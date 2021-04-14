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Что на Руси можно было мусульманину, но нельзя православному

Россия – многонациональная страна. Такой она была и в древности. Русь быстро росла, присоединяя все новые и новые территории. На многих землях жили иноверцы, например, татары в Крыму, в Казани и окрестностях.
С мусульманством славяне, впрочем, столкнулись намного раньше, чем были завоеваны вышеуказанные земли. Известно, что князь Владимир принимал у себя приверженцев разных религий, выясняя, какая вера для Руси будет лучше.
Среди монголов были мусульмане. Так, например, хан Узбек, правивший одно время Золотой Ордой, решил, что его народ должен придерживаться суннитского мусульманства.
На Руси и позже было больше суннитов. И сейчас их большинство. Это важно знать, потому что у приверженцев разных течений мусульманства, бывает, нет единого мнения по некоторым вопросам, как и, например, у католиков и православных.
Что же было дозволено исламистам, но запрещено у православных?
Что на Руси можно было мусульманину, но нельзя православному
Семейная сфера
Как пелось в одном известном фильме: «Если б я был султан, то б имел трех жен». Для этого мусульманам на Руси не нужно было занимать высокое положение в обществе. Многоженство в исламе разрешено. Впрочем, есть некоторые нюансы. Во-первых, сунниты традиционно не стараются иметь несколько жен.
Во-вторых, чтобы состоять в отношениях сразу с несколькими супругами, нужно иметь возможность их всех обеспечивать. В православии запрещается во многие дни вступать в близкие отношения с супругой: перед воскресеньем, перед постными днями накануне среды и пятницы, во время больших праздников и длинных постов. У мусульман таких ограничений никогда не было. Аллах смотрит, видимо, на вопросы супружеских отношений проще.
Гастрономия
Конечно, это слишком громкое слово. Но, зато, понятно, о чем будет идти речь. Мусульмане, по крайней мере, сунниты, всегда считали, что можно и нужно употреблять в пищу конину, кобылье молоко и другие продукты, полученные в результате обладания лошадьми.
Сунниты вялили мясо, делали колбасу, изготавливали кисломолочные напитки. Православным принимать такую пищу не запрещено и сейчас. Можно есть любое мясо, главное – не в пост. Но у христиан другие традиции. Конину в Европе, в США и в России – в регионах, где преобладают русские, почти не едят.
Что на Руси можно было мусульманину, но нельзя православному
 
Стиль
Раз уж была «гастрономия», пусть будет и «стиль». Известно, что русские православные люди всегда носили бороды до того времени, когда царь Петр решил, что стране необходимо побриться. И даже после этого некоторые платили деньги, чтобы остаться с бородой.
Мусульмане в этом плане были более свободными. Хочешь – носи бороду, не хочешь – брей её. Есть желание – подстригай волосы на лице, носи коротенькую бороденку. Главное, чтобы все было опрятно и аккуратно. Вот как, оказывается. Это все сторонники радикальных движений, боевики, сделали так, что в наших головах засел стереотип: мусульманин должен быть с бородой.
Свобода передвижения
Православные крестьяне редко далеко уезжали от земель, которые ими обрабатывались. Даже когда было отменено крепостное право, люди фактически были привязаны к земле. У мусульман таких традиций не было. Нужно заметить, что и власти на Руси не пытались закабалить мусульман. Учитывались традиции приверженцев религии. В основном, она была популярна среди вольных людей – кочевников, которые не могли сидеть на месте.
Страшно представить, что бы было, если б мусульман пытались бы сделать крепостными. Наверное, та же Казань сейчас бы не была в составе России. А вот русские крестьяне-христиане всё терпели, как и велел Господь.

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