Православная молитва и ритуал от испуга ребенка для матери — слова бабки-шептухи

По мнению многих, занимающихся исцелением, испуг человека происходит не просто так, а под влиянием неких сил. Часто может появится, если кто-то очень желает зла, насылает порчу. В такой непростой ситуации поможет молитва от испуга, к которой должен прибегнуть человек, страдающий этим недугом, или родители, если это малыш.

По своему опыту скажу, что когда-то носила своего маленького крикуна к одной бабушке, которая читала над ним специальную молитву и, что тогда для меня было удивительно, после двух раз сынок перестал плакать по ночам и стал спать лучше.

КТО СИЛЬНО ПОДВЕРЖЕН ИСПУГУ?

Чаще других пугаются с определенными негативными последствиями маленькие детки. А все потому, что у них еще слабенькая энергетика, быстро и без препятствий на них падает испуг. Причиной его могут послужить и сторонние люди, а иногда и родная мать помимо своей воли. Необоснованный страх появляется по разным причинам:

мир воспринимается неверно;

происходят необъяснимые явления;

возникают какие-то жуткие предположения;

при сглазе (по мнению магов).

ЧЕГО МОЖЕТ ИСПУГАТЬСЯ РЕБЕНОК

Прежде всего надо больше внимания уделять своим чадам. В полной зависимости от теперешнего энергетического состояния находится их здоровье во взрослом возрасте.

Сильный испуг в детстве может наложить разрушительный отпечаток на всю последующую жизнь человека.

Итак, малыш вдруг на ровном месте начинает вскрикивать по ночам, он плачет, не хочет кушать, плохо спит. Не исключено, что он заболел, но бывает и так, что к нему прицепились порча и сглаз вместе. Причиной могут послужить и такие бытовые моменты, как ссоры взрослых, крики, резкие неожиданные звуки, связанные с техникой. Иногда испугать может домашний питомец, который сделал резкое движение в сторону ребенка или пронзительно заскулил.

Избавить малыша от состояния испуга можно по-разному: православной молитвой, умываниями специальной наговоренной водой, выливанием на воск.

ОБРАЩЕНИЯ С МОЛИТВОЙ ОТ ИСПУГА

Чтобы сделать ауру малыша чистой и избавить его от испуга, читают специальные молитвы. Конечно, если налицо все симптомы страха без причины, нельзя игнорировать медицину, обязательно стоит посетить врача. Дополнить же рекомендованную им терапию поможет благодатная молитва от испуга, прочитанная над ребенком со всем душевным трепетом.

МОЛИТВА ОТ СГЛАЗА И ПОРЧИ МАТРОНУШКЕ

Считается очень действенной молитвой, которую используют, чтобы избавить от испуга малышей. Особенно если ребенок не только сам по себе мнительный, но и испугался чьих-то реальных угроз, когда кто-то сильно угрожал ему.

Для начала не помешает посещение храма. Там, помолившись, следует подать записку о здравии того, о ком человек хлопочет пред Богом. У иконы Матроне Московской устанавливаются с молитвенными словами 3 свечи. Вернувшись к себе, желательно плавить свечи и молиться.

МОЛИТВА ОТ ИСПУГА РЕБЕНКА ГОСПОДУ ИИСУСУ ХРИСТУ

К ритуалу необходима небольшая подготовка. Понадобится 3 свечи и 3 иконы. Свечи обязательно церковные, а образы Христа, св. Пантелеймона и Матронушки. Икона Господа должна быть в центре и чуть выше остальных. Это если ритуал будет проводится дома. Если в храме, то надо предстать лицом перед ликом Господа нашего Иисуса Христа. При этом читается Божье слово, затем человек уходит. На выходе приобретается 12 свечек, святая водица, иконы (3).

Будучи у себя, надо уединиться, зажечь под образами свечи, установить рядом святую воду. Дождавшись растопления воска, надо неоднократно прочитать молитву от детского страха. Молиться до полного прогорания свечей. Затем иконы прячутся, вода делится на две части. Растопившуюся массу воска, никому не показывая, выбрасывают подальше от дома.

