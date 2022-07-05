Генри Морган: трудный путь от раба до легенды

Генри Морган – один из самых известных пиратов, ставший прототипом большинства героев приключенческих романов. На его счету десятки захваченных кораблей и портов. Англичанин по происхождению, и, по одной из версий, потомок знатного рода. По крайней мере, так на закате своей жизни утверждал сам Морган.

Портрет адмирала Моргана из книги «Пираты Америки»

Однако историки склоняются к тому, что Генри был сыном земледельца, и, не питая любви к работе на земле, решил податься в моряки. С этого момента начинается его пиратская карьера.

Один из фактов своей биографии знаменитый корсар всегда считал позорным, а потому всячески его отрицал. За переход через Атлантику Моргану пришлось трудиться юнгой на корабле целых три года за миску похлебки и несколько монет. В качестве оплаты за «жизнь, полную приключений» начинающему морскому разбойнику фактически пришлось расплатиться собственной свободой.

Однако острый ум и дипломатический талант, которыми Генри обладал от рождения, быстро превратили салагу в капитана судна. Вместе с товарищами по несчастью будущий губернатор Ямайки приобрел на собственные накопления небольшое судно и отправился к берегам Испанской Америки.

Множество взятых на абордаж кораблей, богатая добыча, отвага и честно заработанный авторитет. К капитану Моргану начала выстраиваться очередь из храбрых ребят, желавших покорять моря под его началом. С этого момента у морской легенды появилась возможность захватывать не только торговые суда, но и целые города.

Самым крупным из них стал Маракайбо, где обосновались испанцы. Несмотря на предательство одного из членов команды, предупредившего жителей о готовящемся набеге, Моргану удалось покорить не только сам город, но и воспользоваться всеми богатствами его жителей. Ужасное разграбление, сопровождаемое довольно жестокими выходками со стороны пиратов, длилось пять недель. Больше месяца ни в чем неповинным горожанам приходилось терпеть настоящий ад.

Поняв, что взять у местного населения больше нечего, Морган и его флотилия решили отплыть. Но на выходе из порта их уже поджидало три военных хорошо вооруженных судна.

Вступать с ними в открытый бой было бы глупо, а Генри никогда не был глупцом. Поэтому ему пришел в голову хитроумный план.

Один из своих кораблей флибустьеры буквально нашпиговали горючими веществами и пустили в свободное плавание. После первого же залпа со стороны испанцев, пираты получили возможность наслаждаться фейерверком, в то время как остальные вражеские суда приняли попытку побега. Одно из них благополучно село на мель, другое было захвачено морскими разбойниками на абордаж.

Осталось лишь отделаться от пушек местных жителей, которые после отхода пирата решили обстрелять его из форта. Для этого Генри пришлось сделать вид, что он будет в очередной раз атаковать город с суши. Поверив в такую возможность, горожане направили орудия в сторону местности, откуда предполагалось нападение. А в это время знаменитый корсар и его команда под мягким светом луны покинули порт, спокойно проплыв мимо разоруженного форта со своей богатой добычей.

Затем был захват Панамы. Правда, пока Генри осаждал город, Англия и Испания заключили мирный договор, и действия флибустьеров стали незаконными. Над пиратом даже состоялся суд, но помнящие его прежние заслуги британцы отпустили Моргана за «неимением» достаточных доказательств его вины.

А уже спустя три года легендарный пират получил кресло вице-губернатора Ямайки. При нем Порт-Ройал стал настоящим пристанищем для морских разбойников, хотя, внешне новоявленный политик делал вид, что давно порвал с бывшими товарищами и даже преследует их за свершенные на море преступления.

Но триумф Моргана длился недолго. Уже в 1682 году Генри лишился своего поста. Пирату пришлось вернуться к истокам, он стал земледельцем, удалившись на собственные плантации. Неудача тяжело сказалась на состоянии бывшей «грозы морей», он все чаще начал прикладываться к рому и заработал цирроз печени, от которого и скончался в августе 1688 года в возрасте 53 лет.

Интересный факт: Морган был погребен на кладбище Порт-Ройала, но вечного покоя так и не обрел. Даже после смерти его манила морская стихия. Образовавшиеся в результате сильного землетрясения гигантские волны разрушили город и унесли прах знаменитого корсара в океан.

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А вы знали об этом?

На Руси издавна ценились пышные женщины. У наших предков было несколько причин считать красивыми именно крупных и дородных дам.Во-первых, полнота означала богатство. Питание в те времена было не таким обильным, как сейчас, часто случались неурожаи, поэтому бедные люди обычно были худощавыми, а богатые отличались полнотой. И это не считалось зазорным, наоборот — свидетельствовало о достатке в доме.Во-вторых, дородные женщины, как полагали на Руси, были здоровыми — могли без труда выносить и родить нескольких детей. В то время как миниатюрные девушки (опять же по мнению народа) с этой задачей справлялись гораздо хуже.Даже само слово «худой» имело негативный оттенок и означало «плохой», «дурной», «невзрачный». Естественно, никто, а прежде всего девушки, заботящиеся о своей красоте, худыми быть не хотели.

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