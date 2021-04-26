Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Отари Хидирбегишвили
    Дорогой ты мой "образцовый" коммуняка Геннадий!Главными виновниками в беспредельной нищете россиян в первую очередь я...Зюганов назвал ви...
  • Отари Хидирбегишвили
    Учитывая, сколько рискованных экспериментов над собой пришлось пережить нашей многострадальной планете, удивительно, ...5 самых известных...
  • Отари Хидирбегишвили
    --Фима,я таки завтра пойду на Привоз за новой расчёской, у старой сломался зубчик. --Сарочка, ты стала совсем расточи...Самые смешные "Ан...

Варфоломеевская ночь: чем она удивила Ивана Грозного

Варфоломеевская ночь: чем она удивила Ивана Грозного

Кровавое побоище, устроенное католиками в отношении гугенотов (или протестантов) в ночь на 24 августа 1572 года в Париже в канун дня Святого Варфоломея, является одним из самых известных примеров массового убийства по религиозным мотивам. Собравшиеся в честь свадьбы гугенота, короля Навары Генриха Бурбона, с сестрой короля Франции Маргаритой Валуа протестанты были предательски перебиты по приказу самого короля Карла IX и его матери Екатерины Медичи.

Непосредственно в ночь Святого Варфоломея в самом Париже было убито от 3 до 5 тысяч человек, а в продолжении бойни за две недели в провинциях французского королевства католиками были убиты около 30 тысяч человек. Известно, что Екатерина Медичи отослала папе Римскому Григорию XIII забальзамированную голову лидера гугенотов Адмирала Колиньи, убитого во время бойни в Париже.

В ответ на этот «подарок», папа приказал организовать торжественную иллюминацию в Риме и выбить памятную медаль. Показательно, что русский царь Иван Грозный осудил «бесчеловечную жестокость французского короля». Прежде чем ответить на вопрос, имел ли моральное право правитель России, прозванный Грозным и получивший в Европе репутацию тирана и жестокого убийцы, осуждать поступки французов, попробуем понять, в каком историческом контексте происходили эти события.

Варфоломеевская ночь: чем она удивила Ивана Грозного

Беспощадные европейцы

Средневековая Европа, в отличии от той же Руси, подвергавшейся бедствиям, связанным с ордынским владычеством и междоусобными войнами, издавна славилась чрезмерно жестокими нравами. Однако, начавшийся в конце XIV века переход от Средневековья к новой эпохе, сопровождавшийся кровавыми религиозными войнами и столкновениями между европейскими державами, становлением новых капиталистических отношений, привел к многократному возрастанию насилия.

«Прогрессивный» переход от традиционного феодального хозяйства к капиталистическому, который происходил в Англии с XVI по XVII век сопровождался бедственным для простого крестьянства процессом «огораживания». В результате владельцы земель, будущие капиталисты, более не заинтересованные в выплатах от арендодателей из числа простых землепашцев, просто сгоняли их с земли, превращая в бродяг и нищих. В свою очередь, английская корона не придумала ничего лучше, чем ввести драконовские законы, грозившие смертной казнью за бродяжничество огромной массе наводнивших города бывших крестьян.

Генрих VIII

Эти чудовищные законы постоянно ужесточались. Только при Генрихе VIII, правившем в XVI веке Англией, таких вот «бродяг», названных ворами, было казнено около 72 тысяч. И это только при одном короле, а процесс продолжался на протяжении двух столетии, в то время как сами законы не смягчались.

Английские законы в целом, не отличались милосердностью, а виселицы, причем для большого количества приговоренных к смерти, были обычным делом для европейских городов. Британские короли «заботясь» о проблеме бездомных создавали для них принудительные работные дома, где они по сути становились рабами.

Флагман мировой индустрии и капитализма в лице Великобритании начал свой путь к процветанию и мировому лидерству не только с колониальных войн и эксплуатации других народов, но и с ликвидации собственного крестьянства в процессе «огораживания». Не отличались добротой и мягкостью нравов в повседневной жизни и католические государства, тогда еще не затронутые капиталистическими отношениями.

Варфоломеевская ночь: чем она удивила Ивана Грозного

Германия, Италия, Испания

Там, продолжали жечь костры инквизиции. Известно свидетельство инквизитора Парамо, который в 1598 году сообщал, что только на землях Германии, Италии и Испании за 150 лет было уничтожено не менее 30 тысяч ведьм.

Постоянные войны, в том числе, связанные с подавлением сепаратизма, также потрясали своей жестокостью. Многие знают о беспощадности испанской короны в борьбе с мятежниками из Нидерландов, где в период с 1547 по 1584 годы число убитых местных жителей составляло около 100 тысяч человек.

