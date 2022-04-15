Ствол французского короля - мечта любой музейной коллекции

В начале XVI века Макиавелли писал: "Теперь нет таких стен, которые пушки не смогли бы разрушить за несколько дней". И вряд ли итальянский мыслитель мог представить, что спустя несколько столетий оружие, превращавшее величавые замки Средневековья в жалкую руину, станет объектом восхищенных взглядов.

Ярчайшим примером грозного и вместе с тем удивительно красивого оружия служит бастард-кулеврина Генриха II, короля Франции с 1547 по 1559.

В зале музея Метрополитен (metmuseum.org)

Надо сказать, что на пору Генриха Второго приходится пик французского Ренессанса. Поэтому богато декорированная кулеврина интересна еще как образец искусства Возрождения. Кстати, образец к тому же редкий - один из немногих, что дошли до нас с той славной эпохи, и самый изящный при этом. И все благодаря голландцам.

Каким-то образом бастард попал в руки голландской Ост-Индской компании. И те зачем-то решили взять его на борт корабля - очевидно, не самое удачное использование орудия массой 1209 кг. Корабль тот, вестимо, ушел на дно, схоронив там надолго бронзовую красоту.

Уже в наши дни кулеврину, покрывшуюся характерной для медных сплавов патиной (отсюда зеленоватой оттенок), подняли. Сегодня она украшает коллекцию нью-йоркского The Metropolitan Museum of Art.

Небрежная писанина на казенной части - голландский след. Значение буквы "B" не совсем понятно - возможно, это инициал мастера-изготовителя или даже целой мануфактуры

Габариты у кулеврины далеки от скромных - 3 метра и 13.7 см в длину и 49.5 см в ширину, включая цапфы. Калибр в 100 мм был третьим по размеру, судя по утвержденным Генрихом II спискам. Литой ствол сделан на славу.

Но главным достоинством бастард-кулеврины по праву считается орнамент - королевские эмблемы, инициалы и одна загадочная композиция из двух луков с полумесяцем между ними.

Вроде как подобный элемент встречается на французских доспехах и в архитектуре того времени. Любил тогда народ приправить красоту щепоткой мистицизма

Инициал короля (Henri) и корона с лилией А тут уже инициалы сплелись - короля и жены, Екатерины Медичи Листья аканта - популярный орнамент еще с античных времен. У древних греков акант символизировал победу и преодоление препятствий на жизненном пути.

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