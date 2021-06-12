Патриарх Кирилл: воскресшие смогут проходить сквозь стены

В праздник Вознесения Господня патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что после второго пришествия Христа тела воскресших смогут проходить сквозь стены.

Как сообщает РИА Новости, патриарх убежден, что тела умерших после воскресения не будут подчиняться законам физики. Они станут подобны телу воскресшего Иисуса: начнут проходить сквозь стены и мгновенно перемещаться.

«Те, кто умер, воскреснут со своими телами, а у тех, кто будет жить до последнего момента человеческой истории, изменятся телеса. И это будут уже другие тела — тела реальные, но подобные тому, которым обладал Спаситель после своего Воскресения», — цитирует The Insider заявление патриарха, сделанное после литургии в храме святого благоверного князя Александра Невского.

По словам предстоятеля РПЦ, Христос «вкушал пищу, но вместе с тем мог проходить сквозь стены и мгновенно оказываться в одной или другой точке географического пространства».

Патриарх Кирилл добавил, что преображенное тело «уже не подчиняется физическим законам, но это человеческое тело».

«Вот такая действительно великая тайна, по слову апостола Павла, открывается нам в сегодняшнем воспоминании о Вознесении Господа и Спасителя», — сказал патриарх Кирилл.

Он призвал христиан «устремляться за пределы человеческой жизни», не ограничиваясь в своих мыслях только земной жизнью.

«Мы должны иметь в виду вечную перспективу, а кто ограничивается только земными целями, проигрывает безвозвратно», — заявил патриарх.

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