Схожее количество жертв было казнено только при одном подавлении крестьянского восстания на территории Германии в 1525 году. Это наиболее известные примеры массовых кровопролитий, касающиеся только Европы. Ситуация в новообразованных колониях европейцев в Новом Свете или в государствах Азии, была в ряде случаев ненамного лучше.

Варфоломеевская ночь: чем она удивила Ивана Грозного

Иван Грозный

Царь Иван Грозный в ответном письме германскому императору Максимилиану II, который и сообщил ему о событиях Варфоломеевской ночи, написал следующее: «А что, брат дражайшей, скорбиш о кроворозлитии, что учинилось у Францовского короля в его королевстве, несколко тысяч и до сущих младенцов избито; и о том крестьянским государем пригоже скорбети, что такое безчеловечество Француской король над толиком народом учинил и кровь толикую без ума пролил».

К тому времени Иван Грозный, уже отказавшийся от опричнины, как видим, глядя на окружающую его обстановку, вполне оправданно мог писать такие осуждающие слова в адрес других европейских государей. Грозный царь, по разным оценкам погубивший за несколько лет с 1565 по 1572 годы от 5 до 15 тысяч (самая большая называемая профессиональными историками цифра в 20 тысяч), выглядел достаточно умеренным политиком на фоне коварного убийства в течении двух недель почти 30 тысяч своих подданных французским королем.

Опричнина Ивана Грозного потому и вызвала такой шок на Руси, что подобная практика ранее не была свойственна для управления страной. Тогда как ежедневная жестокость наказаний и массовые жертвы многих социальных процессов, не говоря уже о войнах и мятежах, были для Европы обычным делом.

Даже, если мы добавим к числу жертв опричнины еще и убитых в результате различных внешних войн Ивана Грозного, то и тогда, на фоне внешней и внутренней политики европейских соседей царя, он будет выглядеть весьма достойно. Нельзя не отметить, что так или иначе, Иван Грозный покаялся с своих грехах, чего в случае современных ему европейских монархов, мы так и не увидели.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/157897-varfolomeevskaya-noch-c...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи:

Похожая резня, вошедшая в историю как «Варфоломеевская ночь в Петрограде», но не верующих, а состоятельных людей, произошла в  1917 году в  Петрограде .Тогда, непосредственно после октябрьского переворота, кровавый вождь большевистских нехристей  Ленин разрешил изуверу Троцкому грабить и убивать состоятельных жителей города.                                                                                                                                     

Готовя эту расправу, Троцкий громко кричал :«Нам нужны реки крови. Надо вырезать всех русских, опустошить эту территорию и заселить ее евреями». Буквально через час огромная армия кровожадных убийц начала грабить и убивать в жилых кварталах города. Головорезы вламывались, стреляли, закалывали штыками и грабили, а потом выбрасывали трупы на улицу, в канавы, в мусорные баки . Они насиловали девочек , потом закалывали штыками и вытаскивали на улицу.                                                                                 

К утру улицы Петрограда были завалены трупами хорошо одетых людей, единственной виной которых было их буржуазное происхождение !Именно в это тревожное время, по мнению многих историков, стали зарождаться так называемые коммуналки , когда безопаснее было жить в одной квартире с несколькими семьями , что в какой-то степени гарантировало от вторжения ночных грабителей .                                         

Скажу больше, Ленину так понравилась эта акция, что он приказал Троцкому повторить ее и в Москве , правда, там они действовали значительно умеренно ! Едва окончились кровавые события с 25 по 29 октября, большевики , чтобы скрыть эти ужасные факты , подняли шумиху на весь мир о якобы бескровной революции в Петрограде.                                                                                                                                                                          

Вот истинное лицо большевистских подонков и злодеев, которые отобрали у России путь, по которому она шла долгими столетиями и  парализовали  сознание советского  человека, данное богом,  и тем самым  приостановили его  восхождение к высотам цивилизации!                                                                             

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

Друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть 

Ленин – теоретик и практик массового геноцида, терроризма, внесудебных казней и взятия заложников (https://otari.mirtesen.ru/blog/43921607385/)

Блез Паскаль: доказавший Бога через математику https://otari.mirtesen.ru/blog/43080930039

За сколько можно купить Россию https://otari.mirtesen.ru/blog/43121663561

11
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

5 фактов из жизни Гоголя, о которых не принято говорить

Читать
Командиры советуют американским военным не спешить этим летом с уходом на пенсию
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир пристрастен

Командиры советуют американским военным не спешить этим летом с уходом на пенсию

Марков назвал идеальный город для встречи Путина и Байдена
Материал, выбранный редакторами МиртесенПОЛИТРОССИЯ

Марков назвал идеальный город для встречи Путина и Байдена

Главврача больницы на Ставрополье уволили из-за появления пролежней у пациентки
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Главврача больницы на Ставрополье уволили из-за появления пролежней у пациентки

Уничтожение блокпоста 128-й бригады ВСУ
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнформационный марафон - стартуем

Уничтожение блокпоста 128-й бригады ВСУ

Отношения с Россией заморожены до июня, а там зависит от Путина?
Материал, выбранный редакторами МиртесенТеатр абсурда

Отношения с Россией заморожены до июня, а там зависит от Путина?

