Как Николай II потерял поезд забитый золотом?

Приветствую вас уважаемые читатели на канале "Средневековый быт". Россия всегда славилась своим широким размахом. И речь не только о русской душе. Имеются ввиду и земли, и богатства, и даже эпидемии.
Однако, далеко не всегда Россия обращалась с богатствами благополучно, потому что государи были всё-таки людьми, и поэтому были склонны к ошибкам в своих решениях. Например, в начале 20-века в императорской казне находилось примерно несколько тонн золота (не путать с золотым запасом всей Российской империи!).
Сейчас таким объемом может похвастаться мало какой правитель, ведь золото "разбросано" по всем гражданам относительно равномерно. Тогда все богатства хранились непосредственно в императорской казне на территории дворцов.
Но так не могло продолжаться вечно, ведь началась Первая мировая война, и Государь был вынужден эвакуировать все запасы подальше от опасности. Однако, так вышло, что золото и другие богатства, которые пытались экстренно эвакуировать, пропали.
Уже при СССР власти решили выяснить судьбу этих богатств. Велись расследования и отслеживание всех действий по данному вопросу.
Выяснилось, что в 1915 году некий поезд направлялся в сторону Владивостока. В поезде этом было примерно около сорока вагонов, которые были битком забиты золотом.
Но по итогам расследований не было найдено ни грамма из утерянного золота, и вообще об их результатах мало что известно, однако остались уникальные фото, на которых руководители расследования стоят на берегу и смотрят в глубину озера "Байкал".
История всегда была интересной, и каждый этап истории по своему увлекателен. История учит чтить прошлое и не допускать новых ошибок. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые публикации.
А вы знали об этом?
Одной из причин, по которой Петр I рвался посетить Англию в Великом посольстве была встреча с Исааком Ньютоном. Конечно, Петра I в первую очередь интересовал флот и понимание того, как строить корабли по чертежам. Но у него имелась и еще одна идея, которая сыграла важную роль в резком усилении Русского государства. Петра I очень интересовали советы Ньютона как по технологии изготовления монет, так и по наведению порядка в денежной системе государства. Тем более, что он попал в Англию во время Великого посольства как раз в то время, когда Ньютон внедрял новое оборудование и разворачивал борьбу с обрезанием монет, вводя гурт с надписью. Все увиденное очень помогло Петру понять, что надо сделать у себя дома. Потому что надо признать, чеканка монеты в России на тот момент в технологическом плане откровенно отставала от того, что делали в Европе. В результате Петр ввел медную монету, которую ему удалось вполне успешно запустить в оборот в отличие от отца. И даже несмотря на то, что за годы своего правления он ее несколько раз портил, увеличивая количество монет, начеканенных из пуда меди, его деньги успешно использовались.
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