Тайна захоронения Григория Распутина

Жизнь Григория Распутина расписана буквально поминутно в различных книгах и научных работах. Но и по сей день смерть старца является одной из самых загадочных страниц в истории, ведь точное место захоронения тела неизвестно. Как так вышло, что у “ангела-хранителя” императорской семьи не осталось своей могилы?

Часовня в Царском Селе

Многие члены правительства того времени не поддерживали то, какое доверие царь и его семья оказывали Григорию Распутину. 30-ого декабря 1916-го года группа заговорщиков жестоко расправилась с целителем. 1-ого января его труп достали из ледяной проруби.

Место погребения для своего близкого друга в парке в Царском селе императрица выбирала лично. Учитывая огромный интерес и неоднозначное отношение к Распутину в народе, охранка царя пустила слух, что тело Григория будет вывезено на родину, в село Покровское в Сибири.

Место погребения было завалено живыми цветами. Императрица положила в гроб иконку, подписанную ею, её дочерьми и ближайшей подругой Распутина. Место захоронения не афишировали, но частые визиты Александры Федоровны не могли остаться незамеченными, и место все же стало объектом паломничества. Императрица приказала охранять могилу, поэтому всех желающих посмотреть и близко не подпускали.

Однако слухи расползлись быстро, и вскоре уже почти все знали, что могилу старца можно обнаружить по деревянной часовне.

Причем здесь собака и советская власть?

В конце февраля Дума объявила о создании временного правительства, и Николаю II пришлось отречься от престола. Здесь в истории о судьбе захоронения старца начинаются расхождения. По рассказу дочери Распутина, группа радостных солдат разгромила захоронение её отца. Они сожгли тело Григория на костре и устроили вокруг него хоровод. Из ближайшей деревни к празднику подтянулись женщины, и всё закончилось оргией. Как утверждает Александр Владимирский, в лесу, недалеко от Успенского кладбища, были обнаружены две надписи. Первая надпись была на русском и гласила, что на этом месте был сожжен труп Григория Распутина, а вторая была на немецком языке – в переводе надпись означала, что на этом месте похоронена собака.

По другой версии, министр юстиции Александр Керенский сам распорядился избавиться от трупа. Гроб с телом старца извлекли и перевезли в городскую ратушу, откуда его отправили на железнодорожную станцию. Газеты писали, что правительство распорядилось отправить останки в Петербург для захоронения. Однако через пару дней в народе поползли слухи, что тело Григория было сожжено недалеко от деревни Гражданки. Слухи содержали некоторые мистические подробности. При перевозке тела машина застряла недалеко от Поклонной горы и Распутина решили сжечь на месте. В какой-то момент мертвый старец, охваченный огнем, зашевелился и ожил. Через несколько секунд старец сгорел.

По другой версии, подтвержденной различными актами участников тех событий, тело Распутина действительно планировали похоронить на окраинах Петербурга. Грузовик, перевозивший гроб, заглох в районе Лесного шоссе. Уже ночью машину заметил пост Политехнического университета. Керенский и другие, сопровождавшие гроб, уже разожгли костер и собирались сжечь Распутина, но, посовещавшись, решили уничтожить останки в университетской котельной.

Кого сожгли на самом деле?

Вот так в революционном огне сгорел кудесник Григорий Распутин. А действительно ли сгорел? Жандарм Краузе свидетельствовал, что еще до погребения, тело старца подменили и вместо него пьяные солдаты сожгли какого-то неизвестного бродягу. Тело настоящего Распутина было похоронено в другом месте, на пустоши в районе Пулковской горы. Эта версия не подтверждена документами, что неудивительно, ведь царская семья хотела оставить все в строжайшей тайне. Могло ли временное правительство просто специально составить акт о сожжении, чтобы успокоить толпы паломников?

Напишите в комментариях, какая из версий кажется вам наиболее возможной.

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