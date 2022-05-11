Почему до революции имя Светлана было запрещено

В советское время женское имя Светлана было необычайно популярно. В 50-е — 60-е годы XX века Светланами называли около трети новорожденных девочек.

Это красивое имя выбирали для своих дочерей и простые люди, и вожди Советского Союза: Сталин, Молотов, Бухарин. Тухачевский.

Светлана Аллилуева

Однако до 1917 года имя Светлана встречалось достаточно редко: в знатных семьях и то лишь в качестве дополнительного («домашнего») имени дворянок. Представители остальных сословий (крестьяне, мещане, духовенство) не решались называть дочерей Светланами — имя было в буквальном смысле под запретом.

«Раз в крещенский вечерок девушки гадали…»

Долгое время считалось, что имя Светлана имеет древнеславянские корни, однако ни в одном письменном источнике, дошедшем до наших дней, оно не встречается.

Более правдоподобна гипотеза о том, что это имя «изобрели» русские поэты. Впервые оно появилось в богатырской повести «Светлана и Мстислав» русского поэта Александра Востокова в 1806 году. Через несколько лет эстафету подхватил Василий Жуковский, сделав Светлану главной героиней баллады с одноименным названием.

К. Брюллов. Гадающая Светлана

В аристократической среде баллада о девушке, гадающей на святки, получила такую популярность, что имя Светлана постепенно вошло в моду. Первой дворянкой, названной Светланой (конечно, в семейном кругу) стала племянница Жуковского, которой, собственно, и было посвящено стихотворное произведение, — Александра Воейкова.

Ю. Олешкевич. Портрет А. А. Воейковой

После знати «Светлану» по достоинству оценили и другие жители Российской империи. Баллада понемногу становилась народным произведением: появлялась в литографиях периодики, на лубочных иллюстрациях, издавалась в песенных сборниках, словом, стала восприниматься как исконно русская поэма. Вместе с балладой имя Светлана становилось все популярнее и популярнее.

Впрочем, Светланами называли дочерей только самые отважные люди. Имя было под строгим запретом.

«О запрещении…»

Дело в том, что искусственно появившееся имя Светлана отсутствовало в православных святцах. Поскольку его не было в церковном календаре, то и крестить девочек с таким именем священники категорически отказывались.

В качестве альтернативы родителям предлагали похожее по значению и звучанию женское имя — Фотина или Фотиния.

Некоторые священники все же осмеливались крестить младенцев женского пола именем Светлана. Для того, чтобы исключить подобные случаи, церковь выпустила указ «О запрещении наречения именем Светлана».

Высокопоставленные лица, желающие назвать и окрестить дочь Светланой, доходили до Священного Синода, однако прошения обычно отклоняли. Известен чуть ли не единственный случай, когда церковь удовлетворила просьбу: в начале XX века с ходатайством о наречении новорожденной девочки именем Светлана обратился генерал, комендант Санкт-Петербургской крепости Александр Эллис, брат которого командовал бронепалубным крейсером «Светлана». Поскольку обстоятельства были исключительными, священнослужители пошли навстречу полководцу.

Крейсер «Светлана»

После революции 1917 года и отделении церкви от государства, имя Светлана перестало быть запретным. Оно становилось все более и более популярным (появлялось в стихотворениях, пьесах, рассказах и романах), пока, наконец не стало одним из самых распространенных женских имен в Советском Союзе.

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А вы знали об этом?

Национальном музеи Дании можно увидеть великолепный кинжал из Хиндсгавля с толщиной лезвия менее 1 сантиметра — это лучший пример выдающегося мастерства кремневых мастеров конца каменного века.В музей Альберта и Виктории в Лондоне заслуживают внимания египетские шерстяные носки, созданные для ношения с сандалиями,которые были обнаружены в 19 веке.Этим носкам 1500 лет.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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