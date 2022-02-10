Факты о Никите Хрущеве, о которых не рассказывали в советской школе

Донбасский шахтер

Хрущев родился в селе Калиновка Ольховской волости Дмитриевского уезда Курской губернии (в настоящее время Хомутовский район Курской области) в 1894 году. Он никогда не был этническим украинцем, хотя его родное село располагалось недалеко от границы. Семья переехала в 1908 году на территорию нынешнего Донбасса – Успенский рудник Юзовки. С 16 лет Никита стал работать, помогая рабочим в шахте, потом и сам стал шахтером.

Он много лет прожил на Украине, и это отразилось на привычках Хрущева и даже на поведении. Когда семья Хрущевых переехала в Москву, Никита Сергеевич даже на приемы к Сталину приходил в вышиванке. А еще Хрущев умел варить борщи и мастерски танцевал украинский народный танец гопак.





Никита Хрущев с первой женой Ефросиньей Писаревой в 1916 году.





Гражданская война и партийная карьера

На Первую Мировую войну шахтеров не брали – на них распространялась броня. Но в начале 1918 года Хрущев ушел с шахты, вступил в партию и принял участие в другой войне – Гражданской. Сначала он был командиром отряда, потом комиссаром батальона, а конец войны встретил, как сотрудник политотдела 9-й Кубанской дивизии, внедрявшей власть Советов в Грузии. А свой первый серьезный пост Никита Сергеевич занял в 1934 году, став 1-м секретарем МГК ВКП (б), а через 3 года он уже возглавлял обком партии.

Темная «Тройка»

Именно об этом периоде жизни Хрущева остро заговорили в 90-е годы. С 1934 года Хрущев был одним из членов «тройки НКВД». Станислав Реденс и Константин Маслов месте с Хрущевым ежедневно выносили приговоры десяткам и сотням людей, попавших в машину Большого террора. В 1937 году Хрущева заменили – на его место встал 2-й секретарь Московского горкома Волков.

Но самое интересное, что за без малого 3 года работы Хрущев не подписал ни одного документа на расстрел. Вернее, они должны были быть, но их до сих пор не обнаружили. Толи Никита Сергеевич во время своего правления приказал их уничтожить, толи бумаги пропали во время войны.





Хрущев в годы ВОВ. Члены военного совета г. Сталинград.





Кукурузная афера

В Великой отечественной войне Хрущев участвовал в качестве члена Военного совета Юго-Западного потом Сталинградского фронтов, и несмотря на все неудачи и просчеты, все же получил звание генерал-лейтенанта. После войны он остался на Украине. В один послевоенный год Хрущеву удалось спасти народ от голода с помощью кукурузы. Окрыленный успехом, он решил сделать кукурузу самой главной посевной культурой страны. Под нее в обязательном порядке стали отводить большой процент земель.

Но случилось обратное – в стране не стало хватать мяса, молока, и даже хлеба. Потому что на следующий год кукуруза просто не уродилась. Правда, Хрущев объяснил этот неурожай не объективными причинами, а тем, что руководители сами виноваты, так как халатно отнеслись к его указаниям.





Первый секретарь ЦК Украины Никита Хрущев на открытии Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ)





Стране не нужны архитектурные недоразумения

Хрущев считал, что на красоту в градостроительстве уходит слишком много денег. Да и культурное наследие, оставшееся с прошлых веков, он сохранять не пытался. К XXII съезду ЦК КПСС по указу Хрущёва стали готовиться к постройке Кремлевского Дворца. Первый секретарь не хотел, чтобы здание построили вне Кремля, даже не согласился на место, оставшееся после разрушенного Храма Христа Спасителя.

В итоге пришлось частично разрушить старые постройки внутри Кремля: Оружейную палату 1807-1810 гг., офицерские казармы времен Николая I. Потом, когда в 1962 году Хрущев подписал указ о новой волне сносов церквей и храмов, была уничтожена греческая церковь Дмитрия Солунского, прекраснейшее здание, единственное в своем роде. На ее месте в Ленинграде построили киноконцертный зал «Октябрьский».

Срыв 15-й ассамблеи ООН с помощью ботинка

Одно время СМИ мусолил этот факт, но потом постепенно забыли. Но действительно, 12 октября 1960 года первый секретарь ЦК КПСС, сидя на 15-й ассамблее ООН, снял туфлю с ноги и постучал ею об стол несколько раз, якобы пытаясь выбить камешек.

Дело происходило во время обсуждения «венгерской проблемы», о которой Хрущев и его подручные говорить не хотели, поэтому пытались сорвать совещание. Микоян, тоже сидевший на том заседании, рассказывал, как Хрущев размахивал и тряс своей туфлей, пока выступал докладчик. Тем самым он хотел показать, что докладом совершенно не интересуется.





