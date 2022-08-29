Предсказания Кейси о России как о будущей «надежде мира»

Эдгар Кейси (Edgar Cayce) – один из самых почитаемых экстрасенсов в мире, «спящий пророк», как его называли, а кроме того многие люди считают его отцом холистической медицины. Входя по своему желанию в особое состояние сознания, подобное трансу, он мог извлекать информацию из каких-то скрытых слоев реальности, для своих пациентов или в ответ на конкретные просьбы аудитории. Он был исключительно проницателен и точен, именно поэтому его имя знакомо столь многим людям. Многое из того, что он добывал из своего «Источника», касалось конкретных медицинских проблем, однако среди колоссального объема его лекций и письменных работ есть немалое количество прозрений и пророчеств, связанных с глобальными политическими и социальными событиями.

Он предсказал Первую и Вторую мировые войны, начало экономического кризиса в 1929 году, независимость Индии,образование государства Израиль и предсказал «смерть на посту» двух президентов. И удивил всех, заявив, что во второй половине XX века премьер-министром Великобритании станет женщина.

Многие его предсказания трагичны: страшные катаклизмы к началу третьего тысячелетия должны изменить облик Земли. По мнению Кейси, причиной катаклизмов станет изменение наклона земной оси и сдвиг магнитных полюсов.

Эти процессы приведут к радикальным изменениям на всей планете, но больше всего пострадает Америка.

Районы восточного побережья около Нью-Йорка, а возможно, и сам Нью-Йорк практически исчезнут с лица Земли. Здесь, однако, будет жить еще одно поколение. Что же касается южных частей Каролины и Джорджии, то они исчезнут полностью.

Нью-Йорк, Коннектикут и другие районы на Восточном побережье будет трясти так, что они исчезнут с лица Земли. Воды Великих озер вольются в Мексиканский залив. Проснутся вулканы на Гавайях, и прокатится такая сильная волна, что южное побережье Калифорнии через три месяца исчезнет под водой…

Многие из лекций Кейси состоялись в начале XX века, в период двух мировых войн и великой депрессии в США. Однако, еще до своей смерти в 1947-м году он успел увидеть, как сбылись многие из его пророчеств, включая предсказание краха фондового рынка 1929-го года и предвидение событий, связанных с обеими мировыми войнами, в том числе предостережение о безвременной кончине двух американских президентов.

В серии лекций о мировых проблемах Эдгар Кейси сделал много замечательных заявлений о будущем мировых финансов, мировом лидерстве, коллективной духовности. Что любопытно, он указывал на ту роль, которую Россия должна сыграть на стороне добра в грядущем глобальном потрясении, которое, как мы видим, сегодня разворачивается на наших глазах. Кейси предвидел, что будущие мировые кризисы будут связаны с финансами и указал на Россию как на «бельмо в глазу» финансовых сил, объединившихся против благополучия человечества в послевоенном мире.

Когда в 1932-м году его спросили о политических и экономических тенденциях в Европе, Кейси указал на Россию:

Европа – это как разрушенный дом. Некоторое время назад происходило так, что могущественные народы попирались ради удовлетворения немногих, невзирая на право другого человека. Эти народы переживают новое рождение и являются помехой, «бельмом в глазу», для многих в Европе.

В ответ на вопрос, что же это за народ, предсказатель ответил – «Россия».

Семьдесят лет спустя, после поражения национал-социалистической «оси», Россия возродилась, но остальная часть мира находится в настоящее время под контролем западного глобалистского банковского картеля. Этот картель существует в виде МВФ, Всемирного банка, Банка международных расчетов, а также глобальной сети центральных банков, резервных и инвестиционных банков, банков развития. Они держат избранные правительства стран в состоянии бессрочного внешнего управления, в рамках процедуры банкротства, а народы мира находятся в кабальной зависимости, поскольку с математической точки зрения выплата их задолженности является в принципе невозможной.

В 2013-м году Соединенные Штаты пытались вторгнуться в Сирию под заведомо ложными предлогами. Владимир Путин предотвратил вторжение США, пригрозив военным вмешательством России в конфликт, который в то время еще не пришел к тому ужасающему состоянию, которое мы видим сегодня.

После преднамеренного разрушения Украины при помощи цветной революции, финансируемой фондом Джорджа Сороса (George Soros), а также после выдачи десятков миллиардов долларов в виде кредитов МВФ, Россия оказалась единственной силой, способной разгадать кабальный замысел банков и не позволить Украине и Крыму оказаться в руках поддерживаемых Западом сил.

Великая шахматная доска, которой является Ближний Восток, пылает. А мир находится на острие бритвы, между реальной возможностью эскалации напряженности и начала третьей мировой войны. То, что мировые лидеры внезапно обретут здравый смысл и пойдут на деэскалацию обстановки, представляется слабой надеждой.

Кейси говорил о России как о будущей «надежде мира»:

В России зарождается надежда мира. Не та, о которой иногда говорят коммунисты, большевики. Нет — это свобода, свобода! Каждый человек будет жить для своего «собрата-человека». Этот принцип уже зародился. Пройдет много лет, прежде чем он выкристаллизуется, но от России вновь будет исходить надежда для всего мира.

События в Сирии и Ираке становятся все более запутанными и разрушительными для жителей региона. Исламское государство (ДАИШ — организация, деятельность которой запрещена в РФ) сеет шок и трепет, обрушивая кровавый террор на христиан, сирийцев, курдов, умеренных мусульман, шиитов и многих других. ДАИШ, как всем известно, финансируется и снабжается оружием Соединенными Штатами и Израилем, являясь инструментом свержения режима Асада в Сирии.

