 Кто и почему сжёг Москву в 1812 году?                        

13 сентября 1812 года на военном совете в Филях приняли решение оставить Москву и уже 15 сентября, с трех направлений, в нее вступили войска Наполеона. Спустя сутки большинство районов Первопрестольной было охвачено огнем.
Всего за неделю в страшном пожаре сгинуло около 6 с половиной тысяч домовладений из имевшихся тогда в городе 9 тысяч, а также 122 церкви (было – 329) и 7 тысяч магазинов и лавок из порядка 8 с половиной тысяч!
Споры о том, кто же поджег Москву, не утихают до сих пор. Одни винят французскую армию, другие же считают, что это сделали патриотически настроенные россияне, чтобы «под врагом земля горела».
Давайте попробуем разобраться?
Москву подожгли французы
В том, что именно французы подожгли Москву был уверен весь русский бомонд, включая и императора Александра Первого. А кто же еще, если не захватчики?
Между тем, Наполеон чуть сам не сгинул от пожара. Разместившись сначала в Кремле, он сутки спустя спасался оттуда бегством по чудом найденному подземелью, а далее его отряд был вынужден пройти еще и через горящие окрестности. Новым местом расположения стал Петровский путевой дворец, находившийся тогда за пределами Москвы.
О виновности французов судят и потому, что сам французский император и его военачальники сначала выдвинули обвинения своим солдатам, из-за холодов вынужденных разжигать костры посреди улиц и дворов, вблизи построек.
Но вскоре стали приходить донесения, что в нескольких районах города были замечены поджигатели, а часть из них даже была схвачена и казнена.
Стоит отметить, что именно пожар по большей части вынудил войска Наполеона оставить непригодную для проживания Москву, а сами французы пострадали от огненной стихии весьма изрядно и никак не меньше коренных жителей.
Специально поджигать только-только захваченный город, даже толком не пограбив его, им не имело никакого смысла.
Москву сожгли по приказу Ростопчина
Среди пойманных французами поджигателей нашлись и городские полицейские, что стало поводом для Наполеона обвинить во всем власти Первопрестольной и именно московского генерал-губернатора Федора Васильевича Ростопчина. В пользу этого говорил и тот факт, что перед самым отъездом граф повелел поджечь свое имение Вороново, что находилось под Москвой.
Правда, нельзя умолчать и о том, что Ростопчин все же велел перед оставлением города группе граждан и полицейских поджечь провиантские склады и забрать с собой, а по невозможности – уничтожить, имевшиеся в городе оборудование для борьбы с пожарами. О том, что огонь может перекинуться на соседние строения, скорее всего, и не подумали.
Стоит отметить, что у Федора Васильевича не было полномочий отдавать приказ о полном уничтожении города: ни огнем, ни чем иным. Указ-приказ об этом мог исходить только от российского императора и главнокомандующего Кутузова, но и сегодня документальных подтверждений этому не найдено.
Да и зачем это было делать, если наполеоновскую армию можно было принудить оставить город и другими способами, например, ограничить доступ продовольствия и фуража, что было под силу и партизанским отрядам, и действующей армии.
Не стоит также забывать, что в домах и особняках москвичей оставались раненные русские солдаты, которых из-за поспешности оставления Москвы не успели эвакуировать. Дать приказ поджечь город – это значит спалить их заживо.
Значит город подожгли не русские. Тогда кто же?
Москва сгорела по воле случая
Не стоит думать, что разрушительный пожар 1812 года был чем-то неслыханным для Первопрестольной. До XVII столетия Москва выгорала полностью или значительно с периодичностью раз в 2-3 десятка лет.К сожалению , разрушительные пожары, иные и пострашнее огненной стихии во время вторжения войск Наполеона, были для Первопрестольной не редкостью.
Поэтому, скорее всего, умышленно полностью уничтожить Москву огнем никто не хотел. Сыграло свою роль стечение отдельных факторов, о которых и написано в статье: точечные поджоги по распоряжению Ростопчина, костры для обогрева, разожженные французами, да и нельзя учитывать тот факт, что горожане оставляли город в спешке, а значит в доме могли забыть затушить … свечи и огонь в печах.
Источник : https://progulkipomoskve.ru/kto_podzheg_moskvu_v_1812_godu
Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :
Мало кто знает, что перед вступлением Наполеона в Москву весь город был специально завален зараженными оспой вещами, в результате чего французская армия понесла огромные потери от эпидемии оспы!Ведь именно поэтому Москву сожгли не русские, а в ярости французы !К сожалению, этот факт ,по сути, бактериологической войны против Наполеона усердно скрывался как российскими , так и многими лживыми советскими историками.
Подобное однозначно делалось для того, чтобы еще больше приукрасить народный патриотизм русского народа, скрывая что ополчение, созванное по указу Александра, воевало не только против французов, но и против рабских крепостных России, которые рубили себе пальцы и наносили другие увечья , чтобы не идти в армию! Например, наиболее зверской была расправа правительственных войск над 7200 восставшими ополченцами Пензенского уезда.
Вместе с тем русские генералы боялись того, чтобы Наполеон не дал вольности крестьянам, в результате чего они могли перейти на сторону французов и воевать против ненавистного им крепостного режима! Именно поэтому идеологическим оружием царского самодержавия была агитация крестьян против Наполеона-антихриста, который во Франции уравнял в правах иудеев с представителями других религий.
Таким образом, огромные потери Наполеон понес в первую очередь не из-за русской зимы и якобы непобедимой русской армии , которая практически не выиграла не одного крупного сражения с французами , а от бактериологической войны!
Не надо также забывать, что эту кровавую войну затеял не Наполеон,а шизоидный Александра I!Как известно, союз с Россией против Англии всегда оставался внешнеполитической доктриной Наполеона. Только при содействии России он мог рассчитывать на мирное завершение континентального конфликта и успешную борьбу с Британией, которая являлась главным соперником Франции.
Именно из-за отказа союза с Наполеоном против Англии и борьбы за интересы последней Александра I упрекал Карамзин в своем произведении «Записке о древней и новой России».Кроме того, лживая пропаганда скрывала от нас , что в 1812 году у России было 975 тысяч солдат, тогда как у Наполеона для отражения агрессии всего 400 тысяч и 100 тысяч поляков ! Несмотря на это, скорость отступления русских войск поразила французов. Вот так ,дорогие, век живи -- век учись!
Любопытно, что в 1962 году, в период оттепели, когда людям показалось, что можно что-то говорить, многие доктора наук и историки, обратились лично к Хрущеву с письмом, в котором привели фактически тезисы Понасенкова, что, проиграв Бородино и оставив без боя Москву, в которой преступно заживо сгорели 30 тысяч русских раненых, Кутузов, который фактически не выиграл в своей жизни ни одно крупное сражение, недостоин того, чтобы ставить ему памятник и назвать проспект в Москве Кутузовским! Но советская власть не могла жить без мифов и поэтому Хрущев отказал им.
Исходя из всего вышесказанного, возникает вопрос:"Можно ли назвать исход войны 1812 года победным для России?".По мнению историка Понасенкова, не вполне, поскольку с точки зрения критерий внешней политики любого государства это во многом было серьезным поражением!
Россия в 1812 году понесла такой материальный урон, от которого еще несколько лет не могла оправиться. С военной точки зрения вообще парадокс: Наполеон на протяжении всей кампании держал инициативу и не проиграли ни одного крупного сражения, однако Наполеон потерпел неудачу – в том смысле, что он не добился мира и союза с Александром I.
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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