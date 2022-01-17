Для чего жители блокадного Ленинграда заклеивали окна своих домов крест на крест бумагой

Блокада Ленинграда немецкой армией стала для жителей город на Неве настоящим испытанием. В первую очередь, это было тяжело как и физически, так и психически. Далеко не каждый человек мог вынести это. Уже через месяц в городе начались первые звоночки о приближающемся голоде, а в ходе первой бомбардировке немецкими самолетами был уничтожен продовольственный склад Ленинграда, а вместе с ним и запасы муки в общей сложности около трех тысяч тонн.

Люди гибли, но не только от голода и истощения, но еще и сами решались на этот шаг, поскольку приходили в отчаяние и не видели смысла дальше так жить. Блокада продолжалась более восьмисот дней и был вынужденным решением со стороны Германии, поскольку изначально немцы планировали захватить город, а не блокировать его. Но из-за переброски части войск группы армии "Север" в группу армии "Центр", захват Ленинграда был отложен и введена блокада.

Жители блокадного Ленинграда

Но жители города Ленинграда не были сломлены и показали свое упорство и характер на высочайшем уровне. В некоторых немецких архивах до сих пор можно найти мысли немецких солдат, которые выражали изумление на счет того, что жители блокированного города, смогли продержать так более восьмисот дней и не сдаться !

Ленинградцы принимали сложившиеся условия и не думали сдаваться, а наоборот, только приспосабливались. К слову говоря, многие известные люди того времени из сферы науки, культуры, оставались в городе. Кто-то из них даже выступал на радио в блокированном городе, а кто-то и писал музыку. К примеру, знаменитая "Ленинградская" симфония Шостаковича была им написана именно в Ленинграде.

Жители Ленинграда постоянно подвергались налетам немецкой авиации, которых за время всей блокады было совершено более двухсот пятидесяти. В качестве метода сохранения собственной жизни, использовали метроном, который предупреждал о приближающейся бомбардировке, а для защиты жизни в собственных домах, стекла окон ленинградцы обклеивали газетами, бумагой.

Дом в Ленинграде

Это делалось с целью сохранения стекол от их разбивания. Конечно, если бомба падала на той улице, где и стоял дом, то стекла в окнах стоящих по близости домов мгновенно разлетались, однако обклеивание стекол могло сохранить их целостность, если взрыв произошел дальше, и все, что представляло на тот момент угрозу, была взрывная волна. Бумага служил своего рода гасителем взрывной волны.

Но, если же стекло трескалось, то благодаря бумаге или газетам, оно сохраняло свою целостность и не разлеталось, а осколки от такого стекла не могли нанести травмы жителя.

Немецкий самолет

Такой прием использовали и жители Москвы, когда осенью 1941-го года немецкая армия подошла к столице на столько близко, что самолеты противника спокойно долетали до города и сбрасывали на него бомбы.

В основном, окна обклеивали газетной бумагой, которая была легкой и довольно пластичной, в отличии от книжной бумаги. Для этого использовали практически всю бумагу, которую находили в доме. Однако в Ленинграде многие жители шли на другой шаг - в летнее время они просто вынимали стекла из окно, а вместо них устанавливали какую-либо прочную панель, к примеру, деревянную дверь. Такая защита и не разбивалась, и служила отличным щитом от осколков, которые могли попасть в квартиру или дом при бомбардировке.

Но по правде говоря, да и как показывала практика, такой прием по сохранении целостности стекол окон был мало эффективен, и все зависело от силы взрывной волны, которая уже была зависима от той бомбы, которые скидывали немцы, а они не скупились на силу. Поэтому заклеенные окна мало спасали окна и жителей городов от бомбардировок.

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