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Загадка на внимательность: кому из них не стоит помогать?

О важности регулярно напрягать мозг, шевелить извилинами, думать нестандартно сказано немало.

Хорошо, если работа предполагает постоянные мозговые штурмы, а если нет? Это совсем не повод забрасывать разного рода задачки, которые заставляют нас подумать.

Загадка на внимательность: кому из них не стоит помогать?

Можно отгадывать загадки, решать кроссворды, больше читать, слушать классическую музыку и раскладывать пазлы. Все это благотворно сказывается на деятельности мозга и надолго сохраняет ясность ума.

Загадка на внимательность: кому из них не стоит помогать?-

Сегодня мы подготовили для вас очередную задачку на внимательность. Все, что вам нужно, это посмотреть на картинку и ответить на вопрос.

Кому из них помогать не стоит?

Загадка на внимательность: кому из них не стоит помогать?logic riddle, who is not homeless, who is a crook

Ответ лежит у вас перед глазами. Не торопитесь, можете попросить помощи друга. Вместе веселее!

Конечно, правильный ответ – №1!

Обратите внимание на такую деталь, как ботинки за спиной якобы безногого мужчины. Зачем они ему, если у него нет ног?

Загадка на внимательность: кому из них не стоит помогать?logic riddle, who is not homeless, who is a crook

Признавайтесь, как быстро вы увидели этого наглеца?

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2330644845457574010/

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