Зюганов назвал виновных в нищете россиян
Материал, выбранный редакторами МиртесенОчевидное и невероятное от Отари Хидирбегишвили

Зюганов назвал виновных в нищете россиян

1
Права россиян на сбор грибов и ягод разъяснили в Минприроды
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖурнал «Профиль»

Права россиян на сбор грибов и ягод разъяснили в Минприроды

Крым положил конец издевательствам Украины – сенатор
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитнавигатор

Крым положил конец издевательствам Украины – сенатор

Франко-британский конфликт разгорается у острова Джерси обе стороны направили туда военные корабли
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

Франко-британский конфликт разгорается у острова Джерси обе стороны направили туда военные корабли

1
Свекровь убитой девушки-блогера не общалась с ней шесть лет
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитика Сегодня

Свекровь убитой девушки-блогера не общалась с ней шесть лет

Минприроды опровергло информацию об ужесточении правил сбора грибов и ягод
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфо-кухня

Минприроды опровергло информацию об ужесточении правил сбора грибов и ягод

Эксперт рассказал о страхе Лукашенко перед ЕС
Материал, выбранный редакторами МиртесенДНИ

Эксперт рассказал о страхе Лукашенко перед ЕС

Срок локализации систем бронирования авиабилетов в РФ перенесен на 2022 год
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Срок локализации систем бронирования авиабилетов в РФ перенесен на 2022 год

Стало известно о состоянии двух пострадавших из-за ураганного ветра в Москве
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Стало известно о состоянии двух пострадавших из-за ураганного ветра в Москве

В МВФ раскритиковали власти Украины по проведению реформ
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

В МВФ раскритиковали власти Украины по проведению реформ

Лукашенко припомнил подчиненным ошибку Горбачева. «Сразу вызвали агрессию у народа»
Материал, выбранный редакторами МиртесенURA.RU – мы рассказываем интересные истории

Лукашенко припомнил подчиненным ошибку Горбачева. «Сразу вызвали агрессию у народа»

В Чехии призвали "успокоить разогретые эмоциями" отношения c Россией
Материал, выбранный редакторами МиртесенКомсомольская правда

В Чехии призвали "успокоить разогретые эмоциями" отношения c Россией

Горбачев 2.0: Вместо Навального Байдену сватают Кудрина
Материал, выбранный редакторами МиртесенВсяко - разно

Горбачев 2.0: Вместо Навального Байдену сватают Кудрина

Страшные кадры: в Омской области огонь уничтожил половину деревни (ФОТО, ВИДЕО)
Материал, выбранный редакторами МиртесенРусская весна

Страшные кадры: в Омской области огонь уничтожил половину деревни (ФОТО, ВИДЕО)

Расчлененное тело без вести пропавшей в 2020 году женщины нашли под Петербургом
Материал, выбранный редакторами МиртесенНью Информ

Расчлененное тело без вести пропавшей в 2020 году женщины нашли под Петербургом

Сотрудники Eli Lilly обвинили руководство завода в изменении документов для FDA
Материал, выбранный редакторами МиртесенФармпром России - новости и события

Сотрудники Eli Lilly обвинили руководство завода в изменении документов для FDA

Зеленский призвал НАТО усилить военное присутствие в Черном и Азовском морях
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

Зеленский призвал НАТО усилить военное присутствие в Черном и Азовском морях

Откровения российского либерала живущего «там», о жизни здесь: «... интеллигенция в России составляет меньшинство».
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпички - не игрушка

Откровения российского либерала живущего «там», о жизни здесь: «... интеллигенция в России составляет меньшинство».

Молдавия — очередной очаг напряженности
Материал, выбранный редакторами МиртесенNews Front - Новостной Фронт

Молдавия — очередной очаг напряженности

Саммит глав МИД G7 обозначил возвращение Британии на роль лидера Запада вместо США
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Саммит глав МИД G7 обозначил возвращение Британии на роль лидера Запада вместо США

Путин оценил перспективы американской вакцины Moderna
Материал, выбранный редакторами МиртесенM24

Путин оценил перспективы американской вакцины Moderna

Украине придётся отдать русскую землю, когда часть Донбасса станет Россией?
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпички - не игрушка

Украине придётся отдать русскую землю, когда часть Донбасса станет Россией?

Премьера Чехии напугало включение страны в список "недружественных" России
Материал, выбранный редакторами МиртесенУтро.ru

Премьера Чехии напугало включение страны в список "недружественных" России

Картина дня

наверх