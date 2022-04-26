От чего умер знаменитый Робин Гуд

До сих пор идут споры, существовал ли на самом деле Робин Гуд. И если да, то кто он был — крестьянин или благородных кровей.

Одна из наиболее интересных теорий состоит в том, что он был незаконнорожденным потомком графа Честерского. А почему он тогда ушел в разбой? А в те времена это было не такой уж и редкостью. Принцип майората, когда все владения доставались старшему сыну, вынуждал младших сыновей искать себе применение, а на службу брали далеко не всех. Вот и шли некоторые в разбойники с большой дороги.

Кадр из сериала «Однажды в сказке»

Образ Робина Гуда, без сомнений, сильно романтизирован в искусстве. Даже если он существовал, он был самым обычным средневековым бандитом — легко убивал и грабил людей, без всяких внутренних дилемм и сожалений.

Так что, как-то даже идеологически справедливо, что умер он вполне прозаично. По легенде, с возрастом его стало подводить здоровье, и он решает обратиться за помощью к монахине-целительнице (И надо ж было додуматься, всю жизнь терпеть не мог монахов и все об этом знали).

Лечили в те времена многие болезни просто — делали кровопускание. И в этот раз решили также не отходить от средневековых протоколов. Вот только монахиня почему-то не стала останавливать процедуру по мере окончания выхода "плохой" крови, и Робин Гуд умер от большой кровопотери.

Что, кстати, косвенно говорит в пользу все-таки реальности фигуры Робина Гуда. Если бы он был совсем вымышленным персонажем, кончину ему могли бы придумать и поинтересней.

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