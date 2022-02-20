 Кто и почему сжёг Москву в 1812 году?                        

13 сентября 1812 года на военном совете в Филях приняли решение оставить Москву и уже 15 сентября, с трех направлений, в нее вступили войска Наполеона. Спустя сутки большинство районов Первопрестольной было охвачено огнем.

Всего за неделю в страшном пожаре сгинуло около 6 с половиной тысяч домовладений из имевшихся тогда в городе 9 тысяч, а также 122 церкви (было – 329) и 7 тысяч магазинов и лавок из порядка 8 с половиной тысяч!

Споры о том, кто же поджег Москву, не утихают до сих пор. Одни винят французскую армию, другие же считают, что это сделали патриотически настроенные россияне, чтобы «под врагом земля горела».

Давайте попробуем разобраться?

Москву подожгли французы

В том, что именно французы подожгли Москву был уверен весь русский бомонд, включая и императора Александра Первого. А кто же еще, если не захватчики?

Между тем, Наполеон чуть сам не сгинул от пожара. Разместившись сначала в Кремле, он сутки спустя спасался оттуда бегством по чудом найденному подземелью, а далее его отряд был вынужден пройти еще и через горящие окрестности. Новым местом расположения стал Петровский путевой дворец, находившийся тогда за пределами Москвы.

О виновности французов судят и потому, что сам французский император и его военачальники сначала выдвинули обвинения своим солдатам, из-за холодов вынужденных разжигать костры посреди улиц и дворов, вблизи построек.

Но вскоре стали приходить донесения, что в нескольких районах города были замечены поджигатели, а часть из них даже была схвачена и казнена.

Стоит отметить, что именно пожар по большей части вынудил войска Наполеона оставить непригодную для проживания Москву, а сами французы пострадали от огненной стихии весьма изрядно и никак не меньше коренных жителей.

Специально поджигать только-только захваченный город, даже толком не пограбив его, им не имело никакого смысла.

Москву сожгли по приказу Ростопчина

Среди пойманных французами поджигателей нашлись и городские полицейские, что стало поводом для Наполеона обвинить во всем власти Первопрестольной и именно московского генерал-губернатора Федора Васильевича Ростопчина. В пользу этого говорил и тот факт, что перед самым отъездом граф повелел поджечь свое имение Вороново, что находилось под Москвой.

Правда, нельзя умолчать и о том, что Ростопчин все же велел перед оставлением города группе граждан и полицейских поджечь провиантские склады и забрать с собой, а по невозможности – уничтожить, имевшиеся в городе оборудование для борьбы с пожарами. О том, что огонь может перекинуться на соседние строения, скорее всего, и не подумали.

Стоит отметить, что у Федора Васильевича не было полномочий отдавать приказ о полном уничтожении города: ни огнем, ни чем иным. Указ-приказ об этом мог исходить только от российского императора и главнокомандующего Кутузова, но и сегодня документальных подтверждений этому не найдено.

Да и зачем это было делать, если наполеоновскую армию можно было принудить оставить город и другими способами, например, ограничить доступ продовольствия и фуража, что было под силу и партизанским отрядам, и действующей армии.

Не стоит также забывать, что в домах и особняках москвичей оставались раненные русские солдаты, которых из-за поспешности оставления Москвы не успели эвакуировать. Дать приказ поджечь город – это значит спалить их заживо.

Значит город подожгли не русские. Тогда кто же?

Москва сгорела по воле случая

Не стоит думать, что разрушительный пожар 1812 года был чем-то неслыханным для Первопрестольной. До XVII столетия Москва выгорала полностью или значительно с периодичностью раз в 2-3 десятка лет.К сожалению , разрушительные пожары, иные и пострашнее огненной стихии во время вторжения войск Наполеона, были для Первопрестольной не редкостью.