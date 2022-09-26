Задачка на выявление технических способностей

Сегодняшняя задачка заставит вас пораскинуть мозгами и, возможно, вспомнить школьную или университетскую программу.

Смотрим!

Взгляните на эту цепочку шестеренок и ответьте на вопрос:

Вы знаете правильный ответ? Может быть, задачка застала вас врасплох?

Если задачка далась вам трудно, то, скорее всего, вы обладаете гуманитарным складом ума. Не расстраивайтесь, ответ вы найдете внизу.

Если же вы сходу смогли дать правильный ответ, значит, вашим техническим способностям можно лишь позавидовать.

Правильный ответ: в направлении Б.

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2573990982881904681/

А вы знали об этом?

Во время спаривания самка богомола съедает своего партнера. Пока длится совокупление, самка, обладающая бóльшими размерами, удерживает самца передними лапами и начинает пожирать его голову. Сексуальное желание у самца настолько велико, что он не прекращает спаривания, даже когда ему угрожает опасность. Некоторые ученые полагают, что процесс поедания даже усиливает сексуальное желание самца.

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