Достопримечательности Ирландии: что посмотреть на легендарном Изумрудном острове

Достопримечательности Ирландии: Дублин

Дублин – это удивительное сочетание старого мира и современной жизни. Это город литературы и легендарного Гиннеса, где сохранилось много средневековых церквей. Отдельного внимания заслуживает Дублинский замок, который начали строить в 1204 году.

Скалы Мохер

Скалы Мохер заслуженно пользуются популярностью у туристов. Отсюда открывается захватывающий вид на окрестности. Вершина скал – пышные зеленые луга, где слышен звук воды, падающей на огромные камни.

Достопримечательности Ирландии: Национальный парк Килларни

Национальный парк Килларни – старейший в Ирландии. Это невероятный биосферный заповедник, где обитают единственная в стране популяция благородного оленя и другие редкие виды животных.

Скала Кашел (скала Святого Патрика)

Удивительно красивая Скала Кашел – это одна из самых значимых достопримечательностей Ирландии. Во внушительном замке XII—XIII веков более семи столетий жили древние ирландские короли. Очень неплохо сохранилась средневековая архитектура. У посетителей вызывают интерес Высокий Крест, замок, Романская часовня, готический собор и круглая башня.

Достопримечательности Ирландии: Полуостров Дингл

Полуостров Дингл не имеет себе равных по красоте.

Голуэй

Посетителей привлекают песчаные пляжи, высокие горы, холмы и скалистые утесы.

Голуэй – самый большой город на западе Ирландии. Это удивительный университетский город с самым молодым населением Европы. Ежегодно в июле здесь проводится фестиваль искусств.

Достопримечательности Ирландии: Пляж Даунхилл Странд

Расположенный в Северной Ирландии, этот многокилометровый участок с мелким песком предлагает множество развлечений, включая водные виды спорта. Здесь расположен знаменитый храм Муссенден, пользующийся большой популярностью у туристов.

Слайго

Слайго – это невероятно живописное место, которое очень любят посещать любители приключений. Здесь можно заняться серфингом на грохочущих волнах и побродить по холмам, пользуясь пешеходными тропами.

Достопримечательности Ирландии: Замок Бларни

Хотя замок Бларни и разрушен, туристы едут сюда, чтобы посмотреть на его руины. Большой популярностью пользуется знаменитый Камень Бларни, который можно поцеловать, свесив голову вниз со скалы.

Корк

Корк – очень интересный город, на узких улочках которого расположены яркие художественные галереи и необычные музеи. Нет недостатка и в ресторанах и барах.

Достопримечательности Ирландии: Аранские острова

Аранские острова расположены в западной части Ирландии. Архипелаг состоит из трех островов, самый крупный из которых Инис Мор. На нем находится знаменитая 2000-летний форт Дун-Энгус.

Килронан считается единственным городом на Аранских островах, но на самом деле это очень красивая деревня, в которой есть пансионы, пабы и рестораны. Только учтите: здесь нет ни одного банкомата!

Белфаст

Главной достопримечательностью Белфаста является верфь, на которой был построен легендарный “Титаник”. Здание “Титаник Белфаст” – одно из самых интересных мест в Ирландии. Как и затонувший корабль, оно состоит из шести этажей. Здесь есть 9 галерей, подводный театр, проводятся интерактивные выставки и работают различные аттракционы.

Достопримечательности Ирландии: Туристический маршрут Кольцо Керри

Кольцо Керри – одно из самых захватывающих мест в Ирландии. 166-километровый путь Килларни — Кенмар — Сним — Уотервилл — Кахерсивин — Гленбей — Киллорглин впечатляет потрясающими нетронутыми пейзажами.

Национальный парк Буррен

Национальный парк Буррен – самый маленький в Ирландии. Он известен своим карстовым пейзажем и древней историей. Здесь было обнаружено несколько мегалитических гробниц и средневековые сооружения.

Достопримечательности Ирландии: Глендалох

Посетив Глендалох, можно ознакомиться с руинами монастыря, который славится интересной историей. Но самой захватывающей достопримечательностью считаются два темных и загадочных озера.

Поместье Пауэрскорт и сады

Этот красивый особняк, история которого насчитывает более восьми веков, принадлежит богатой семье. Посетить можно сады и главное здание поместья.

Достопримечательности Ирландии: Донегал

Этот регион находится в северо-западной части Ирландии, на берегу Атлантического океана. Он славится своими замками, окруженными скалистыми береговыми линиями и горами, такими как кварцитовая гора Эрригаль. Есть здесь и Национальный парк Гленве с озерами, болотами и лесами, который когда-то был частной собственностью.

Клэр

Клэр – одно из графств на западе Ирландии. Это практически нетронутая дикая местность, известная благодаря национальному парку Буррен, где есть памятники, относящиеся к каменному веку и древние церкви. Эннис – крупнейший город графства.

Достопримечательности Ирландии: Железные острова в бухте Баллинтой

Баллинтой – один из лучших городов для посещения: здесь царит расслабленная и спокойная атмосфера. Кроме того, это настоящее место паломничества для поклонников сериала “Игра престолов”.

Дерри

Дерри – уникальное место. Это единственный в Ирландии город, полностью обнесенный стеной. Здесь можно прогуляться по крепостным валам, послушать интересные истории о жестоком XVII веке, пересечь Мост Мира и выйти на площадь Эбрингтон.

Достопримечательности Ирландии: Коннемара

Есть в Ирландии еще одно удивительное место. Это область Коннемара, которая находится, в графстве Голуэй. Горные пейзажи, озера и болота привлекают туристов. Есть здесь и безмятежные деревни, в которых можно любоваться красотой и разнообразием природы.

Мостовая гигантов и побережье Козвэй-Кост

Это великолепное место находится у подножия базальтовых скал в Северной Ирландии. Мостовая гигантов состоит из более чем 40 тысяч массивных базальтовых колонн, которые, уходя в море, образуют подобие трамплина.

Достопримечательности Ирландии: Дарк Хеджес

Давным-давно, в XVIII веке семья Стюартов высадила аллею буковых деревьев на пути к своему поместью. Годы спустя спустя время и природа сделали свое дело – аллея приобрела совершенно удивительный и местами жуткий вид. Поначалу это место стало известным среди местных жителей, а позже сюда потянулись туристы, и в конце концов буковая аллея Дарк Хеджес, так она называется – привлекла кинематографистов, которые и прославили ее на весь мир. Это место определенно стоит увидеть любителям мистики, средневековья и фанатам сериала “Игра Престолов”.

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