Ботинок Хрущева на съезде ООН





Хотел исключить из КПСС авангардистов, а их там и не было

В 1962 году в московском Манеже проходила выставка художников авангардного искусства. Выставка называлась «Новая реальность» и там демонстрировали около двух тысяч картин вышеуказанного стиля. И ее посетил Хрущев, хотя сам ни черта не понимал в авангардизме. Разумеется, он подверг все произведения жестокой критике с применением нецензурных выражений.

В частности, все картины Хрущев назвал мазней, а искусство – ослиным. Сразу же после посещения Манежа Хрущев приказал незамедлительно исключить всех художников, участвовавших в показе, из партии, а также из Союза художников. Но оказалось, что ни в Союзе, ни в КПСС почти никто не состоял – исключать было некого.

Маленькая свобода для крестьян В сталинские времена многие труженики села не имели паспортов – их было трудно получить, так как выдвигались строгие условия, да и сами председатели колхозов не были заинтересованы отпускать работников. Во время руководства Хрущева колхозникам в рамках «оттепели» дали больше возможностей для получения паспорта. Началось с того, что с 1954 года выдавались паспорта тем, кто постоянно жил в деревне, но приезжал на работу в города.

А в середине 1958 года появились временные документы для колхозников, которые уезжали на сезонные работы в другую местность. Такой паспорт был действительным только при наличии договора и только на срок, указанный в нем. Лишь с 1974 года все граждане Советского Союза стали получать паспорта без особых указаний и независимо от места проживания.





Бессрочный паспорт времен «оттепели»



Хрущев и его «секретное оружие» В своих выступлениях Никита Хрущев не стеснялся в выражениях. Очень часто от него можно было услышать словосочетание «кузькина мать», и по этому поводу даже рассказывали анекдоты. Получила большую известность история, когда Хрущев на встрече с вице-президентом США Р. Никсоном сказал последнему: «В нашем распоряжении имеются средства, которые будут иметь для вас тяжёлые последствия. Мы вам покажем кузькину мать!».

Потом говорили, что якобы эти слова были переведены буквально, то есть «Мать Кузьмы». А американцы стали думать, что у русских появилось новое секретное оружие под этим кодовым названием. Правда, на самом деле переводчик перевел все, как и надо было, то есть сформулировав смысл иносказания: «покажем, что есть что».





Хрущев и Никсон на выставке в США. 1959.



Никита Сергеевич Хрущев, первый секретарь ЦК КПСС с 1953 по 1964 годы, любил неожиданные идеи, и стремился сразу же воплотить их в жизнь. Именно он является первым из советских руководителей, кто совершил визит в США. А еще Хрущев ни с кем и ни с чем не считался, говорил то, что думал и не раз в своей шутливо-ироничной форме угрожал лидерам других государств. В сталинские времена многие труженики села не имели паспортов – их было трудно получить, так как выдвигались строгие условия, да и сами председатели колхозов не были заинтересованы отпускать работников. Во время руководства Хрущева колхозникам в рамках «оттепели» дали больше возможностей для получения паспорта. Началось с того, что с 1954 года выдавались паспорта тем, кто постоянно жил в деревне, но приезжал на работу в города.А в середине 1958 года появились временные документы для колхозников, которые уезжали на сезонные работы в другую местность. Такой паспорт был действительным только при наличии договора и только на срок, указанный в нем. Лишь с 1974 года все граждане Советского Союза стали получать паспорта без особых указаний и независимо от места проживания.Бессрочный паспорт времен «оттепели»В своих выступлениях Никита Хрущев не стеснялся в выражениях. Очень часто от него можно было услышать словосочетание «кузькина мать», и по этому поводу даже рассказывали анекдоты. Получила большую известность история, когда Хрущев на встрече с вице-президентом США Р. Никсоном сказал последнему: «В нашем распоряжении имеются средства, которые будут иметь для вас тяжёлые последствия. Мы вам покажем кузькину мать!».Потом говорили, что якобы эти слова были переведены буквально, то есть «Мать Кузьмы». А американцы стали думать, что у русских появилось новое секретное оружие под этим кодовым названием. Правда, на самом деле переводчик перевел все, как и надо было, то есть сформулировав смысл иносказания: «покажем, что есть что».Хрущев и Никсон на выставке в США. 1959.Никита Сергеевич Хрущев, первый секретарь ЦК КПСС с 1953 по 1964 годы, любил неожиданные идеи, и стремился сразу же воплотить их в жизнь. Именно он является первым из советских руководителей, кто совершил визит в США. А еще Хрущев ни с кем и ни с чем не считался, говорил то, что думал и не раз в своей шутливо-ироничной форме угрожал лидерам других государств.