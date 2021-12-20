Неприглядные факты из биографии Ленина, которые скрывали советские историки

Жизни и деятельности Владимира Ильича Ленина посвящена масса литературы, но большинство отечественных работ имеет односторонний характер. Если в советское время его биографии напоминали жития святых, то после 1991 г. Ленину приписывали разные "грехи".

В. И. Ленин

До сих пор большой популярностью пользуются "разоблачающие" факты о Ленине, которые якобы скрывали в СССР. Подтверждаются ли они документально или это просто мифы в расчете на склонных к сенсациям читателей?

Происхождение и социальное положение

В соответствии с негласным партийным каноном, "вождь пролетариата" должен быть бедным, желательно "народного" происхождения. В советских биографиях подчеркивалось, что дед Владимира Ильича, Николай Ульянин, был русским крепостным крестьянином, выкупившимся на волю. Его сын, Илья Николаевич, получил образование и добился должности инспектора народных училищ. Женой Ильи Николаевича стала Мария Александровна Бланк, имеющая немецкие и шведские корни.

Старшая сестра Ленина, А. И. Ульянова, первой выяснила, что ее прадедом по материнской линии был крещеный еврей Моше Ицкович Бланк. Его сын Израиль (в крещении Александр Дмитриевич) женился на Анне Ивановне Гросшопф. В этом браке и родилась Мария Александровна.

Ульянова обращалась к Сталину: "Факт нашего происхождения… не был известен при его [Ленина] жизни… Я не знаю, какие могут быть у нас… мотивы для замолчания этого факта". Ответ Сталина был категоричен: "Молчать о нем абсолютно".

В 1879 г. Илья Николаевич, получив чин действительного статского советника, стал потомственным дворянином. Мария Александровна была внесена в родословную книгу симбирского дворянства в 1886 г., уже после смерти мужа.

Семья Ульяновых, Владимир – крайний справа

Итак, вождь русского пролетариата был дворянином, имеющим немецкие, шведские и еврейские корни. Его социальное положение не было секретом. В Полном собрании сочинений В. И. Ленина есть несколько документов, в которых он подписывался как "потомственный дворянин".

Финансы Ленина

Советские биографы Ленина создали легенду о его невероятно бедной жизни до революции. Сам Владимир Ильич признавался, что "никогда не испытывал нужды".

Семья Ульяновых унаследовала имение А. Д. Бланка в Кокушкине (346 десятин). Мария Александровна получала пенсию за умершего мужа. Ленин долгое время жил на средства матери. Его недолгая адвокатская, а затем и литературная деятельность приносили очень скромный доход.

В 1895 г. Ленин совершил первую поездку за границу, где прожил четыре месяца. В это время он писал матери: "Жизнь здесь обойдется… очень дорого; лечение еще дороже… Если можно, пошли мне еще рублей сто…"; "…если можно, пришли мне рублей 50-100".

Находясь в тюрьме (1895-1897 гг.), Ленин получал особый платный обед, молоко и даже прописанную швейцарскими врачами минеральную воду. Из Шушенского Владимир Ильич вновь писал матери: "…пришли мне, пожалуйста, побольше финансов".

В ссылке произошло одно интересное событие, о котором в советское время старались не вспоминать. Атеистам Ленину и Крупской пришлось венчаться в церкви, чтобы официально оформить свои отношения.

Ленин и Крупская в Шушенском

Н. К. Крупская впоследствии отмечала: "В общем ссылка прошла неплохо". Молодожены даже наняли прислугу, "девочку лет 15", которая "всю черную работу справляет".

В эмиграции Ленин тоже не бедствовал. В 1908 г., проживая во Франции, супруги "нашли очень хорошую квартиру, шикарную и дорогую… 4 комнаты, кухня+чуланы, вода, газ".

"Сенсационные" факты

Одним из самых "порочащих" фактов является обвинение Ленина в сотрудничестве с немецким Генеральным штабом (проезд через Германию в "пломбированном вагоне" и получение "немецкого золота").

Германии действительно было выгодно помочь революционерам попасть в Россию, но никаких обязательств русские политэмигранты во главе с Лениным немцам не давали. Посредником в переговорах выступал швейцарский коммунист Ф. Платтен, который решительно отвергает версию о предательстве.

Отъезд политэмигрантов в Россию, апрель 1917 г.

Прямых документальных данных о сотрудничестве Ленина с немецким Генеральным штабом не обнаружено. Т. н. "бумаги Сиссона", которые якобы доказывают получение большевиками значительных немецких субсидий, серьезными историками уже давно признаны подделкой.

