Это изящное здание – символ Тбилиси. Какую печальную историю хранит смотровая площадка?

Круговой балкон с ажурными узорами, откуда открывается захватывающий вид на самое сердце исторического Тбилиси – часть дворца легендарной царицы Дареджан Дадиани. Сегодня этот балкон – самая известная смотровая площадка Тбилиси, но всего пару веков назад здесь разворачивались очень трагичные для семьи Дадиани и прежде всего царицы события.

История дворца

Дворец был построен в 1776 году царем Ираклием II для своей супруги – царицы Дареджан (Дарьи) Дадиани. На территории дворца были возведены две церкви – Святого Ираклия и Святой Дарьи. Так захотела царица – религиозная, властная женщина.

Для строительства было выбрано место в самом центре Тбилиси – в районе Авлабар. Такой выбор неслучаен – дворец создавался как неприступная крепость, Грузия в 18 веке была очень слаба и постоянно подвергалась набегам воинствующих соседей.

Балкончик, который украшает крепость кружевом резных перил, служил еще и смотровой площадкой - весь Тбилиси оттуда буквально как на ладони. Сам дворец построен в довольно суровом средневековом стиле, что делает балкон еще более эффектным - хрупкие тонкие ограждения кажутся неожиданно беззащитными. Балкон царицы Дареджан стал главным украшением крепости.

Трагедии дворца царицы Дареджан

Ираклию II было суждено стать предпоследним царем Грузии.

Дареджан, родившая ему 14 сыновей, делала все, чтобы возвести на престол одного из своих детей, но в этой игре престолов победил старший сын от первого брака царя. Когда Ираклий II, не выпуская из рук меч, погиб на поле боя, защищая Грузию, престол занял Георгий XII.

Новый царь приказал поместить царицу и ее детей под домашний арест в том самом дворце. Так собственная крепость стала тюрьмой для Дареджан.

Георгий был царем всего 2 года, результатом его правления стало подписание Георгиевского трактата и упразднение грузинской монархии. Грузия потеряла независимость и стала частью Российской империи. В царице Дареджан и ее сыновьях русские власти видели угрозу – волевая женщина со стальным характером могла привести страну к восстанию, а потому было решено вывезти ее из Грузии.

Дворец в Авлабаре был для царицы сначала домом, потом тюрьмой, и затем – последним пристанищем на родине. В Грузию ей уже не позволили вернуться.

В советские годы дворец пустовал, затем в нем разместили музей района, театр одного актера. Сегодня дворец царицы Дареджан – украшение, символ Тбилиси, грузинской монархии.