Варфоломеевская ночь: чем она удивила Ивана Грозного

Кровавое побоище, устроенное католиками в отношении гугенотов (или протестантов) в ночь на 24 августа 1572 года в Париже в канун дня Святого Варфоломея, является одним из самых известных примеров массового убийства по религиозным мотивам. Собравшиеся в честь свадьбы гугенота, короля Навары Генриха Бурбона, с сестрой короля Франции Маргаритой Валуа протестанты были предательски перебиты по приказу самого короля Карла IX и его матери Екатерины Медичи.

Непосредственно в ночь Святого Варфоломея в самом Париже было убито от 3 до 5 тысяч человек, а в продолжении бойни за две недели в провинциях французского королевства католиками были убиты около 30 тысяч человек. Известно, что Екатерина Медичи отослала папе Римскому Григорию XIII забальзамированную голову лидера гугенотов Адмирала Колиньи, убитого во время бойни в Париже.

В ответ на этот «подарок», папа приказал организовать торжественную иллюминацию в Риме и выбить памятную медаль. Показательно, что русский царь Иван Грозный осудил «бесчеловечную жестокость французского короля». Прежде чем ответить на вопрос, имел ли моральное право правитель России, прозванный Грозным и получивший в Европе репутацию тирана и жестокого убийцы, осуждать поступки французов, попробуем понять, в каком историческом контексте происходили эти события.

Беспощадные европейцы

Средневековая Европа, в отличии от той же Руси, подвергавшейся бедствиям, связанным с ордынским владычеством и междоусобными войнами, издавна славилась чрезмерно жестокими нравами. Однако, начавшийся в конце XIV века переход от Средневековья к новой эпохе, сопровождавшийся кровавыми религиозными войнами и столкновениями между европейскими державами, становлением новых капиталистических отношений, привел к многократному возрастанию насилия.

«Прогрессивный» переход от традиционного феодального хозяйства к капиталистическому, который происходил в Англии с XVI по XVII век сопровождался бедственным для простого крестьянства процессом «огораживания». В результате владельцы земель, будущие капиталисты, более не заинтересованные в выплатах от арендодателей из числа простых землепашцев, просто сгоняли их с земли, превращая в бродяг и нищих. В свою очередь, английская корона не придумала ничего лучше, чем ввести драконовские законы, грозившие смертной казнью за бродяжничество огромной массе наводнивших города бывших крестьян.

Генрих VIII

Эти чудовищные законы постоянно ужесточались. Только при Генрихе VIII, правившем в XVI веке Англией, таких вот «бродяг», названных ворами, было казнено около 72 тысяч. И это только при одном короле, а процесс продолжался на протяжении двух столетии, в то время как сами законы не смягчались.

Английские законы в целом, не отличались милосердностью, а виселицы, причем для большого количества приговоренных к смерти, были обычным делом для европейских городов. Британские короли «заботясь» о проблеме бездомных создавали для них принудительные работные дома, где они по сути становились рабами.

Флагман мировой индустрии и капитализма в лице Великобритании начал свой путь к процветанию и мировому лидерству не только с колониальных войн и эксплуатации других народов, но и с ликвидации собственного крестьянства в процессе «огораживания». Не отличались добротой и мягкостью нравов в повседневной жизни и католические государства, тогда еще не затронутые капиталистическими отношениями.

Германия, Италия, Испания

Там, продолжали жечь костры инквизиции. Известно свидетельство инквизитора Парамо, который в 1598 году сообщал, что только на землях Германии, Италии и Испании за 150 лет было уничтожено не менее 30 тысяч ведьм.

Постоянные войны, в том числе, связанные с подавлением сепаратизма, также потрясали своей жестокостью. Многие знают о беспощадности испанской короны в борьбе с мятежниками из Нидерландов, где в период с 1547 по 1584 годы число убитых местных жителей составляло около 100 тысяч человек.

Схожее количество жертв было казнено только при одном подавлении крестьянского восстания на территории Германии в 1525 году. Это наиболее известные примеры массовых кровопролитий, касающиеся только Европы. Ситуация в новообразованных колониях европейцев в Новом Свете или в государствах Азии, была в ряде случаев ненамного лучше.

Иван Грозный

Царь Иван Грозный в ответном письме германскому императору Максимилиану II, который и сообщил ему о событиях Варфоломеевской ночи, написал следующее: «А что, брат дражайшей, скорбиш о кроворозлитии, что учинилось у Францовского короля в его королевстве, несколко тысяч и до сущих младенцов избито; и о том крестьянским государем пригоже скорбети, что такое безчеловечество Француской король над толиком народом учинил и кровь толикую без ума пролил».

К тому времени Иван Грозный, уже отказавшийся от опричнины, как видим, глядя на окружающую его обстановку, вполне оправданно мог писать такие осуждающие слова в адрес других европейских государей. Грозный царь, по разным оценкам погубивший за несколько лет с 1565 по 1572 годы от 5 до 15 тысяч (самая большая называемая профессиональными историками цифра в 20 тысяч), выглядел достаточно умеренным политиком на фоне коварного убийства в течении двух недель почти 30 тысяч своих подданных французским королем.

Опричнина Ивана Грозного потому и вызвала такой шок на Руси, что подобная практика ранее не была свойственна для управления страной. Тогда как ежедневная жестокость наказаний и массовые жертвы многих социальных процессов, не говоря уже о войнах и мятежах, были для Европы обычным делом.

Даже, если мы добавим к числу жертв опричнины еще и убитых в результате различных внешних войн Ивана Грозного, то и тогда, на фоне внешней и внутренней политики европейских соседей царя, он будет выглядеть весьма достойно. Нельзя не отметить, что так или иначе, Иван Грозный покаялся с своих грехах, чего в случае современных ему европейских монархов, мы так и не увидели.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/157897-varfolomeevskaya-noch-c...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи:

Похожая резня, вошедшая в историю как «Варфоломеевская ночь в Петрограде», но не верующих, а состоятельных людей, произошла в 1917 году в Петрограде .Тогда, непосредственно после октябрьского переворота, кровавый вождь большевистских нехристей Ленин разрешил изуверу Троцкому грабить и убивать состоятельных жителей города.

Готовя эту расправу, Троцкий громко кричал :«Нам нужны реки крови. Надо вырезать всех русских, опустошить эту территорию и заселить ее евреями». Буквально через час огромная армия кровожадных убийц начала грабить и убивать в жилых кварталах города. Головорезы вламывались, стреляли, закалывали штыками и грабили, а потом выбрасывали трупы на улицу, в канавы, в мусорные баки . Они насиловали девочек , потом закалывали штыками и вытаскивали на улицу.

К утру улицы Петрограда были завалены трупами хорошо одетых людей, единственной виной которых было их буржуазное происхождение !Именно в это тревожное время, по мнению многих историков, стали зарождаться так называемые коммуналки , когда безопаснее было жить в одной квартире с несколькими семьями , что в какой-то степени гарантировало от вторжения ночных грабителей .

Скажу больше, Ленину так понравилась эта акция, что он приказал Троцкому повторить ее и в Москве , правда, там они действовали значительно умеренно ! Едва окончились кровавые события с 25 по 29 октября, большевики , чтобы скрыть эти ужасные факты , подняли шумиху на весь мир о якобы бескровной революции в Петрограде.

Вот истинное лицо большевистских подонков и злодеев, которые отобрали у России путь, по которому она шла долгими столетиями и парализовали сознание советского человека, данное богом, и тем самым приостановили его восхождение к высотам цивилизации!

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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