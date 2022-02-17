Готовимся к Великому посту и Пасхе-2022

Великий пост и Пасха — это удивительный период, который дает возможность современным верующим соприкоснуться с событиями, происходившими две тысячи лет назад. И в то же время он позволяет через труд души приблизиться ко Христу, живя здесь и сейчас. В 2022 году Великий пост у православных начнется 7 марта, а завершится наступлением Пасхи 24 апреля.

Представители Армянской Апостольской Церкви начнут поститься и праздновать на неделю раньше. Вместе с ними 17 апреля Пасху отметят и католики, период воздержания для которых начнется 2 марта.

По уставу Православной Церкви от начала говения (воздержания) до Праздника — семь недель. Но на самом деле это особенное время не ограничивается только сорока девятью днями.

Подготовка начинается за три недели до Великого поста. Четыре воскресных Евангельских чтения настраивают на размышления о грехах и прощении, о земной и небесной жизни. В неделю (воскресенье) о Мытаре и фарисее (13 февраля в 2022 году) притча Христа напоминает о том, что пост и молитва должны быть не показными и не горделивыми, а искренними и чистыми. В Неделю о блудном сыне (20 февраля) Евангелие рассказывает о том, что Любовь Господа покрывает все грехи и ошибки кающегося. В Неделю о Страшном суде (27 февраля) — что каждого человека ждет Суд Божий.

И наконец, Неделя Адамова изгнания (6 марта в 2022 году) напоминает о грехопадении — и из этого последнего пред Великим постом дня начинается путь к Пасхе, вновь открывшей человеку двери на Небеса.Сам Великий пост состоит из Четыредесятницы (7 марта — 15 апреля в 2022 году) и Страстной седмицы (18 — 23 апреля), между которыми два праздничных дня — Лазарева суббота (16 апреля) и Вербное воскресенье (17 апреля). Первые сорок дней поста — это время для усиленной молитвы, исповеди, покаяния, борьбы со своими грехами и пороками, очищения души. Каждый воскресный день в этот период также имеет свое значение и предлагает подумать о разных аспектах отношений человека с Богом. Четыредесятница — это подготовка к самым важным дням в году, когда все христиане становятся как бы свидетелями Страстей Господних. Особые службы этой неделе помогают почувствовать, как высока цена Спасения и как безгранично милосердие Божие.Долгожданная Пасха для православных верующих наступит в 2022 году 24 апреля.

Вновь зазвучит на ночном богослужении Огласительное слово святителя Иоанна Златоуста, напоминающее, что Воскресение Христово наступило для всех. Это событие вселенского масштаба, и празднуется оно не один день, и даже не неделю. Первая седмица — самая ликующая и радостная — называется Светлая (25 апреля — 1 мая). А отдание Пасхи, то есть завершение празднования, происходит только через сорок дней (1 июня в 2022 году). В воскресные дни от Пасхи до Вознесения верующие обращаются к примерам тех, кто был рядом со Христом и кто доверился Ему две тысячи лет назад (апостола Фомы, жен-мироносиц, исцеленных Спасителем расслабленного и слепого, уверовавшей самарянки). Празднование Воскресения завершается Вознесением Христовым (2 июня 2022 года). Но и после него пасхальная радость не исчезает — она хранится в сердце христианина всегда. А ежегодное движение по богослужебному кругу позволяет освежить это ощущение, иногда теряющееся в ежедневной суете.

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