НАСКОЛЬКО ДЕЙСТВЕННА МОЛИТВЕННАЯ СИЛА ПРОТИВ ИСПУГА

Многие, испытавшие действие божественных слов на себе, утверждают, что молитвы от испуга младенцам помогают. Да и взрослый человек понимает после того, как проведет чтение, что к нему пришло облегчение и душевное спокойствие. Прекращение фобий, в свою очередь, помогало в борьбе с другими болезнями.

Часть докторов указывают на то, что ночное недержание мочи у деток может быть связано с тем, что ребенок очень сильно был чем-то напуган. Если помощь медикаментами оказывается бесполезной, прибегают к молитвам, а иногда и заговорам бабок-шептух.

МОЛИТВА ДЛЯ РЕБЕНКА СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Справиться с проблемой испуга с помощью православной молитвы легче, если ребенок умеет говорить. Он может поведать, что ему видится, чего он боится. К сожалению, считается, что приведенная молитва помогает только крещеным. В остальном все очень просто. Главное, чтобы была вера в Божье могущество и силу молитвенных слов.

Ребенка, над кем совершается обряд, усаживают по центру помещения на стул. Тот, кто намерен прочесть священный текст, располагается стоя за ним со спины. Все должны быть спокойны. В первую очередь, сам подопечный. Затем читаются слова.

Всю неделю, без пропусков, проводятся эти нехитрые манипуляции. Считают, что лучшее время для них — до обеда. Некоторые бабки-шептухи проводят на утренней зорьке. Сама молитва говорится раз в день, после дитя следует умыть водой.

МОЛИТВА ДЛЯ СОВСЕМ МАЛЕНЬКИХ

Приведенные слова советуют использовать, когда испуган совсем малыш, не умеющий говорить. В тексте заложена большая сила. Читать надо три раза по три, т. е. 3 дня на заре, в обед и на закате. При этом дитя поднимают на руки, приговаривая следующее:

Принято, чтобы целительные речи говорил кто-то из родных ребенка по женской линии, хотя и не исключается, что их скажет другая, знающая женщина. Советуют не дожидаться, когда случится испуг, а сразу, как младенца принесли в дом, так и почитать над ним, в качестве профилактики. Тогда он будет лучше спать, вести себя спокойнее. Тем самым его избавляют от разрушительного чувства неуверенности на долгие годы.

Для уничтожения испуга прекрасно подойдет такая универсальная и всеми любимая молитва, как «Отче наш». Читается троекратно.

ЗАГОВОРЫ, ИЛИ ЧТО ЧИТАЮТ БАБКИ-ШЕПТУХИ ОТ ИСПУГА ДЕТЕЙ

Если все пустить на самотек и надеяться, что ребенок подрастет и все пройдет, можно только навредить этим малышу или подростку. Есть множество чудесных фраз и слов, которые часто используют в подобных случаях, в зависимости от возраста испуганного.

ЗАГОВОР НА ВОДУ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

Чтобы избежать усиления страха, который может обуять даже взрослого ребенка, надо приниматься за лечение испуга. Для этого берется вода, проточная. На нее наговаривается определенный текст. В результате жидкость приобретает свойства, которые помогают стать детям спокойнее и побороть свои страхи.

Какие действия надо предпринять? Для начала берутся в церкви свечи (13) и вода. Дома на фазе убывающей Луны, как только минует 24.00, ставятся на стол зажженные свечи, а с ними и водица в емкости. Глядя на огонь, надо просить у высших сил за свое чадо. Как только в сердце что-то екнет, это человек чувствует сразу, пора прочесть слова:

Произносятся они многократно. Свечи загасить либо дождаться, когда сами потухнут, но чтобы остались огарки. Собрать их и отнести куда-нибудь на перекресток нескольких дорог. Водой, которая была на столе во время ритуала, поят ребенка и умывают личико.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С испугом ребенка можно и нужно бороться. Одним из способов, который проверен веками, является православная молитва от страха детей. Для успешного результата важно: