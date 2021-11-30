Каждый человек на Земле понимает, что кроме грубого материального мира - с его законами и обязательствами, есть еще и мир тонкой материи, духовный, у которого также есть свои правила.

И одним из таких негласных духовных законов для любого человека является молитва. Утром, когда просыпаешься – молитва благодарности. Днем, когда трудишься, – на труд радостный. Вечером, когда засыпаешь, благодарение за прожитый день и на добрую ночь.

А еще есть молитва перед едой, за детей, родителей, за друзей и так далее.

Но одной из важнейших, после «Отче наш», является молитва Пресвятой Богородице. И произносить ее необходимо особым образом и определенное количество раз, чтобы действие стало по-настоящему чудотворным. Так заповедал святой старец – Серафим Саровский. А до него – Царица Небесная дала людям эти правила.

Полное Богородичное правило Серафима Саровского, ежедневные молитвы и сподвижничество святого – обо всем в данной статье.

О жизни преподобного Серафима

Многие православные христиане знают или слышали о таком подвижнике, святом старце, что всю свою жизнь посвятил служению Бога, - Серафиме Саровском.

Родом он был из Курска, а всю свою жизнь служил при обители Саровской. Также оказывал помощь монастырям, что находились вблизи.

Родители его были честными и богобоязненными людьми, особенно мать, которая, овдовев, одна воспитывала Прохора, которому едва исполнилось 3 года (имя Серафима при рождении), и его родного брата.

С раннего возраста было отмечено духовно развитыми людьми, в том числе и матерью мальчика, что он находится «Под Покровом Небесным». Когда мальчик упал с колокольни храма, остался цел и невредим, во время болезни – исцелен святой иконой Богородицы.

Ему в течение всей жизни время от времени приходили видения, в которых Богоматерь говорила к нему, возвещала о чем-то важном.

В семнадцатилетнем возрасте Серафим принял серьезное решение служить Богу всецело и, получив благословение у матери, отправился сначала в Киево-Печерскую лавру, а потом в Саровскую обитель.

Служение Богу трудом и молитвою

Переступил порог храма, в котором Серафим Саровский провел всю свою сознательную земную жизнь, в праздник «Введения во Храм Пресвятой Богородицы».

Сначала только назначен был послушником при Отце Пахомии, который знал родителей Серафима и слышал о его чистой, полной духовного благочестия и преданности Богу, жизни.

Кроме молитв, которые совершают ежедневно все служители храма – и послушники, и монахи, и настоятель, в обязанности юноши входило:

бдения во время служб (утренних, дневных, вечерних, всенощных);

келейное послушание;

послушание в хлебне;

послушание в просфорне;

послушание в столярне;

пономарские обязанности и так далее.

Конечно же, были у него и искушения: уныние, скука, печаль. Но Серафим отличался бодростью, силой духа и упорством, но в то же время смирением перед Господом.

А потому со временем все становилось на свои места, и он продолжал идти своим путем в монастырской жизни.

Помощь Богородицы

Серафима Саровского весь земной путь оберегал и защищал Покров Небесный в лице Владычицы Неба и Земли – Святой Богородицы.

Через сны и видения в самые трудные моменты жизни являлась Она вместе с апостолами и помогала Серафиму переживать болезни и печали, искушения тьмы, указывала на то, как лучше поступить.

И действительно многие из очевидцев Серафима Саровского и последователей свидетельствовали, что в определенные минуты жизни был тяжелобольным, но каким-то чудом исцелялся, был слабым, но вскоре становился необыкновенно сильным и крепким. Все это настоящие духовные чудеса.

И каждый из людей настоящего времени, кто верит в Божественную силу молитвы, неоднократно убеждается в ее действенной помощи.

Молитва Богородице также очень целебна и поистине помогает в трудные моменты жизни. А также наполняет душу небесным светом и радостью.

Молитвы и Богородичное правило

В VIII веке было людям дано правило молитвенное, которое называется еще Богородичным. Исполняя все предписания, оно очень помогало людям и поддерживало их в разные периоды жизни: скорби, бедствиях, болезнях.

Но спустя время об этом своде правил позабыли. И только Серафим Саровский напомнил человечеству о них. И сам исполнял их - непреклонно и ревностно.

А также записывал все чудеса, происшедшие с людьми, которые следовали Богородичному правилу преподобного Серафима Саровского. Такую тетрадь была найдена в его кельи.

Как правильно читать?

