Икона "Покров Пресвятой Богородицы": значение, история

Икона "Покров Пресвятой Богородицы", значение ее заступничества перед Богом ценились людьми во все времена.

Еще никто из верующих не был оставлен когда-либо без ее помощи.

Место Покрова Божьей Матери в цикле богородичных праздников

Существуют особые дни, когда церковь прославляет Деву Марию. Они входят в число двунадесятых праздников, которые посвящены событиям из жизни Иисуса Христа и его Матери. К богородичному циклу относятся Рождество Богородицы, Введение ее во храм, а также Благовещение и мирная кончина ‒ Успение – все они являются наиболее важными датами в ее жизни. Православные почитают еще родителей Матери Божьей – Иоакима и Анну, отмечают зачатие Девы Марии.

Покров Пресвятой Богородицы с особой торжественностью празднуется Церковью. 14 октября – знаменательный день для православных христиан. Ведь Богородица во все времена считалась заступницей и защитницей людей пред Богом. Недаром икона Божьей Матери Покров Пресвятой Богородицы есть почти в каждом доме.

Величие Царицы небесной

Церковь полагает, что Богородица ‒ единственный человек, живший в мире, который способен постоянно просить Господа о спасении людей. В этом заключается величие Божьей Матери. Ее появление было уже предопределено, как и само Боговоплощение.

Ветхозаветная история содержит свидетельства о детстве и отрочестве Марии. Когда девочка была еще трехлетним ребенком, то сама смогла взойти по высоким ступеням в храм, а затем священник по указанию Божественному ввел ее в Святое Святых храма. Вход туда всем женщинам был воспрещен.

На изображениях Богородицы всегда видно три звезды, которые расположены рядом с ее головой и руками. Это означает, что она всегда была и остается Девой: до Рождества, в Рождестве и после Рождества Иисуса Христа. Святость Марии позволила ей стать сосудом Божественного Духа и сохранить тайну воплощения Бога. Даже после своего Успения она не оставляет людей, а молится за них, поэтому особенно чтима икона "Покров Пресвятой Богородицы". В чем помогает Божья Матерь? Главное, Дева Мария просит Бога о спасении всего людского рода.

Празднование Покрова на русской земле

Издревле люди вспоминали угодников Божьих. В дни их почитания они шли в храм и молились святым. К Богородице русский народ относился с особым трепетом и любовью. Во время двунадесятых праздников, посвященных Деве Марии, все верующие старались посещать службы. Особенно почиталась икона "Покрова Пресвятой Богородицы". От чего защищает Божья Матерь? Ответ на этот вопрос каждый может получить при молитвенном обращении к ней.

В этот день люди, стоя на божественной литургии, с упованием и верой взывали к Владычице неба и земли с просьбами о защите, покровительстве, решении важных житейских вопросов. После выхода из храма народ подавал милостыню нуждающимся. В настоящее время все традиции сохранились. Те, кто не может в этот день пойти в церковь, молятся Богородице дома, поскольку икона Покров Пресвятой Богородицы, фото и значение которой рассматриваются в данной статье, есть практически в любой православной семье.

История появления иконы

В X веке Византийская империя часто подвергалась нападениям варваров. Однажды во время такого набега неприятель напал на Константинополь. Люди, жившие там, собрались в храме и стали возносить свои молитвы к Матери Божьей, слезно прося ее защитить их от напасти. К воскресному дню Богородицу вместе с сонмом ангелов и святых увидел Андрей Юродивый. По легенде, она сначала шла по воздуху, а потом, преклонив колени, стала горячо молиться своему божественному Сыну о защите народа и даровании им спасения от неприятеля.

Затем она сняла со своей головы чудесное блистательное покрывало, опустившееся над всеми молящимися. Видение исчезло, а люди, находящиеся во Влахернском храме, почувствовали необыкновенный прилив благодати и радости. Враги сразу же отступили от города. Народ спас "Покров Пресвятой Богородицы" - икона. О чем молятся люди Матери Божьей, останется только в их сердцах.

В настоящее время это может показаться чудом, однако существует немало исторических данных о том, что осада действительно имела место, а потом свершилась буря. С тех пор особенно почитается икона Божьей Матери "Покров Пресвятой Богородицы". От чего защищает Пресвятая Дева, люди всегда могут убедиться, помолившись ей.

Описание и значение иконы Покрова

Чаще всего Богородица изображена в полный рост. Ее голову и верхнюю часть фигуры покрывает огромный четырехугольный плат – мафорий. Нижняя одежда Девы Марии – туника – доходит до пола. В основном ее одеяния окрашены в голубой и красно-коричневый цвета. Первый показывает чистоту и непорочность, а второй – символизирует, что плоть и кровь от нее заимствовал Иисус Христос, чтобы прийти на землю в человеческом образе. Три звезды по краям мафория свидетельствуют о приснодевстве Марии. В руках Божьей Матери находится покрывало – омофор, которое она простирает над всей землей.

Икона "Покров Пресвятой Богородицы", значение которой заключается в сохранении мира и согласия между людьми, должна занимать почетное место на иконостасе каждого православного христианина. Главное, уповать на милость Матери Божьей, и она обязательно поможет во всех житейских нуждах.

Иконография Покрова

Само чудо явления Пресвятой Девы Марии Андрею Юродивому, к сожалению, не было запечатлено на византийских изображениях. На Руси со временем сформировались два типа икон, посвященных Покрову Пресвятой Богородицы: среднерусский и новгородский. Это стало происходить после введения праздника князем Андреем Боголюбским, который после услышанной истории о видении юродивого отнесся со вниманием к данному событию. Таким образом, он поручал Божьей Матери заботу обо всей нашей земле.

В среднерусской (владимиро-суздальской) иконографической традиции прослеживается связь Боголюбской иконы Богоматери с "Покровом Пресвятой Богородицы". На таком типе изображений Небесная Царица сама держит покров, у ее подножия сидит Роман Сладкопевец. Новгородские иконы отличаются изображением Божьей Матери в виде Оранты (молящейся). Ангелы держат над ней покров. Каждая деталь ее образа продумана художниками, ведь икона "Покров Пресвятой Богородицы", значение и смысл которой заключается в небесной помощи Заступницы всех христиан, дает надежду людям на милость Господа.