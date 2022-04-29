5 способов отказать мужчине, и не столкнуться с последствиями

О том, как привлечь мужчину в свою жизнь, мы знаем если не все, то практически все. А если чего-то пока и не знаем, то в этом нам могут помочь тысячи книг, десятки фильмов, и миллионы советов.



При этом тема о том, как убрать нежелательного мужчину из своей жизни, и при этом не пострадать, покрыта мраком неизвестности. Думаю, следует осветить ее подробнее.



- 1. Лучшее средство – это профилактика



С моей точки зрения, многих трагедий удалось бы избежать, если бы женщины превентивно удаляли из своей жизни ревнивцев и собственников. Но вот парадокс – именно эти граждане, благодаря повышенному желанию ухаживать за «своей» женщиной иногда кажутся дамам прекрасными принцами. Дамы, желание мужчины делать вам дорогие подарки на третий, а то и первый день знакомства, бурная ревность через два часа после того, как он узнал ваше имя, и угрозы в адрес бывших, настоящих и будущих соперников – это не романтично. Это, как говорит молодежь, крипово.



Есть мужчины, с которыми жить тяжело. Это граждане разной степени безответственности и бытовой неприспособленности. Но все это дети по сравнению с ревнивцами. Не ведите никаких разговоров и тем более переговоров с ревнивцами и собственниками. Отвязаться от патологического ревнивца без потерь невозможно, таких способов ноль. Можно лишь минимизировать потери, отказав на первой встрече, тогда максимум, чего он вас лишит – это хорошее настроение. А вот через пару лет брака на кону будут стоять ваше здоровье и жизнь.



- 2. Осторожнее с благотворительностью



Много раз сталкивалась с тем, что одно и то же действие может иметь разный посыл для мужчин и для женщин. Женщины больше склонны считывать маленькие добрые жесты в свою сторону как знак расположения, мужчины – как знак сексуального интереса. Но эту особенность понимаешь с возрастом. А вот в юности многие девушки пострадали именно в тот момент, когда хотели поддержать кого-то бедного, несчастного и одинокого.



Я уже упоминала случай одной своей приятельницы, которая решила пожалеть разведенного пожилого (как ей тогда казалось) коллегу 40 лет. Чтобы поддержать боевой дух этого несчастного, ему на 40-летие была подарена небольшая птичка-сувенир с открыткой «желаю вам, чтобы у вас тоже расправились крылья». А вот последствия были не столь радужными. Вместо того, чтобы воспрянуть духом, коллега начал преследовать девушку повсюду, причем дело не заканчивалось словами, а доходило до физических воздействий.



- 3. Существуют «хищники», которые считают возможным психологический прессинг, запугивание



Мне не очень приятно писать об этом, но от фактов не уйдешь. Если современные молодые люди в массе своей похожи друг на друга, и все-таки научились уважать принцип осознанного согласия, то со старшим поколением есть такая особенность. Там, с одной стороны, больше джентльменов в самом лучшем смысле. В другом – больше хищников, рассматривающих сближение как охоту на женщину, а женщину – как дичь.



А в охоте, как говорится, все средства хороши, вне зависимости от их моральной оценки. Часто в качестве этих средств могут выступать давление, запугивание, шантаж, угрозы. Такое же отношение, кстати, есть в некоторых «традиционных» культурах, где женщины более закрыты.



Так вот, здесь важно сохранить баланс между жестким ответом и отсутствием оскорблений. Ответ должен быть однозначным, но без агрессии, показывающим, что вы не дичь. А вот любой переход на личности может привести к эскалации конфликта вплоть до побоев. Охотник уже считает себя оскобленным, так что лучше сразу отходить подальше.



- Иногда приходится привлекать посторонних



Иногда случаются ситуации, когда действительно стоит звать на помощь. Или хотя бы выходить в том место, где эта помощь может быть оказана. Женщинам в этом плане иногда приходится заступаться друг за друга. У меня в жизни был такой случай: я спешила на одно праздничное мероприятие «в образе» - с достаточно глубоким декольте. Этого факта хватило для того, чтобы привлечь на свою голову безумного гражданина, от которого пришлось спасаться в магазине. Отстал он только тогда, когда продавщица сделала вид, что вызывает милицию.



- В некоторых случаях отказ должен быть максимально холодным, жестким, однозначным



Но есть самый страшный тип ситуаций. Это ситуации, в которых от доходчивости вашего отказа может зависеть здоровье и даже жизнь. У меня было две таких ситуации. Первая – в малознакомой компании, когда именинник вышел в магазин, а присутствующие три девушки куда-то дружно ушли. Я тоже засобиралась, оценив обстановку. Один из компании, как потом выяснилось, с криминальным прошлым, преградил мне путь.



- Куда же вы так рано?

- К сожалению, я должна вас покинуть – семья ждет.

- К сожалению? Девушка на самом деле не хочет уходить? – Он плотоядно улыбнулся.

- Не выворачивай сейчас мои слова наизнанку! Ты прекрасно понял, о чем речь! – сказала я совсем другим тоном. На секунду мутный тип замешкался от моего напора, и я вышла за дверь.



Этот же ледяной тон помог мне еще раз, в ситуации совсем уж неприятной. Однажды мое такси свернуло с маршрута. Путь наш пролегал мимо поворота на лесную дорогу, и вот машина вдруг, вместо того, чтобы двигаться прямо, свернула в лес, и уходила все глубже и глубже. На мои крики и возмущения водитель зловеще молчал. Телефон разрядился.



Прыгать из машины на ходу было страшновато. Что я, Брюс ли? В голову лезли самые ужасные мысли. Внезапно машина встала… И какой-то внутренний голос подсказал мне, что делать.



- Я буду сопротивляться! – сказала я каким-то ледяным тоном, которого у меня отродясь не было. Словно это не я, а какая-то другая женщина. В нем не было ни страха, ни паники, только холодная решимость.



Водитель молчал. Не знаю, о чем он думал в это время, но эта минута показалась очень долгой.



- Ах, девушка, я, кажется, все перепутал. Навигатор завел не туда! – вдруг сказал он. И выехал из зловещего места.



Выводов в этой истории не будет никаких, кроме одного. Важно не столько привлечь к себе внимание, сколько от него не пострадать…

Источник : https://morena-morana.livejournal.com/1268900.html?

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