Задачка на внимательность: найдите на картинке всех хулиганов

Новая оптическая иллюзия в винтажном стиле заставляет хорошенько поразмыслить над тем, как найти еще четырех мальчиков –курильщиков, ловко скрывающихся от любопытных глаз.
Загадка 1: найдите 4 спрятавшихся мальчиков – курильщиков
На первый взгляд кажется, что на этой картинке только 3 мальчика.
Но, на самом деле, их семь. Четверо хулиганов спряталось, чтобы раскурить сигареты.
Эта картинка –головоломка, опубликованная на одном из популярных сайтов, ввела в заблуждение многих.
Более 70 процентов попытавшихся разгадать головоломку, признались, что не смогли найти спрятанные фигуры и обратились за помощью к подсказке.
Подсказка: если вы сосредоточились на поиске скрытых персонажей на этой иллюстрации, попробуйте мысленно перевернуть картинку вверх ногами.
Возможно, такой прием поможет вам быстрее обнаружить всех хулиганов.
Разгадка головоломки:
Не стоит расстраиваться, если вам не удалось разгадать головоломку.
Следующая подборка схожих картинок дает возможность потренировать память и проверить вашу внимательность.
Головоломки в картинках с ответами
Загадка 2: Найдите жирафа среди других животных
Постарайтесь как можно быстрее обнаружить жирафа, среди множества других животных, изображенных на картинке.
Обратите внимание, что жираф может быть не того цвета, который присущ ему в реальности. Задача непростая: формы и яркие цвета животных могут сбивать с толку и вводить в заблуждение.
Разгадка головоломки:
Жираф оказался фиолетового цвета, что делало его поиск более затруднительным. На фоне люминесцентных животных неприметный жираф просто терялся.
Еще одна картинка с тематикой животных и джунглей набирает обороты популярности.
Любители загадок и головоломок по достоинству оценят красочных животных, бродящих в дебрях таких же ярких джунглей.
Если вы внимательно взглянете на картинку, сможете ли ответить на вопрос: что же скрывает листва, кроме нескольких животных?
Разгадка головоломки:
Кофейные бобы на картинке коричневого и зеленого цветов. Так труднее обнаружить зерна, поскольку они сливаются с природой и животными.
Головоломки со словами
Загадка 4: Найдите 12 спрятанных слов
Данная загадка подойдет любителям головоломок, свободно владеющим английским языком. Это также отличный способ проверить словарный запас у тех, кто изучает иностранный язык.
Слова, зашифрованные на картинке, все на английском языке.
Итак, взгляните на неё.
Перед нами природа под дождем. Однако красивая картинка содержит в себе не только ландшафт, тонущий в потоках дождя, она также скрывает зашифрованные слова. Постарайтесь отыскать все 12 слов, связанных с темой воды.
Слова проявляются в очень слабом светлом тоне. Но если прищуриться, их очертания становятся четче.
Разгадка головоломки:
Задумка создателей этой головоломки была следующая: необходимо подчеркнуть роль воды в жизни человека. Естественное увлажнение способствует улучшению производительности труда и концентрации.
Достаточное потребление жидкости помогает нам сохранять свой ум острым. Однако 66 процентов из нас ежедневно пренебрегает этим правилом и не употребляет воду в нужных количествах.
И, наконец, самая старая картинка –головоломка.
Авторы предлагают найти хозяина собаки в её же собственном очертании.
Внимательно взгляните на картинку.
Подсказка: поверните голову влево и вглядитесь в картинку. Либо же мысленно переверните голову собаки на 90 градусов вправо.
Разгадка головоломки:
На месте уха и щеки пса можно увидеть четкое очертание человека в шляпе. Это и есть хозяин собаки.
А вы знали об этом?
В Китае с давних времен мужское семя олицетворяло жизненную силу — цзин. Поэтому расточительность по отношению к этой биологической субстанции не допускалась. Мужчина должен был изо всех сил постараться, чтобы его цзин оставалась внутри и питала его тело энергией, распределяясь по органам и тканям. Считалось, что от сохранения энергии цзин зависит здоровье и долголетие Женщины также выделяли цзин, но в меньшем количестве, в виде смазки. Куннилингус, как и женский оргазм, всячески поощрялся, так как он позволял мужчине пополнить свою энергетику за счет партнерши. Представительницам прекрасного пола не возбранялось разбазаривать свою жизненную энергию, так как даосизм учит тому, что женский источник цзин неисчерпаем.
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