Многие "дискредитирующие" Ленина документы были опубликованы в советское время в Полном собрании сочинений и не представляли собой никакого секрета. Просто читали эти 55 томов лишь специалисты. Суть современных "разоблачений" выразил Е. Г. Плимак: "…берутся только порочащие Ленина факты, причем выдернутые из исторического контекста и без какой-либо попытки их научного осмысления".

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Поучительна книга Василия Варги «Гений зла», в которой можно найти много позорных фактов про кровавых вождей революции, усиленно скрывающиеся советской пропагандой. Например , как ни странно, но мы до сих пор точно не знаем, кто все-таки зачал вождя мирового пролетариата , а , следовательно, и его национальность по отцу (по матери он еврей)! Существует довольно распространенная версия, что отцом Ильича был любовник матери домашний доктор Иван Сидорович Покровский.

Любопытно, что после смерти Ленина, когда его сестры Анна и Мария Ульяновы, ранее думавшие что их мать француженка, установили ее еврейские корни, они срочно доложили об этом Сталину, выразив пожелание опубликовать найденную информацию. По своей наивности они надеялись, что Сталин разрешит им это сделать, чтобы хоть как-то прекратить рост в 30-х годах антисемитизма в СССР. Однако «вождь народов» категорически запретил это делать, сказав : «Пусть этот факт будет известен через 100 лет»!Правда, эта информация стала доступна общественности гораздо раньше.

Ленин был замкнутым и злобным человеком, не любившим работать и жившим до 40 лет на иждивении своей матери. Кроме того, Ленин, как многие большевики, был невероятным мошенником. Например, свой псевдоним «Ленин» он получил благодаря украденному поддельному паспорту и никакой якобы девушки Лены, реки Лены и прочей ерунды в истории с псевдонимом и вовсе не было. А нужен был ему этот паспорт для зарубежных поездок. Правда, когда он захватил власть, то многие представители настоящей купеческой фамилии Лениных были им репрессированы и расстреляны!

Кроме того, по сведениям Василия Варги дед Ленина по отцовской линии был женат на собственной дочери и именно в результате кровосмешения на свет появился отец Ленина , Илья. Безусловно, это не могло не сказаться на психике и моральном облике генетически неполноценного изувера Ильича. Действительно , моральный облик Ленина никак нельзя было использовать для воспитания молодого советского поколения, как это стремились делать коммунисты, скрывая подлинное лицо этого тирана!

Чего только стоит неподражаемая семейная «идиллия» вождя, когда он поставил супругу Наденьку Крупскую(Фишберг) в известность, что в будущем они будут жить втроем с Инессой Арманд . Причем,Наденьке в этом «гареме» отводилась роль домохозяйки и служанки, а вот любвеобильная и темпераментная Инесса надолго заняла место в пролетарской постели Ильича !

Отец Инессы рано умер, и из-за материальных трудностей девочку отдали на воспитание к тетке, которая жила в Москве. Там она познакомилась с богатым фабрикантом Александром Армандом и вышла за него замуж.Родив от него четырех детей, она вдруг влюбилась в родного брата мужа, Владимира Арманда. Тот был революционером и под его влиянием Инессу охватила страсть переменить мир к лучшему.

Она бросила мужа с детьми и целиком окунулась в омут революционной борьбы. В 1904 году Инесса стала членом РСДРП, ну а затем, как и положено истинному революционеру, отправилась в ссылку – за участие в революционных событиях 1905 года.

Инесса настолько удовлетворяла сексуальные потребности вождя мирового пролетариата, что после ее смерти «сексуальный плутишка» Ленин, не забывая страстные ночные «вакханалии » с ней, в знак признательности и уважения приказал почетно похоронить «буржуазную» любовницу в Кремлевской стене. Кроме того , видимо, чтобы она не «скучала» и напрасно не «ждала» в загробном царстве своего Володеньку, которого так и не предали земле, вместе с ней в могилу сверху был захоронен друг Ильича и видный деятель Компартии Америки Джон Рид!

Правда, злые языки утверждали , что Зиновьев (Апфельбаум) в свое время вытеснил Инессу из революционного сердца и постели Ильича, став страстным гомосексуальным партнером вождя пролетариата! Вместе с тем Ильич на партийные деньги из большевистского «общака» не отказывал себе в удовольствии посещать публичные дома, где и подцепил «пикантную болезнь» – сифилис , которой впоследствии «наградил» неутомимую в постели Инессу ,а ,возможно , и своего страстного поклонника Зиновьева ! Любопытно, что все эти факты старательно скрывались в советское время и , наоборот, жизнь Наденьки и Ильича подавалась как пример для подражания молодоженов советской страны. Однако от народа невозможно все утаить и позже возникла довольно известная поговорка: «Трехспальная кровать – Ленин с нами»!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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