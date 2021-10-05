8 причин, почему мужчины уходят даже от женщин, которых любят всем сердцем

Отношения между мужчиной и женщиной распадаются не только потому, что ушла любовь. Он может уйти даже от той, которую любит всем сердцем.

Пытаемся разобраться, что приводит к разрыву партнеров, которые все еще любят друг друга.

1. Вы стали другой

Когда партнеры сближаются, им кажется, что они похожи друг на друга на 100%. Но спустя время у каждого могут появиться свои интересы, друзья, занятия. Любимый может заметить, что вы изменились, стали не той, кем были прежде. У него появляется чувство, что вы больше не принадлежите ему и он "потерял" вас.

Еще хуже, если вы изменились внешне, а точнее, запустили себя.

2. Вы смотрите не в одном направлении

В какой-то момент ваши жизни разделились, и у вас осталось мало общего. Вроде бы между вами присутствуют все те же чувства, искра, но стремитесь вы к разным вещам. Такое особенно часто встречается в парах, которые вместе более 5 лет.

3. С ним вы несчастны

Мужчинам жизненно важно, чтобы их женщины были самыми счастливыми. Их искренне расстраивает, когда любимые грустят, они начинают чувствовать себя виноватыми. И не выдержав постоянного напряжения, уходят в надежде, что без него вы будете счастливее.

4. Вы часто "включаете" маленькую девочку

Психологи утверждают, что женщина должна быть разной.

5. Вы хотите его переделать

Когда надо - королевой, а иногда и маленькой девочкой. Но все должно быть в меру. Гармоничные отношения между двумя взрослыми людьми не должны напоминать пару "отец - дочь".

Во многих парах спустя определенный промежуток времени возникают претензии. То он много работает, то не так одевается, то слишком громко смеется. Перестаньте придираться по мелочам, если не хотите его потерять.

6. В ваших отношениях преобладает негатив

Если вы с партнером допустили ошибку и перешли черту, которую ни в коем случае нельзя переступать, и теперь в ваших отношениях преобладают взаимные упреки, недовольство, обиды, то, скорее всего, он уйдет.

7. Вы им манипулируете

Мужчина позволяет женщине собой манипулировать, но до поры до времени. Всему приходит конец. Долго добиваться желаемого путем манипуляций у вас не получится, ему это быстро надоест.

8. Вы его не цените

Мужская психология такова, что они просто жаждут признания, особенно от любимой женщины. Вспомните начало ваших отношений. Наверняка вы восхищались каждым его поступком, а что теперь? Не умаляйте его трудов, вам же несложно похвалить его даже за вбитый гвоздь?

Отношения между мужчиной и женщиной - тема сложная, и здесь не может быть определенных правил. Но в наших с вами силах сделать так, чтобы незначительные причины не разрушали чувства!

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