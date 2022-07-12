Задачка на внимательность: найдите на картинке всех хулиганов

Новая оптическая иллюзия в винтажном стиле заставляет хорошенько поразмыслить над тем, как найти еще четырех мальчиков –курильщиков, ловко скрывающихся от любопытных глаз.

Загадка 1: найдите 4 спрятавшихся мальчиков – курильщиков

На первый взгляд кажется, что на этой картинке только 3 мальчика.

Но, на самом деле, их семь. Четверо хулиганов спряталось, чтобы раскурить сигареты.

Эта картинка –головоломка, опубликованная на одном из популярных сайтов, ввела в заблуждение многих.

Более 70 процентов попытавшихся разгадать головоломку, признались, что не смогли найти спрятанные фигуры и обратились за помощью к подсказке.

Подсказка: если вы сосредоточились на поиске скрытых персонажей на этой иллюстрации, попробуйте мысленно перевернуть картинку вверх ногами.

Возможно, такой прием поможет вам быстрее обнаружить всех хулиганов.

Разгадка головоломки:

Не стоит расстраиваться, если вам не удалось разгадать головоломку.

Следующая подборка схожих картинок дает возможность потренировать память и проверить вашу внимательность.

Головоломки в картинках с ответами

Загадка 2: Найдите жирафа среди других животных

Постарайтесь как можно быстрее обнаружить жирафа, среди множества других животных, изображенных на картинке.

Обратите внимание, что жираф может быть не того цвета, который присущ ему в реальности. Задача непростая: формы и яркие цвета животных могут сбивать с толку и вводить в заблуждение.

Разгадка головоломки:

Жираф оказался фиолетового цвета, что делало его поиск более затруднительным. На фоне люминесцентных животных неприметный жираф просто терялся.

Еще одна картинка с тематикой животных и джунглей набирает обороты популярности.

Любители загадок и головоломок по достоинству оценят красочных животных, бродящих в дебрях таких же ярких джунглей.

Если вы внимательно взглянете на картинку, сможете ли ответить на вопрос: что же скрывает листва, кроме нескольких животных?

Разгадка головоломки:

Кофейные бобы на картинке коричневого и зеленого цветов. Так труднее обнаружить зерна, поскольку они сливаются с природой и животными.

Головоломки со словами

Загадка 4: Найдите 12 спрятанных слов

Данная загадка подойдет любителям головоломок, свободно владеющим английским языком. Это также отличный способ проверить словарный запас у тех, кто изучает иностранный язык.

Слова, зашифрованные на картинке, все на английском языке.

Итак, взгляните на неё.

Перед нами природа под дождем. Однако красивая картинка содержит в себе не только ландшафт, тонущий в потоках дождя, она также скрывает зашифрованные слова. Постарайтесь отыскать все 12 слов, связанных с темой воды.

Слова проявляются в очень слабом светлом тоне. Но если прищуриться, их очертания становятся четче.

Разгадка головоломки:

Задумка создателей этой головоломки была следующая: необходимо подчеркнуть роль воды в жизни человека. Естественное увлажнение способствует улучшению производительности труда и концентрации.

Достаточное потребление жидкости помогает нам сохранять свой ум острым. Однако 66 процентов из нас ежедневно пренебрегает этим правилом и не употребляет воду в нужных количествах.

И, наконец, самая старая картинка –головоломка.

Авторы предлагают найти хозяина собаки в её же собственном очертании.

Внимательно взгляните на картинку.

Подсказка: поверните голову влево и вглядитесь в картинку. Либо же мысленно переверните голову собаки на 90 градусов вправо.

Разгадка головоломки:

На месте уха и щеки пса можно увидеть четкое очертание человека в шляпе. Это и есть хозяин собаки.