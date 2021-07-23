Преподобная Мария Египетская

Кем она была? Великой грешницей, блудницей, ненасытной в грехе, жила в Александрии, славившейся роскошью и пороками. Благодать Божия и заступничество Матери Божией обратили ее к покаянию, и покаяние ее превзошло по силе своей и ее грехи, и представление о возможном для человеческой природы. 47 лет Преподобная провела в пустыне, из них в течение 17 лет (ровно столько, сколько она грешила) она вела жестокую борьбу с обуревавшими ее страстями, пока не очистила ее Благодать Божия, пока не отмыла и не высветлила ее душу до состояния ангельского.

В старину считали, что Мария Египетская на загробном суде будет судить всех блудниц. Говорили, что по молитве родителей, она может спасти от блудного жития и непотребства свернувших с истинного пути сына или дочь. День Марии Египетской крестьяне проводили в строгом воздержании.

Каждый год в Великий Пост Православная Церковь вспоминает подвиг Марии Египетской, ее удивительное житие (чтение жития совершается в среду вечером ). В четверг пятой седмицы на утрени читается покаянный канон Андрея Критского. Он содержит обращение именно к ней, преподобной Марии. "Мариино стояние" - зовется такая служба. Стояние в покаянии. Стояние в вере. Стояние в борьбе с грехом.

***

Святая Мария Египетская была раскаявшейся блудницей, жившей в V веке. В 12 лет ушла от родителей из египетской деревни в Александрию, где 17 лет жила как блудница, сходясь со своими любовниками как за плату, так и добровольно.

Заметив толпу паломников, направляющихся в Иерусалим на праздник воздвижения креста, она с нечистыми намерениями присоединяется к ним, платит своим телом корабельщикам за провоз, а затем продолжает блуд и в самом Иерусалиме.

В Иерусалиме Мария попыталась войти в храм Гроба Господня, но какая-то невидимая сила "трижды и четырежды" удерживала и не впускала её. Осознав своё падение, она начала молиться перед иконой Богородицы, находившейся в притворе храма. После этого она смогла войти в храм и поклониться Животворящему Кресту. Вразумлённая таким наказанием, она даёт обет впредь жить в чистоте.

Попросив деву Марию и впредь вести её, Mария Eгипетская слышит чей-то голос: "Перейди Иордан и обретёшь блаженный покой", - и принимает его как поданный ей знак. Она покупает на милостыню три хлеба и с ними идёт в заиорданскую пустыню. Первые 17 лет её преследуют влекущие воспоминания о прежней жизни, о вине и разгульных песнях: "Когда я принималась за пищу, я мечтала о мясе и вине, какие ела в Египте; мне хотелось выпить любимого мною вина. Будучи в миру, много пила я вина, а здесь не имела и воды; я изнывала от жажды и страшно мучилась. Иногда у меня являлось очень смущавшее меня желание петь блудные песни, к которым я привыкла. Тогда я проливала слёзы, била себя в грудь и вспоминала обеты, данные мною при удалении в пустыню."

Затем все соблазны внезапно отступают, и для отшельницы наступает "великая тишина". Между тем сношенный гиматий распадается; Mарию мучат летний жар и зимний холод, от которых ей нечем прикрыть своё нагое тело. Она кормится жёсткими травами пустыни, а позднее, по-видимому, вообще перестаёт нуждаться в пище. В полном уединении, не имея книг и притом не владея грамотой, она приобретает чудесное знание священных текстов.

В течение 47 лет она не встречает ни единого человека. Единственным человеком, который увидел Марию после её ухода в пустыню, стал иеромонах Зосима. Он, следуя уставу Иорданского монастыря, удалился на время Великого поста в пустыню для поста и молитвы. Там он и встретил Марию, которой отдал половину своего гиматия (верхняя одежда), чтобы прикрыть наготу.

Он оказался свидетелем чудес и увидел, как во время молитвы она поднялась в воздух и повисла в невесомости примерно на полметра от земли. Исполненный благоговения Зосима попросил Марию рассказать ему о своей жизни. Рассказав ему всё, Мария попросила Зосиму через год вернуться со святыми дарами и причастить её, однако сказала не переходить Иордан, а ждать её на другом берегу.

Через год, как и сказала Мария, Зосима в Великий четверг, взяв Святые Дары пошёл на берег Иордана. Там он увидел идущую по другому берегу Марию и думал, как она сможет перейти реку не имея лодки, но Мария на его глазах перешла реку по воде, как по суше, подошла к изумлённому Зосиме и причастилась из его рук. Мария попросила Зосиму через год прийти на первое место их встречи и потом опять перешла по воде через Иордан и удалилась в пустыню.

Мария Египетская с житием (в центре погребение святой аввой Зосимой)

Придя в пустыню еще через год в надежде видеть святую, он уже не застал ее в живых. Зосима нашёл её тело и рядом надпись: «Погреби, авва Зосима, на этом месте тело смиренной Марии, отдай прах праху. Моли Бога за меня, скончавшуюся в месяце, по-египетски Фармуфий, по-римски апреле, в первый день, в ночь спасительных Страстей Христовых, по причащении Божественных Тайн». Не зная, как вырыть могилу, он увидел льва, вышедшего из пустыни, который своими когтями вырыл яму для погребения тела праведницы. Случилось это в 522 году. Вернувшись в монастырь, Зосима рассказал другим монахам о подвижнице, многие годы жившей в пустыне. Это предание передавалось в устной форме до тех пор, пока не было записано в VII веке Софронием Иерусалимским.

Христианское вероучение рассматривает пример Марии Египетской как образец совершенного покаяния.

Марии Египетской посвящено множество храмов, в храме Гроба Господня в Иерусалиме имеется часовня в честь святой Марии Египетской, построенная на месте её обращения.

Ковчег с частицей мощей преподобной Марии Египетской находится в Сретенском монастыре в Москве.

Тропарь, глас 8-й:

В тебе, мати, известно спасеся еже по образу: приимши бо крест, последовала еси Христу, и деющи учила еси презирати убо плоть, преходит бо, прилежати же о души, вещи безсмертней. Темже и со aнгелы срадуется, преподобная Марие, дух твой.



Кондак, глас 4-й:

Греха мглы избежавши, покаяния светом озаривши твое сердце, славная, пришла еси ко Христу, Сего всенепорочную и святую Матерь, молитвенницу милостивную принесла еси. Отонудуже и прегрешений обрела еси оставление, и со ангелы присно срадуешися.



Молитва:

Услыши недостойную молитву нас, грешных, избави нас, преподобная мати, от страстей, воюющих на души наша, от всякия печали и находящия напасти, от внезапныя смерти и от всякого зла, в час же разлучения души и тела отжени, святая угодница, всякую лукавую мысль и лукавые бесы, яко да приимет души наша с миром в место светло Христос Господь Бог наш, яко от него очищение грехов, и Той есть спасение душ наших, Емуже подобает всякая слава, честь; и поклонение со Отцем и Святым Духом во веки веков. Аминь.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2262546281540094732/

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