Жена или любовница - кого больше любят, кто важнее, кого выбирают мужчины

Мужское внимание заработать легко и сложно одновременно. Обычно это происходит так: легко – когда этот молодой человек тебе особо-то и не нужен, и дело просто в «спортивном интересе», тогда не приходится прикладывать практически никаких усилий: он сам сходит с ума и настойчиво пытается добиться расположения. И сложно – когда ты сама души не чаешь в милом сердцу человеке, но он не обращает на тебя ровным счетом никакого внимания. Таков закон подлости. Таков парадокс современности: любишь ты – не любят тебя, не любишь ты – тебя обожают. Вот точно так же ведут себя семейные женщины.

Вначале они не обращают внимания на мужа, за долгие годы совместной жизни с которым успели притереться и погрузиться в серые будни домашних хлопот, а потом начинают рвать и метать, пытаясь обуздать чувство собственничества и как-то вернуть расположение мужа, когда на арене боя появляется его молодая любовница. На чью сторону в таких случаях перевешивают внутренние весы молодого человека, если по обе чаши находятся две выбранные им женщины? Кому отдают предпочтение мужчины: женам или любовницам?

Значение жены в жизни мужчины

Когда мужчина берет себе в жены женщину, он делает осознанный выбор.

Он в действительности думает, что эта связь протянется на долгие годы совместной жизни, и он в самом деле верит в счастливое будущее их молодой четы. Но очень часто случается так, что на склоне лет или даже по прошествии какого-то небольшого промежутка времени после дня бракосочетания на пути уже сложившейся семьи и устоявшегося брака становится прямая угроза – молодая любовница. С этого момента и начинаются «приключения». Самое интересное, что с этой минуты мужчина не вглядывается вглубь души и намерений своей новой пассии, а начинает критически рассматривать свою жену во всех возможных ракурсах, придираясь к ее особенностям, начиная с ее скандальности и заканчивая безобидными привычками. В этот период мужчина задумывается о значимости супруги в своей жизни: нужна ли она ему вообще? Ведь сейчас в его жизни начался новый этап, он открыт для новых ощущений, новых событий, которые хочет и готов встретить с новым увлечением, новой любовью.

Поехать в отпуск с любовницей, ни от кого не прятаться, чувствовать себя свободно с новой увлеченностью – всего этого так хочется в первое время окрыленному мужчине. Он нежится в новой страсти, погружаясь в нее практически с головой. Но где-то там, в далеких закоулках своего подсознания мужчина начинает искать ответ на вопрос «Я люблю жену или уже нет?». На каком-то незыблемом уровне, шестым чувством или особенным чутьем он ощущает легкую тревогу от того, что жена куда-то пропадет, ее не станет рядом, и никогда уже не приготовит ему утром чашку горячего кофе, никогда не погладит перед работой ему рубашку, никогда он уже с ней не поссорится из-за очередных финансовых разногласий… Этот момент сдерживает новоиспеченного «казанову», и перед ним становится сложный выбор: все-таки жена или любовница?

Значение любовницы в жизни мужчины

Говоря о разлучницах, можно отметить, что мужчины смотрят на них несколько иначе, нежели на своих жен. Завязывая отношения с другой женщиной, молодой человек начинает ложно думать, что до этого он вовсе не жил, не любил, не был счастлив. И только сейчас, будучи заключенным в «кандалы» брака, он встретил ту единственную, которую ждал, казалось бы, всю жизнь. Любовницы в жизни мужчин являются как бы спасательным кругом. В рутине бытовухи и серых будней женщины на одну ночь или на долгосрочный период разнообразят «скучное» бытие молодых людей. Они придают особое значение своим связям на стороне. И момент сближения с другой женщиной повергает их не только в пучину страстей и новых приятных эмоциональных потрясений, но также и в замешательство от того, как теперь быть, ведь дома ждет законная жена…

Чего не приемлет мужчина в женщине

Когда мужчина анализирует вопрос о том, кто лучше – жена или любовница, он сразу начинает свой сравнительный процесс с уличения плохих привычек своих барышень. К сожалению, зачастую именно жена подвергается критике. А все потому, что жену он успел узнать за годы совместной жизни достаточно хорошо, а любовница выглядит «белой и пушистой» в свете новоиспеченного знакомства со своим женатым кавалером. Чего так не любят мужчины в своих женщинах?