В то время как США и их союзники делают вид, что не имеют отношения к ДАИШ и не в состоянии остановить эту террористическую группировку, Путин спокойно сказал миру в недвусмысленных выражениях о западной поддержке ДАИШ и других групп наемников, которые полностью разрушили Сирию, убили сотни тысяч, если не миллионы человек, и создали в Европе искусственный кризис беженцев.

Россия сумела немедленно остановить ДАИШ, уничтожив склады боеприпасов и линии снабжения. Она добилась военного успеха, которого Соединенные Штаты не хотели добиться за годы бомбовых ударов по ДАИШ. Даже американский конгрессмен-демократ Талси Габбард (Tulsi Gabbard) спросил в свое время президента: что плохого в том, что Россия бомбит ДАИШ?

Оказывается, еще до Второй мировой войны Кейси предвидел потребность России в таком духовном развитии, которое позволит ей подняться против разрушающихся нравственных ценностей капиталистического Запада и сыграть свою роль, как великая надежда мира. В сущности Кейси, как представляется, имел ввиду Россию после испытаний, выпавших на ее долю при советской власти и распада Советского Союза, а также необходимость для всего мира вернуться к гуманистическим ценностям, чтобы освободиться от гнета сионистских картелей, которые действуют во зло человечеству в течение многих столетий. Кейси говорил, что в это время от России будет исходить некое остро необходимое духовное лидерство, которое позволит миру совершить переход к новым ценностям, избежав гарантированного уничтожения в ходе третьей мировой войны.

Владимир Путин отнюдь не святой, и не следует недооценивать возможности для обмана. Однако оглядев основных игроков, действующих на мировой арене в настоящий момент, когда человеческая раса балансирует на лезвии бритвы, можно заключить, что Владимир Владимирович в отличие от других мировых лидеров, руководствуется в своей политике здравым смыслом. А как, собственно, может выглядеть духовное лидерство в мире, который сошел с ума? Разумеется, поначалу это будет просто здравый смысл.

Кейси писал:

Аристотель заходит столь далеко, что провозглашал здравый смысл основой сознания. То есть, если общество лишено здравого смысла и в нем практически нет совести, нравственности, сопереживания, творчества, вкуса, дара рассудительности и любви, каким же образом можно управлять таким населением?

Действия Путина в Сирии в наибольшей степени соответствуют здравому смыслу, учитывая имеющиеся варианты. Он уже, вероятно, предотвратил вторжение в Сирию со стороны Турции, остановив президента Эрдогана у границы, и в значительной степени сорвал военные планы ДАИШ. И то и другое – победы во имя здравого смысла.

Неужели Эдгар Кейси каким-то образом предвидел, что Россия заполнит здравым смыслом разрыв между духовным лидерством и гарантированным уничтожением человечества в Третьей мировой войне, которое замышляется Западом?

Говоря о нынешнем состоянии отношений между США и Россией в ходе недавнего саммита, Путин сказал, имея в виду Америку: «Вы должны подняться над бесконечным стремлением к доминированию. Вы должны прекратить действовать исходя из имперских амбиций. Прекратите отравлять умы миллионов людей». Путин обращает наше внимание на очевидную истину, о которой, похоже, никто не хочет говорить: Америка и Запад больше не обладают никаким нравственным превосходством в мире.

Кейси также высказывался по поводу будущего нравственного упадка Америки. В конце лекции о международных отношениях, которую он дал 22 июня 1944 года, менее чем за полгода до смерти, он обратился к теме духа и «греха Америки»:Что такое дух Америки? Большинство с гордостью скажут, что это «свобода». Свобода чего? Когда вы связываете умы и сердца людей различными путями и способами, дает ли это им свободу слова? Свободу вероисповедания? Свободу от нужды? Реализуя эти принципы… Америка может хвастаться… однако эти принципы забываются… и в этом грех Америки.

Предвидел ли Кейси роль Путина как препятствия на пути кабальных планов Запада подчинить весь мир путем финансового доминирования, политической дестабилизации, превращения хаоса в новый порядок? Кейси предвидел возможность Третьей мировой войны. Он говорил о раздорах, возникающих … «в Ливии, Египте, Анкаре и Сирии, в районах к северу от Персидского залива.

Верите ли вы в способность человеческого разума соединяться с Источником и получать информацию о будущем или нет, события выстраиваются так, что пророчества Кейси в отношении России подтверждаются. А это означает, что нам, по крайней мере, не следует слишком сильно доверять каким-либо предвзятым представлениям о том, что произойдет в ближайшие годы. А в отсутствие какого-либо здравого смысла или гуманистического лидерства, исходящего от нынешних власть предержащих, почему бы не обратиться к предсказаниям известнейшего экстрасенса?

В конце концов все, что мы можем почерпнуть у Кейси, — это лишь побуждение к действию, мудрые советы и надежды на будущее. Если вас беспокоит то, что сегодня происходит, пусть слова Эдгара Кейси подтолкнут вас к действию.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

А вы знали об этом?

Россия долгое время имела тесные связи с Византийской империей. Религия, культура и даже письменность – все это Русь приобрела благодаря Византии и ее влиянию. Однако в 1453 году Византия была окончательно захвачена Османской империей, из-за чего сотрудничество прекратилось. В XVIII веке императрица Екатерина II решила возродить Византию, при этом разделив Османскую империю. К сожалению, проект так и не удалось реализовать. Плану Екатерины Великой помешала Великобритания и Франция, которые зарабатывали большие деньги торговлей с Османской империей.

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