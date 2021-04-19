Апрель 1945 года. Советские войска ведут бои в Австрии, подходят к столице, Вене. Одним из ключевых объектов немецкой обороны является Имперский мост (Райхсбрюке) через реку Дунай, разделяющий Вену на две части.

Для успешного наступления советским войскам нужно было захватить его целым и невредимым. Задача крайне трудная. Гитлеровцы, понимая стратегическую важность, охраняли его сильным отрядом.

Решено было захватить мост неожиданным и стремительным десантом с реки. Выполнять сложную задачу поручили бравому старшему лейтенанту Евгену (Гегаму) Пилосьяну, командиру батальона 207-го гвардейского полка 80-й гвардейской стрелковой дивизии. Смелый, дерзкий и, в то же время, умно-расчетливый офицер, прошедший Сталинград, Курскую дугу, участник боев за Киев.

Евген Пилосьян

11 апреля бронекатера Дунайской флотилии с боем прорвались к мосту. Кстати, рулевым на одном из катеров был молодой Георгий Юматов, в будущем знаменитый актер, всем известный «офицер» Алексей Трофимов.

Высаженные под шквальным огнем на разных берегах Дуная десантники стремительной атакой захватили мост. Тут же саперы обезвредили заряды взрывчатки. Немцы никак не желали смириться с потерей столь важного стратегического объекта и к мосту немедленно были подтянуты значительные силы с танками, орудиями и минометами.

Больше суток десантники Пилосьяна вели жестокий бой с превосходящим во много раз противником. Выручал только массированный огонь советской артиллерии. Через сутки к мосту прорвался батальон 7-й воздушно-десантной дивизии, но немцы вскоре закрыли «коридор» и бросились в атаку с небывалой силой. Десант был на краю гибели, но бойцы смогли выстоять. К ночи 14-го апреля Вена была полностью взята.

Герой Советского Союза Евген Пилосьян. Он же вор в законе Гега Ереванский Эрик

За этот подвиг Евген Пилосьян по праву был награжден Звездой Героя ! Однако отчаянно дерзкий на войне Евген остался таким же дерзким и неуправляемым в мирные дни. После Победы он продолжил службу в Красной Армии, в Центральной Группе войск расквартированной в Австрии. Но приспособиться к мирной и нормальной жизни офицер, прошедший горнило войны и не раз смотревший смерти в лицо, не смог.

15 ноября 1945 года Пилосьян похищает автомашину «Ситроен» у… командующего французской зоны оккупации. Гонит ее в Будапешт, где намеревается продать. Не успел. Венгерские уголовники подсунули горячему армянину смазливую легкодоступную девицу, и пока он всю ночь с ней оттягивался, угнали шикарный «Ситроен».

Взбешенный офицер, взяв за горло проститутку, вышел на скупщика краденых автомобилей, некоего Имре Данько. В гараже нашел машину. Угрожая пистолетом, потребовал у венгра тысячу долларов. У того таких денег не оказалось, и Пилосьян удовлетворился 890 граммами золотых изделий.

По-видимому, у смелого капитана-уголовника имелось за спиной еще несколько подобных преступлений. Узнав, что им всерьез заинтересовалась военная прокуратура, в феврале 1946 он дезертирует из армии. У командира полка угоняет трофейный «Опель-Олимпия» и едет в полюбившийся Будапешт. Но и на ней он недолго раскатывал. Попал на глаза патрулю, бежал, бросив автомобиль. Но вскоре криминальная деятельность героя была прервана – 9 марта Пилосьяна арестовали.

По приговору военного трибунала его осудили аж по четырем статьям УК, лишили воинского звания капитана и приговорили к 4 годам заключения. На зоне он активно участвовал в разыгравшейся «сучьей войне». Может быть, поэтому в феврале 1949 Указом Президиума Верховного Совета СССР Пилосьян был лишен звания Героя Советского Союза и всех государственных наград.

Говорят, что тюрьма чаще не исправляет осужденных, а, наоборот, приобщает к криминальному миру. В случае с Героем Евгеном Пилосьяном это утверждение полностью подтверждается. Он вышел из тюрьмы убежденным уголовником – сколотил банду и занялся грабежами и кражами.

Причем своему преступному «амплуа» не изменил – по прежнему специализировался на кражах, угонах и грабежах автомобилей. Весь советский Кавказ содрогался при имени Гега Ереванский. Четыре раза его ловили и судили. В общей сложности он провел за решеткой 29 лет. А тот, кто сидел более 15 лет, в тюремной иерархии считается «каторжанином».

В 1970 году после очередной отсидки Евген Пилосян проживал в Ереване, устроился на работу наладчиком на завод и вроде бы «завязал». Это по официальным данным. По слухам же он не порвал с уголовным миром. Наоборот, был коронован как «вор в законе» и негласно возглавил уголовников Кавказа, занимавшихся сбором «дани» с подпольных цеховиков.

В 1985 году Пилосьян обращался с ходатайством о возвращении звания Героя Советского Союза, но получил отказ. Умер он в январе 1991 года. как коронованным Вор Герой Советского Союза !

Источник : https://pulse.mail.ru/article/

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Не надо также забывать, что именно во время правления Сталина возник и прочно «узаконился» единственный в мире институт воров в законе! Это звание было тогда настолько «почетным» и «привилегированным», что не помешало обыкновенному «вору в законе» Николаю Кульбе в 1943 году стать Героем Советского Союза !

Кроме того, как не парадоксально, но во время войны на сторону немцев перешли два Героя Советского Союза – старший лейтенант Бронислав Антилевский и капитан Семен Бычков!

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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