Богородичное правило Серафима Саровского необходимо читать, как сказано в Молитвослове к Царице Небесной, 150 раз в сутки. Это слова молитвы «Богородице Дево, радуйся!», но дополненные образами событий и особенными молитвами.

И когда Преподобный Серафим был в Дивеевской обители (недалеко от Саровской обители), то благословлял людей обходить храм вокруг и произносить 150 раз молитву («Богородице Дево, радуйся») каждый день.

Ведь Христос показал людям примером своего подвига, насколько мощной является молитва Его Матери, а потому и для других она является помощницей при разных житейских обстоятельствах.

Многие другие старцы стали следовать, подобно Серафиму Саровскому, Богородичному правилу (Зосима и другие). А также стали передавать эти знания своим ученикам.

Части Богородичного правила

Царица Небесная проходила в своей земной жизни 15 ступеней:

Рождество Богородицы;

Введение во храм;

Благовещение;

встреча Марии с Елисаветой;

Рождество Христово;

Сретение Господне;

бегство с Иисусом-младенцем в Египет;

поиск 12-летнего сына в Иерусалиме;

чудо в Кане Галилейской;

состояние Богородицы у Креста, на котором распяли Иисуса;

Воскресение Христа;

Вознесение;

сошествие Святого Духа;

Успение Богородицы;

Слава Божьей Матери.

И каждому из этих этапов соответствует свое предназначение молитвы «Богородице Дево, радуйся!».

Как правильно читать молитвы?

Богородичное правило Серафима Саровского разделено на пятнадцать десятков. То есть, необходимо каждый из 15 моментов последовательно представлять (вспоминать) и 10 раз молиться о нем.

Первый десяток – молитва за детей.

Второй – молитва о тех, кто отошел от церкви, заблудился.

Третий – молитва утешения скорбящих.

Четвертый – о соединении разлученных или тех, кто пропал без вести.

Пятый – о возрождении души к новой жизни.

Шестой – о встрече души с Богородицей после земной жизни.

Седьмой – о защите от искушений и напастей.

Восьмой – о поиске Христа в нашей жизни и об отсутствии привязки к земным благам.

Девятый – о помощи в делах, избавлении от нужды.

Десятый – о помощи в скорби.

Одиннадцатый – о даре молитвы и воскресении души.

Двенадцатый – о вознесении души и стремлении к духовному.

Тринадцатый – о чистоте сердца и обновлении духа.

Четырнадцатый – о мирной кончине земной.

Пятнадцатый – о защите Царицей Небесной всех земных существ.

Перед началом чтения Богородичных правил (Серафима Саровского), необходимо очиститься в сердце и помыслах своих и попросить благословения у духовного наставника.

Отзывы верующих

Богородичное правило Серафима Саровского во время прочтения у разных людей вызывает свои индивидуальные ощущения: скорбь, желание плакать, стонать от душевной боли. А у некоторых, наоборот: появляется свет внутри, горизонты мировоззрения расширяются, и сердце наполняется любовью, доброжелательством.

Но в любом случае, каждый верующий, после прочтения молитв из Богородичного правила чувствует улучшение во всех сферах жизни.

Еще рекомендуется чередовать эти молитвы с другими.

О ежедневных молитвах

Серафим Саровский Богородичные правила чтил так же усердно, как и остальные молитвы, читаемые им ежедневно. И так научал он последователей своих и всех, кто обращался с просьбами о помощи.

Он оставил молитвенное правило:

После утреннего пробуждения, перекрестившись, в укромном месте прочесть трижды «Отче наш». Затем столько же раз «Богородице Дево, радуйся». И уже потом «Символ веры». Далее идти по своим делам и заботам дня. Находясь в пути или выполняя какое-либо дело, постоянно про себя или вслух повторять: «Господь Иисус, Сын Божий» помилуй меня грешного». Если вокруг очень много людей, то просто повторять «Господи помилуй!». И так до обеда. Перед обедом повторить те же молитвы, что и утром. После обеда, выполняя дело, читать молитву «Пресвятая Богородица, спаси меня грешного». Делать это до вечера. Если есть возможность побыть в уединении, то необходимо читать молитву: «Господи Иисусе Христе, Богородицею помилуй меня грешного». Перед сном повторить утренние молитвы. И перекрестившись, засыпать.

Серафим Саровский говорил, что молитва необходима в жизни, как воздух, как солнце, как вода.

Чтобы чувствовать себя по-настоящему счастливым, человеку необходимо молиться, размышлять о Боге, вести чистый образ жизни.

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