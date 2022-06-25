5 примет о постельном белье, которые нельзя игнорировать

Супружеская кровать – сакральное место в доме. Вы удивитесь, насколько важно оберегать его от чужих глаз. Ни в коем случае нельзя предлагать гостям переночевать на вашей кровати, более того, лучше даже не водить их в спальню. Дверь в супружескую спальню должна быть закрыта для всех, иначе могут возникнуть неприятности в супружеской жизни или ссоры между мужем и женой.

Но это не единственная примета, которую нужно соблюдать. Постельное белье впитывает энергетику тех, кто на нем спит. Очень важно понимать это, когда вы стелите свои простыни гостям. Чтобы не навредить себе и своей семье, придерживайтесь простых правил.

Не разрешайте никому сидеть на кровати.

На супружеской кровати сидеть могут только дети. Если гости будут иногда присаживаться на край кровати, то это спровоцирует измены супругов. Вот почему лучше никого не приглашать в спальню.

Первая брачная ночь – на новой кровати.

Важно, чтобы в первую брачную ночь молодожены спали на новой кровати, застеленной новым набором постельного белья. Тогда в семье будет счастье, а проблемы из прошлого там и останутся.

Нельзя убирать постель сразу же после ухода гостей.

Есть такая примета, что после ухода гостей, которые ночевали в вашем доме, нельзя убирать постельное белье сразу же.

Менять постель надо в субботу.

Оно должно полежать хотя бы часик, иначе на ваших гостей обрушатся неприятности.

Если менять постельное белье по субботам, то вы будете видеть хорошие сны. Если оставить эту процедуру на воскресенье, то всю неделю будут преследовать кошмары. Эту примету легко проверить на практике, не правда ли?

Подушки влияют на отношения супругов.

Есть один секрет, как сделать отношения между супругами более теплыми и близкими. Для этого подушки на кровати должны лежать так, чтобы разрезами наволочек прикасаться друг к дружке.

Бонус! Еще одно важное правило, которое нельзя нарушать.

Никогда не ссорьтесь в постели, это погубит ваши отношения. Супружеская кровать должна слышать только шепот страсти.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2508328560171158498/

А вы знали об этом?

На Руси не отпускали бороды последователи довольно странной радикальной секты скопцов. Чаще всего о них говорят применительно к сектантским организациям Российской империи, однако тогда они только официально оформились, а существовали давно.Скопцов было не так много, и в этом нет ничего странного: чтобы приобщиться к общине, требовалось совершить кастрацию. Всё потому, что в мировоззрении скопцов тот, кто совершил оскопление, становился ближе к Царствию Небесному.Особое отношение на Руси было к скоморохам, странствующим артистам, которые, как считают некоторые историки, в древности были жрецами Велеса. Они не просто не брились, но также носили яркую одежду и колпаки.Вели они себя очень подозрительно для многих, позволяя себе высмеивать и попов, и царей, и бояр. Представителям высших слоёв подобные вольности не нравились, и к середине XVII в. заниматься скоморошеством было официально запрещено.

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