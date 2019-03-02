Любопытные факты

Коренной зуб Джнона Леннона, которого певец лишился в далеком прошлом, был куплен на аукционе Omega Auctions за 31200 долларов. Владельцем лота стал практикующий дантист Майкл Зук. Позднее покупатель заявил, что намерен извлечь из зуба ДНК, чтобы клонировать знаменитость

Недоеденный торт Джастина Тимберлейка был продан на аукционе за 3154 доллара. Лот предоставил французский радиоведущий, а вырученные деньги пошли на благотворительность.

Ношеные трусы короля рок-н-ролла Элвиса Пресли

были выставлены на аукционе в Великобритании. История гласит, что именно в них звезда давала концерт в 1977. Начальная ставка составила 10000 фунтов стерлингов. Вопреки ожиданиям учредителей, лот не привлек внимания аудитории. Самая большая ставка за нижнее белье исполнителя составила 5000 фунтов стерлингов, но она не превысила начальную цену.

На популярном ресурсе eBay появился унитаза, который якобы принадлежал известному писателю Джерому Сэлинджеру.Начальная сумма торгов — 1 миллион долларов. Пара, владеющая лотом утверждает, что им эта ценность досталась вместе с домом, в котором когда-то жил Джером Сэлинджер.

Эксклюзивная блестящая перчатка, которая красовалась на руке поп-короля Майкла ДФжексона во время первого исполнения «лунной походки» в 1983 году, была выставлена на аукцион и продана за 350000 долларов. Везунчиком, который смог завладеть лотом, стал Хоффман Ма из Гонконга.

Во время очередного выхода самой красивой пары Голливуда Брэд Питта и Анджелины Джоли , предприимчивый фанат якобы сумел зачерпнуть банкой воздух в сантиметре от знаменитостей. Позднее эта банка была выставлена на eBay и продана за 530 долларов.

Все помнят скандальную историю, когда Бритни Спирс побрилась наголо в одной из парикмахеров города. Какой-то предприимчивый человек завладел этими волосами и выставил их на eBay за 1 миллион долларов .

Темно-синее платье от Виктора Эдельштейна, в котором принцесса Диана танцевала с Джоном Траволтой, стало самым дорогим лотом из коллекции платьев Дианы. Наряд ушел с молотка за 510000 фунтов стерлингов. Некоторые связывают высокую стоимость платья с успехом Джона, чья карьера после того самого танца резко пошла в гору. Так в обществе пошли слухи, что платье принцессы приносит удачу.

Положительный тест на беременность Бритни Спирс, который нашли уборщицы в номере отеля, ушел на аукционе с молотка за 5001 доллар. Три рентгеновских снимка грудной клетки Мэрлин Монро были проданы на аукционе в Лос-Анджелесе в 2010 году. Покупателю странного лота пришлось выложить за снимки легендарной актрисы 45000 долларов. Жевательная резинка изо рта самой Бритни Спирс была продана поклонником в 2004 году за 14000 долларов.