Сварливость – один из первых факторов, которые играют не на руку супруге.

Обыденность в половой жизни – зачастую именно этот момент заставляет мужчину пойти «налево».

Скучность – на фоне появления такой милой и интересной собеседницы в лице новой пассии жена становится мерклой и тусклой в глазах мужчины.

От каких факторов зависит мужской выбор

Помимо негативных нюансов, растерянный и сомневающийся в своем выборе молодой человек оценивает и позитивные моменты совместного времяпрепровождения с каждой из женщин. В своем нелегком вопросе – кого выбрать: жену или любовницу, он опирается на несколько конкретных критериев сравнения. Какие это критерии?

Секс. Для мужчин нет ничего важнее, чем физический контакт с возлюбленной. Это, так сказать, отправная точка в его отношениях с дамами.

Чувства. Помимо плотских утех, молодым людям часто хочется эмоционировать вместе со своей дамой сердца, поэтому они опираются и на свои ощущения по отношению к обеим претенденткам на себя любимого.

Ласка. Та женщина, которая проявляет не сварливость, а заботу, не манию к скандалам, а склонность к участию, занимает лидирующие позиции в оценочном ряду мужчины.

Уют. Каждый мужчина хочет чувствовать себя рядом со своей женщиной «дома». И не важно, где происходит их единение – на станции метро или в ресторане, главное, чтобы он ощущал себя рядом с ней комфортно.

Взаимопонимание. Мужчины – они как большие дети, им хочется, чтобы их слушали, жалели, соглашались с их мнением. Поэтому взаимопонимание с женщиной и ее умение потакать ему играет достаточно важную роль в его перечне аспектов оценивания им женщин.

Рассмотрение каждого конкретного критерия в более подробном виде позволяет представителям сильной половины человечества сделать более обдуманный выбор в вопросе о том, кто лучше: жена или любовница.

Критерий половой жизни

Мегаважным фактором для молодого человека в отношениях с женщиной является сексуальная жизнь. Фактически мужчины, если они и уходят от своих жен к другим барышням, то делают это изначально исключительно по причине своего полового влечения к новой претендентке. Особенно часты подобные случаи мужского адюльтера в случаях, если жена старше. Помимо того что годы идут, а супруга не молодеет, мужчинам надоедает, как это они выражаются, «один и тот же борщ» в течение долгого времени. Хочется же и «супчика похлебать». Поэтому, выбирая между женой и любовницей именно по признаку сексуальной привлекательности, мужчины отдают предпочтение молоденьким профурсеткам, даже не понимая, что женщина, подобно цветку, расцветает в руках опытного садовника. Жена при желании может стать той еще кудесницей в постельных делах, нужно только уметь с ней правильно обращаться и вести себя соответствующим образом.

Критерий заботы и внимания

Часто мужчины обманываются в своих пониманиях о любовнице. Вот лежит он рядом со своей новой избранницей и думает: «Вроде бы, люблю жену. Но любовница такая милая, добрая, заботливая, внимательная…». Мужчинам давно следует уразуметь одну вещь: любовница – это вторая жена. Это только поначалу, в момент конфетно-букетного периода, она ведет себя как ласковая кошечка со своим «тигренком». Она просто ждет его в гости, и они приятно проводят время вместе, без скандалов о финансах, без «сопливых» детей, без извечных нареканий. Этот мир иллюзорен. И, что немаловажно, он временный. Как только молодой человек осмелится уйти из семьи и сделать любовницу женой – она становится тем еще «драконом», зачастую похлеще предыдущей сварливой «брошенки». Поэтому, прежде чем сделать выбор, мужчине стоит тысячу раз подумать, стоит ли игра свеч.

