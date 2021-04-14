Что на Руси можно было мусульманину, но нельзя православному

Что же было дозволено исламистам, но запрещено у православных?

Семейная сфера

Как пелось в одном известном фильме: «Если б я был султан, то б имел трех жен». Для этого мусульманам на Руси не нужно было занимать высокое положение в обществе. Многоженство в исламе разрешено. Впрочем, есть некоторые нюансы. Во-первых, сунниты традиционно не стараются иметь несколько жен. Во-вторых, чтобы состоять в отношениях сразу с несколькими супругами, нужно иметь возможность их всех обеспечивать. В православии запрещается во многие дни вступать в близкие отношения с супругой: перед воскресеньем, перед постными днями накануне среды и пятницы, во время больших праздников и длинных постов. У мусульман таких ограничений никогда не было. Аллах смотрит, видимо, на вопросы супружеских отношений проще. Во-вторых, чтобы состоять в отношениях сразу с несколькими супругами, нужно иметь возможность их всех обеспечивать. В православии запрещается во многие дни вступать в близкие отношения с супругой: перед воскресеньем, перед постными днями накануне среды и пятницы, во время больших праздников и длинных постов. У мусульман таких ограничений никогда не было. Аллах смотрит, видимо, на вопросы супружеских отношений проще.

Гастрономия

Конечно, это слишком громкое слово. Но, зато, понятно, о чем будет идти речь. Мусульмане, по крайней мере, сунниты, всегда считали, что можно и нужно употреблять в пищу конину, кобылье молоко и другие продукты, полученные в результате обладания лошадьми.

Сунниты вялили мясо, делали колбасу, изготавливали кисломолочные напитки. Православным принимать такую пищу не запрещено и сейчас. Можно есть любое мясо, главное – не в пост. Но у христиан другие традиции. Конину в Европе, в США и в России – в регионах, где преобладают русские, почти не едят.

Стиль

Раз уж была «гастрономия», пусть будет и «стиль». Известно, что русские православные люди всегда носили бороды до того времени, когда царь Петр решил, что стране необходимо побриться. И даже после этого некоторые платили деньги, чтобы остаться с бородой.

Мусульмане в этом плане были более свободными. Хочешь – носи бороду, не хочешь – брей её. Есть желание – подстригай волосы на лице, носи коротенькую бороденку. Главное, чтобы все было опрятно и аккуратно. Вот как, оказывается. Это все сторонники радикальных движений, боевики, сделали так, что в наших головах засел стереотип: мусульманин должен быть с бородой.

Свобода передвижения

Православные крестьяне редко далеко уезжали от земель, которые ими обрабатывались. Даже когда было отменено крепостное право, люди фактически были привязаны к земле. У мусульман таких традиций не было. Нужно заметить, что и власти на Руси не пытались закабалить мусульман. Учитывались традиции приверженцев религии. В основном, она была популярна среди вольных людей – кочевников, которые не могли сидеть на месте.

Страшно представить, что бы было, если б мусульман пытались бы сделать крепостными. Наверное, та же Казань сейчас бы не была в составе России. А вот русские крестьяне-христиане всё терпели, как и велел Господь.