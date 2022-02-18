Витрувианский человек: что зашифровано в самом знаменитом рисунке Леонардо да Винчи

«Витрувианским человеком» называют широко известную иллюстрацию Леонардо да Винчи к книге о древнеримском архитекторе Витрувии. Картинка была размещена в дневнике автора и содержала двойное изображение обнаженного мужчины. Как и любое произведение гения, она содержит в себе загадку.

Вопрос авторства

Одной из главных тайн легендарного Витрувианского человека является вопрос о том, кто же на самом деле его создал. В 2012 году появились заявления о том, что нарисовал иллюстрацию совсем не Леонардо. Предполагаемым автором знаменитого изображения может быть его друг, талантливый архитектор Джакомо Андреа де Феррара. Как раз в 90-х годах XV века — время создания Витрувианского человека — тот работал над темой пропорций.

Клаудио Сгарби, историк архитектуры из Италии, уверен, что нарисовал иллюстрацию именно Джакомо. Леонардо мог заинтересоваться его работой, а затем внести в нее свои правки или попросту перерисовать человека, усовершенствовав его контуры. Что в далеком XV веке происходило на самом деле, пока точно не установлено.

Кто был моделью

Не сохранилось никаких описаний реального мужчины, с которого мог быть нарисован Витрувианский человек. Нет и свидетельств о том, что в означенный период времени Леонардо писал с кого-то изображение.

Что означают круг и квадрат

Возможно, моделью был сам автор.Леонардо мог рисовать себя в редкие минуты досуга. Процесс отображения на бумаге собственного обнаженного тела не выставлялся мастером напоказ, поэтому не было и свидетелей его работы над Витрувианским человеком. Искусствоведы считают, что Леонардо немного приукрасил действительность во славу чистой науки. В конце концов, его задачей было создание Идеала, а не отображение реальности.

Наибольшие споры вызывает вопрос, почему автор вписал Витрувианского человека в указанные геометрические фигуры. В дневнике Леонардо есть запись о том, что человек древнего мира являл собой микрокосмос, «мир в миниатюре».

Круг и квадрат, как базовые фигуры геометрии, отражают существующие во Вселенной закономерности. Вполне естественным было желание художника просчитать пропорции идеального человеческого тела с помощью математических законов соотношения сторон этих фигур.

Неразгаданный шифр

Леонардо хорошо известен своей любовью к загадкам и шифрам. Современные ученые и искусствоведы считают, что при создании Витрувианского человека тоже не обошлось без тайных знаков. Самым явным называют пятиконечную звезду, которую представляет собой фигура мужчины. «Лучи» — это голова, руки и ноги персонажа.

5-конечная звезда, или пентакль, в Средние века и эпоху Возрождения считалась защитным амулетом. Та же фигура с вписанным в нее человеком еще в Древнем Риме символизировала бога Марса. Схожее изображение можно встретить у немецкого ученого Агриппы Неттесгеймского («Пентаграмматон Агриппы»).

Некоторые обыватели ошибочно считают, что скрытая в фигуре Витрувианского человека звезда свидетельствует об интересе художника к оккультным наукам. На самом деле, сатанисты используют в своих ритуалах перевернутую звезду, печать козлоподобного идола Бафомета. Но этот символ едва ли имеет отношение к работе Леонардо по изучению строения тела человека.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно подписывайтесь на сайт, ставьте лайки и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть:

Праздник наготы(https://otari.mirtesen.ru/blog/43671155466/)

План «Архив»: зачем Брежнев уничтожил останки Гитлера https://otari.mirtesen.ru/blog/43192009415/

Зачем Сталин уничтожил в Москве кладбище героев Первой мировойhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43345074247/