Критерий участия

То же самое касается женского поведения. Если мужчина не понимает, кого больше любит – жену или любовницу, он часто начинает анализировать отношение обеих женщин к нему самому. Вот есть законная супруга: она часто недовольна тем, что он забывает выносить мусор по утрам, или постоянно сетует на то, что он не дает ей посмотреть вечером субботы ее любимый сериал из-за футбольного обзора, и тому подобные вещи. А есть прелестница, молодая, красивая, она так заботлива, так сочувственно относится к его неудачам, так поддерживает его добрым словом… Наверное, стоит выбрать ее. Ответ заведомо неверный. Это та же ситуация, которая была описана выше: лишь начальный этап отношений формируется в подобном ключе. Хитрые барышни и не на то пойдут, чтобы добиться своего и увести любимого мужчину из семьи. А потом они проявляют свое истинное «я». Поэтому не стоит бросаться на участливость любовницы, потому как зачастую это просто самообман.

Критерий уюта

Но если все предыдущие моменты рассматриваются молодым человеком сквозь призму «розовых очков» с высветлением образа красотки на стороне, то по части семейного уюта все плюсы исключительно на стороне жены. Супруга – это та женщина, которая обстирывает, обглаживает, кормит, поит своего мужа, она является хранительницей очага. И, что бы там ни было, какие бы семейные неурядицы ни постигали брачную пару, мужчине всегда приятнее возвращаться домой, туда, где чисто, тепло и просто хорошо.

Критерий взаимопонимания

При поисках ответа на вопрос о том, кто важнее – жена или любовница, следует учесть также тот момент, что прожитые годы с супругой дают ей возможность узнать о своем муже абсолютно все, заглянуть в самые темные закоулки его души. Жена, как никто другой, понимает и принимает своего законного супруга, мирясь со всеми его странностями. Другое дело – любовница. Она ведь видит лишь оболочку, то, что мужчина хочет ей показать, чтобы нравиться ей. Она не до конца понимает, какие ждут ее с ним трудности, неприятности, а возможно даже разочарование. Она не успела узнать его натуру, в отличие от супруги, которая изучила его, как облупленного. Поэтому супруга в данном вопросе у мужчины в приоритете: она мудрая, она понимающая, она более разборчивая в повадках своего возлюбленного, особенно, если жена старше, нежели юная кокетка на стороне.

Критерий доверия

То же самое касается доверия: жене довериться намного проще, поскольку она знает истории из прошлого, из детства, из трудных времен, которые приходилось переживать мужчине. В то время как перед своей новой пассией он до конца не может раскрыться, боясь спугнуть ее или разочаровать тем багажом событий, не всегда положительных, который у него есть за плечами.

Критерий комфорта

Мужчина, который стоит перед выбором между двумя женщинами, зачастую теряется, испытывает тревогу, впадает в расстройство. Сложность поставленной перед ним задачи угнетает его, и он мечется между женой и любовницей. Советы психолога в данном случае направлены на анализ мужчины своего самоощущения при нахождении с каждой из них: молодой человек должен понять, с кем ему комфортнее быть рядом, в ком он чувствует большую значимость. Специалисты рекомендуют следующий прием: для осознания того, с кем ему лучше, мужчине нужно представить ситуацию, в которой одна из женщин пропадает из его жизни навсегда. Та, кто ему дороже и кого он больше боится потерять, и есть единственно верный выбор.

Критерий чувств

И, наконец, любовь. Мужчина должен разобраться в чувствах. И здесь нельзя путать мимолетную влюбленность с многолетним устоявшимся чувством привязанности, глубокого уважения, искреннего сопереживания. Благо, что многие молодые люди в конце собственного самоанализа понимают, что старый верный друг лучше новых двух. Поэтому чаще они все-таки выбирают жен.

Источник

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи вот этот веселый шарж к рассмотренной теме :

E

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Как супруга Исаака Зингера подарила своё лицо Статуе Свободы (https://otari.mirtesen.ru/blog/43305318466/)

Кто наблюдает за нами из глубин космоса: мнение ученых (https://otari.mirtesen.ru/blog/43483516729/)

20 интересных фактов о драгоценном жемчуге (https://otari.mirtesen.ru/blog/43820124112/)