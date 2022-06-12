Как Николай II потерял поезд забитый золотом?

Сейчас таким объемом может похвастаться мало какой правитель, ведь золото "разбросано" по всем гражданам относительно равномерно. Тогда все богатства хранились непосредственно в императорской казне на территории дворцов.

Но так не могло продолжаться вечно, ведь началась Первая мировая война, и Государь был вынужден эвакуировать все запасы подальше от опасности. Однако, так вышло, что золото и другие богатства, которые пытались экстренно эвакуировать, пропали.

Уже при СССР власти решили выяснить судьбу этих богатств. Велись расследования и отслеживание всех действий по данному вопросу.

Выяснилось, что в 1915 году некий поезд направлялся в сторону Владивостока. В поезде этом было примерно около сорока вагонов, которые были битком забиты золотом.

Но по итогам расследований не было найдено ни грамма из утерянного золота, и вообще об их результатах мало что известно, однако остались уникальные фото, на которых руководители расследования стоят на берегу и смотрят в глубину озера "Байкал".

История всегда была интересной, и каждый этап истории по своему увлекателен. История учит чтить прошлое и не допускать новых ошибок. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые публикации.