ТОП-10: Удивительные факты о карьере близняшек Олсен, которые вы не знали

Мэри-Кейт и Эшли Олсен - самые известные близнецы 90-х годов, хотя теперь мы знаем их уже не так хорошо. Они – очень странная пара знаменитостей, которые, кажется, ближе к 80-м годам, поскольку остальной мир становится маленькой онлайн деревней. С момента, как они делили роль Мишель Таннер (Michelle Tanner) в ситкоме ABC «Полный дом» (Full House), они вместе создали империю стоимостью более 400 миллионов долларов.



То, что в столь юном возрасте они оказались в центре внимания, не помешало дуэту. Они сделали значительные успехи в индустрии моды и, кажется, каждый день поднимают планку еще выше. Вот несколько удивительных фактов об их карьере на экране и вне его, которые вам следовало бы знать.



10. Их чуть не уволили из «Полного дома» за слезы









Когда вы нанимаете малышей на съемочную площадку, вы ожидаете, что они будут плакать, поэтому такие претензии к детям просто несправедливы. Во время съемок «Полного дома» режиссер Джон Стамос (John Stamos) разозлился на плачущих малышек и приказал убрать их со съемочной площадки. Во время прослушивания они все время молчали и не плакали.





Однако такое решение оказалось плохой идеей, потому что пара «заместителей» раздражала режиссера еще больше.

Он был вынужден вернуть этот фантастический дуэт обратно на площадку, сделав их в то время самыми известными малышками в мире.





Трудовое законодательство США позволяло малышам играть роль всего 20 минут. Это делало съемки «Полного дома» сложным процессом для продюсеров, потому что роль требовала, чтобы 9-месячная малышка была задействована больше времени. Потребовались две малышки, чтобы сыграть одну роль - Мишель Таннер.





Было решено использовать однояйцевых близнецов, чтобы каждую малышку можно было снимать 20 минут, а в общей сложности получалось 40 минут. Этот секрет не раскрыли зрителям, выдав близняшек за одну актрису - Мэри-Кейт Эшли Олсен.



8. Они пропустили выпускной вечер, чтобы провести «Saturday night live»







Выпускной вечер - это вторая по важности вещь после окончания школы, для некоторых даже первая, но только не для сестер Олсен. Близнецам Олсен было наплевать на этот долгожданный день, потому что их ждал целый мир развлечений.



В 2004 году близнецы рекламировали свой последний совместный фильм «Мгновения Нью-Йорка», и продюсер «Saturday night live» дал им шанс провести финал сезона. Они выбрали карьеру вместо выпускного вечера, хотя фильм провалился из-за большого количества отрицательных отзывов.



7. Они отказались от ролей в «Более полном доме»









«Более полный дом» снова вывел семью Таннеров на первый план. Когда ситком назвали воссоединением «Полного дома», все ждали, что там будут сестры Олсен. Но сестры отклонили предложение, дав несколько туманные объяснения.



Эшли сказала, что она очень долго не была перед камерой. С другой стороны, Мэри-Кейт сказала, что сейчас для нее неподходящее время. Игнорировать энтузиазм поклонников было довольно невежливо со стороны сестер, хотя остальная часть семьи Таннер появилась в новом ситкоме.



6. В возрасте шести лет они стали самыми молодыми продюсерами в Голливуде









В 1992 году, в возрасте 6 лет, дуэт уже открыл свою производственную компанию Dualstar Entertainment. Они побили рекорд, став в то время самыми многообещающими продюсерами в Голливуде.



Их компания выпускала видеофильмы и шоу, которые способствовали развитию их актерской карьеры. Когда близняшкам исполнилось 18 лет, они взяли на себя управление своей компанией и использовали ее как ступеньку к построению своей нынешней карьеры в мире моды.



5. Их нет в социальных сетях









Трудно объяснить, как четыре десятилетия актерского мастерства, активной общественной жизни и карьеры модельеров не попали в социальные сети в 21 веке. Близнецам, однако, это удалось, и они сохранили свою жизнь в тайне, что делает каждое их фото в интернете еще более популярным.



У них также нет интернет-магазинов, поскольку они предпочитают общаться с покупателями «лицом к лицу». Эшли и Кейт объясняют свое отсутствие в социальных сетях как способ вернуть конфиденциальность, которой у них не было, пока они росли.



4. Они обе бросили колледж









Время, проведенное близнецами Олсен в Нью-Йоркском университете, было одним из самых бурных в их жизни. Они шумно ворвались в университет, предпочтя комнатам общежития верхний этаж высотного здания за 7,1 миллиона долларов. Они изо всех сил старались вписаться, как другие студенты колледжа, но вскоре обнаружили, что живут своей жизнью.



Они много тусовались, стали заядлыми курильщицами и изо всех сил старались не отставать от своих классов. Мэри Кейт первой бросила школу после тяжелого разрыва, когда ее бойфренд Ставрос Ниархос III (Stavros Niarchos III) изменил ей с ее лучшей подругой Пэрис Хилтон. Эшли тоже бросила школу за год до выпуска.



3. Только Мэри-Кейт выдвигалась на номинацию в дневной премии Эмми









Возможно, поклонникам было трудно отличить близнецов друг от друга, но на дневной премии Эмми, казалось, заметили довольно большую разницу. Дневную Эмми дали одной сестре за роль в семейном сериале ABC «Слишком мало времени».



Мэри-Кейт получила награду, оставив сестру с носом. Несмотря на то, что Эшли не получила награду, он целиком поддержала сестру. Им было очень приятно сознавать, что люди видят в них тех, кем они себя считают, - двух разных людей.



2. Их линия модной одежды The Row была вдохновлена футболкой









То, что сестры бросили колледж, не стало для них пустой тратой времени, поскольку они с большим рвением окунулись в индустрию моды. Их роскошный модный бренд, The Row, был вдохновлен обычной футболкой, поскольку они хотели что-то повседневное, но стильное.



Они искали способ сделать дизайнерскую одежду немного более удобной, сделав ее менее пафосной. Их уникальность заключается в том, что их одежда не имеет этикеток, но они «брендируют» свои изделия с помощью металла. Их модели довольно простые и стильные, некоторые со вставкой меха или пуха.



1. Их последний совместный фильм был ужасным









Все, что делали близнецы Олсен, было превосходно, за исключением «Мгновения Нью-Йорка», их последнего совместного фильма, в котором свою роль Мэри-Кейт не доиграла. Он получил много негативной критики, причем большинство рецензентов утверждали, что фильм был слишком убогим.



Хотя близнецам казалось, что фильм ждет большой успех, он собрал 5,9 миллионов долларов в выходные премьеры, а общие кассовые сборы составили 14 миллионов. Для фильма, который должен был стать комедийным хитом, все это не имело смысла. Мало того, что там не было никакого развития персонажа, конец фильма просто разочаровали.

Источник : https://spletnik.temaretik.com/2316182503684049655/

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