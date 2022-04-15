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Ствол французского короля - мечта любой музейной коллекции

В начале XVI века Макиавелли писал: "Теперь нет таких стен, которые пушки не смогли бы разрушить за несколько дней". И вряд ли итальянский мыслитель мог представить, что спустя несколько столетий оружие, превращавшее величавые замки Средневековья в жалкую руину, станет объектом восхищенных взглядов.

Ярчайшим примером грозного и вместе с тем удивительно красивого оружия служит бастард-кулеврина Генриха II, короля Франции с 1547 по 1559.

В зале музея Метрополитен (metmuseum.org)В зале музея Метрополитен (metmuseum.org)

Надо сказать, что на пору Генриха Второго приходится пик французского Ренессанса. Поэтому богато декорированная кулеврина интересна еще как образец искусства Возрождения. Кстати, образец к тому же редкий - один из немногих, что дошли до нас с той славной эпохи, и самый изящный при этом. И все благодаря голландцам.

Каким-то образом бастард попал в руки голландской Ост-Индской компании. И те зачем-то решили взять его на борт корабля - очевидно, не самое удачное использование орудия массой 1209 кг. Корабль тот, вестимо, ушел на дно, схоронив там надолго бронзовую красоту.

Уже в наши дни кулеврину, покрывшуюся характерной для медных сплавов патиной (отсюда зеленоватой оттенок), подняли. Сегодня она украшает коллекцию нью-йоркского The Metropolitan Museum of Art.

Небрежная писанина на казенной части - голландский след. Значение буквы "B" не совсем понятно - возможно, это инициал мастера-изготовителя или даже целой мануфактурыНебрежная писанина на казенной части - голландский след. Значение буквы "B" не совсем понятно - возможно, это инициал мастера-изготовителя или даже целой мануфактуры

Габариты у кулеврины далеки от скромных - 3 метра и 13.7 см в длину и 49.5 см в ширину, включая цапфы. Калибр в 100 мм был третьим по размеру, судя по утвержденным Генрихом II спискам. Литой ствол сделан на славу.

Ствол французского короля - мечта любой музейной коллекцииСтвол французского короля - мечта любой музейной коллекции

Но главным достоинством бастард-кулеврины по праву считается орнамент - королевские эмблемы, инициалы и одна загадочная композиция из двух луков с полумесяцем между ними.

Вроде как подобный элемент встречается на французских доспехах и в архитектуре того времени. Любил тогда народ приправить красоту щепоткой мистицизма                                        Вроде как подобный элемент встречается на французских доспехах и в архитектуре того времени. Любил тогда народ приправить красоту щепоткой мистицизма

Ствол французского короля - мечта любой музейной коллекцииИнициал короля (Henri) и корона с лилиейА тут уже инициалы сплелись - короля и жены, Екатерины МедичиА тут уже инициалы сплелись - короля и жены, Екатерины МедичиЛистья аканта - популярный орнамент еще с античных времен. У древних греков акант символизировал победу и преодоление препятствий на жизненном путиЛистья аканта - популярный орнамент еще с античных времен. У древних греков акант символизировал победу и преодоление препятствий на жизненном пути.

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