В Госдуме предложили увеличить срок армейской службы до 2 лет. Киевские власти заказали проведение теракта на территории Запорожской АЭС. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал условие отмены в стране моратория на смертную казнь. Царьград собрал три главных факта за ночь и утро 3 ноября, которые вас удивят.

"Необходимая мера"

С инициативой в два раза увеличить срок службы в армии выступили в Госдуме России. Такую меру очень своевременной считает депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

"Нынешний формат не подразумевает под собой качественной подготовки солдата. В течение года обучить и подготовить очень сложно и проблематично. А вот два года - вполне оптимальный вариант. Это своевременная и необходимая мера, которую нужно внедрить в кратчайшие сроки для повышения боеготовности нашей армии", – заявил Шеремет в интервью РИА Новости.

Вопрос об увеличении продолжительности армейской службы солдат-срочников может быть вынесен на обсуждение депутатского корпуса, отметил Шеремет.

Между тем в России полным ходом идёт осенний призыв. В этом году призвать решено всего 120 тысяч молодых людей, значительно меньше, чем в прошлом.

Министерство обороны страны утверждает, что срочников не будут отправлять не только в зону проведения специальной военной операции на Украине, но и в новые русские регионы, освобождённые из-под власти Киева.

Предотвращён теракт

В Запорожской области заявили о предотвращении теракта. Киев намеревался провести его на территории атомной электростанции.

"На Запорожской АЭС предотвращён теракт, заказчиком которого является режим Зеленского", - рассказал РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Взрыв Украина готовила с весны, отметил политик. Предполагалось, что осуществит его один из сотрудников АЭС, завербованный Службой безопасности Украины. Для этого на территории станции был расположен схрон со взрывчаткой. Однако его удалось обнаружить.

"Целью диверсии являлось желание уничтожить тепломагистраль, связывающую атомную станцию с Энергодаром, тем самым оставив население города этой зимой без тепла", - подытожил Рогов.

Напомним, после того как Россия получила контроль над Запорожской АЭС, киевский режим продолжает обстреливать крупнейшую в Европе атомную электростанцию, пытаясь спровоцировать техногенную катастрофу.

Смертная казнь

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал условие отмены в стране моратория на смертную казнь.

Дмитрий Медведев заявил, что в России могут вернуть смертную казнь. Он подчеркнул, что сейчас в нашей стране, в отличие от многих стран Запада, действует мораторий на казнь преступников, что весьма гуманно.

"Хотя, ещё раз подчеркну, и в рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолён в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России. Это вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества", - написал Медведев в своём телеграм-канале.

Зампред Совбеза привёл и конкретные злодеяния, которые, по его мнению, стоило бы наказывать высшей мерой. Речь, в частности, вёл о диверсантах. Как украинцах, проникающих на русскую территорию, так и о "пятой колонне" - предателях родины.

"Насквозь отбитые мозги сейчас дело, увы, привычное. И вопрос даже не в конкретных отморозках, иностранных и "своих". Просто надо вспомнить, что во время Великой Отечественной войны с саботажниками, которые по приказу фашистских убийц вели подрывные работы в тылу, никто не цацкался. Приговор таким негодяям был один - расстрел без суда и следствия. Прямо на месте преступления. Потому что если ты предатель, совершивший такое преступление в военное время, то у тебя нет ни возраста, ни национальности, ни даже права на защиту своей жизни", – считает Дмитрий Медведев.

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А вы знали об этом?

В 1795 году персидский шах Ага-Мохаммед Каджар взял Тифлис(Тбилиси), превратив его в груду развалин. Мужчин угнал в рабство, а своим воинам приказал изнасиловать всех женщин. После этого шах повелел подать себе на золотых блюдах семьдесят тысяч человеческих глаз, которые не поленился пересчитать, отбрасывая каждый глаз лезвием своего кинжала.

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