но признанием и восхищением знати пользовались в основном изобретения Кулибина для развлечения публики: хитроумные автоматы, сложные фейерверки, предметы роскоши.

Музыкальные золотые часы, заключенные в корпус в форме пасхального яйца, украшенного богатой чеканкой, уцелели до наших дней. Сложный механизм часов состоит из четырехсот деталей, часть которых приводит в движение множество фигурок механического театра.

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А вы знали об этом?

В ноябре 1958 года Хрущев получил докладную записку из МВД, в которой говорилось, что, согласно оперативным данным, в Казани прошла сходка воров в законе, на которой было решено совершить убийство популярного актера Марка Бернеса. Благодаря отпечаткам пальцев довольно быстро удалось установить автора – это оказалась… заслуженная артистка РСФСР Лидия Русланова, которая поведала, что от бывшей сокамерницы Валентины Назаровой она узнала, что жизнь Бернеса была проиграна в карты одним из рецидивистов. Вскоре оперативникам удалось задержать этого рецидивиста по кличке Бурлак (настоящая фамилия его была Бурляев).Несмотря на то , что Бернес был чрезвычайно популярен в криминальном мире после ролей в «Заключенных» и «Двух бойцах», однако уголовникам не понравилось, что он в фильмы «Дело № 306» сыграл комиссара милиции,а в фильие «Ночной патруль» снялся в роли старого вора Огонька, завязавшего с преступным миром. Это и не понравилось уголовникам и поэтому персонаж Бернеса в «Ночном патруле» был зачислен ими в законе в разряд «сук» и подлежал смерти!

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