Изобретения начала ХХ века, о предназначении которых не так просто догадаться

Начало ХХ века ознаменовалось всевозможными изобретениями, которые были призваны облегчить быт людей. Не отставала в этом плане и индустрия красоты.

Ученые создали немало приспособлений, начиная от маски для макияжа и заканчивая звукоизолирующим шлемом.

Однако выглядело это как орудия пыток. Да и в эффективности некоторых приборов современники очень сомневаются.

1. Приспособление для создания ямочек

Приспособление для создания ямочек.

В первой половине 20 века все женщины мечтали обзавестись ямочками на щеках. А для тех, кого природа не наградила этой милой особенностью, в 1923 году появилось специальное устройство. Оно представляло собой своеобразный тренажер, который нужно было ежедневно надевать на лицо. Со временем, под воздействием регулярного надавливания на лице появлялись настоящие ямочки.

2. Щетка с зеркалом

Щетка с зеркалом заднего вида.

Жесткая щетка с длинной изогнутой ручкой и двумя зеркалами, предназначенная для мытья спины. Удивительное приспособление, которое помогало женщинам двадцатого века, ухаживать за каждым сантиметром своего тела.

3. Маска для макияжа

Маска-микрометр для макияжа.

Это пугающее приспособление - вовсе не орудие пыток, а специальное устройство для нанесения косметики.

4. Отпугиватель мышей

Диковинная штуковина появилась 1937 году и с его помощью можно было сделать самый что ни на есть симметричный макияж, главное в процессе не шевелить головой.

Устройство для отпугивания мышей.

Весьма необычное устройство, являющее собой подставку с головой кота, способного издавать различные кошачьи звуки. Изобретение было предназначено для отпугивания мышей, однако нет никаких сведений насчет его эффективности.

5. Расческа для лысых

Расческа-полировщик.

Тот, кто сотворил сие чудо, был уверен, что людям с лысиной оно необходимо. Устройство представляет собой выгнутую щетку с губкой для полировки лысины и щетинками для расчесывания волос по бокам.

6. Изолятор

Шлем, поглощающий шум.

В 1925 году общественность увидела устройство под названием «Изолятор». Изобретение выглядело как шлем, способный поглощать все звуки внешнего мира. Единственной проблемой было то, что изолятор не пропускал кислород, поэтому в комплекте к нему прилагался кислородный баллон, что несколько ограничивало время работы в шлеме.

7. Массажер для груди

Мойка-массажер для груди.

Это чудаковатая штуковина появилась в 1930 году. Производители утверждали, что регулярное его использование вернет груди упругость и форму, потерянную после родов. Ну а тем, кого такая проблема еще не коснулась, просто позволит сохранить свою природную форму груди и ее упругость на долгое время.

8. Ледяная маска

Охлаждающая маска от похмелья.

Все знают, что наутро после бурного веселья лицо выглядит опухшим и помятым. Чтобы справиться с симптомами вчерашнего веселья была придумана эта охлаждающая маска. Она была изобретена в 1947 году и предназначалась для голливудских звезд, которым в любой ситуации нужно выглядеть безупречно.

9. Капюшон для душа

Защитный капюшон для душа.

Это гениальное изобретение могло защитить волосы и макияж во время водных процедур. Отличная вещь для тех, у кого есть немного времени, чтобы освежиться.

10. Устройство для изменения формы яйца

Устройство для придания яйцам другой формы.

Еще в прошлом веке, Китай славился своими чудаковатыми изобретениями. К ним можно отнести это устройство, с помощью которого можно изменить форму варенного яйца. Опускаете в устройство обычное яйца, а достаете аккуратный кубик - гениально, не правда ли?

11. Зубная паста со вкусом алкоголя

Зубная паста со вкусом виски.

Для тех, кто считает, что чистка зубов не может быть приятной, в 20 веке была изобретена зубная паста со вкусом виски. Правда, тем, кто ее использовал, наверняка, приходилось оправдываться перед окружающими за запах алкоголя с утра.

12. Револьвер с камерой

Револьвер с фотоаппаратом.

В 1938 году можно было приобрести уникальный револьвер со встроенным фотоаппаратом. Вместе с выстрелом устройство делало снимок. Правда фотографии получались такие, что едва ли поставишь в семейный альбом.

13. Напальчники

Защитные накладки на пальцы.

Телефонисткам, секретарям и продавщицам некоторых магазинов приходилось целыми днями стирать свои пальцы о жесткий телефонный диск. Специально для них были придуманы нейлоновые накладки, способные защитить маникюр и подушечки пальцев от нежелательного трения.

14. Радиошляпа

Шляпа-радио.

Шляпа с радио была изобретена в 1931 году в США. Это чудное изобретение позволяло своему владельцу слушать новости или музыку в любом месте.

15. Мини-сауна

Компактная сауна.

Для истинных фанатов саун в 20 веке была изобретена индивидуальная мини-сауна. Внешне изобретение представляло собой нечто похожее на палатку, в которую нужно было залезать целиком. В сауне были предусмотрены специальные отверстия для головы и рук так, что владельцы чудо изобретения могли парить тело, параллельно читая журнал или книгу.

Видео-бонус:

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

8 изобретений, незаслуженно забытых человечеством https://otari.mirtesen.ru/blog/43097943913

В чём черпал вдохновение Амедео Модильяни, и Почему его картины были «безуспешными» при его жизни https://otari.mirtesen.ru/blog/43451162659/

Свадебный бунт 1705 года(https://otari.mirtesen.ru/blog/43292971921/)