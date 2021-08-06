Взрыв храма Христа Спасителя: что испугало саперов

Согласно декрету большевиков от 12 апреля 1918 года храм Христа Спасителя был причислен к памятникам, построенным в честь царского режима и подлежал уничтожению. Чтобы разрушить собор пришлось приложить немалые усилия.

Проклятие игуменьи Клавдии

Храм был заложен в 1839 году при Александре Первом, но на его строительство ушло 44 года. Разместить храм решили на месте Алексеевской обители, а монахинь переселить в Красное село. Как пишет И. Любимов в книге «Малоизвестная Москва», после последнего богослужения настоятельница обители повелела приковать себя к многовековому дубу в попытке спасти монастырь от сноса. Когда ее расковали и повели к подводе, матушка прокляла место, выкрикнув, что ничего «здесь подолгу стоять не будет!».

Неслучайно каждый раз, когда на месте Алексеевской обители затевалось новое строительство, вспоминали пророчество игуменьи. Построенный и освещенный в 1883 году храм был снесен в 1931 году в рамках сталинской реконструкции Москвы. На его месте планировали построить грандиозный Дворец Советов, но удалось лишь залить фундамент. На этом фундаменте в 1960 построили общественный бассейн «Москва» — его снесли в 1994 году для восстановления храма. Не исключено, что одной из причин отказа инженеров-саперов взрывать храм в 1931 году стала память о пророчестве божьего человека – матушки Клавдии.

Неподдающийся

Работы по разборке храма начались в августе 1931. Рабочие в спешке громили всё, что поддавалось: и внутри, и снаружи. Срывали обшивку с куполов, сбрасывали с высоты облицовку стен, выносили скульптуры. По воспоминаниям кинооператора В.Микоши, батальоны красноармейцев в буденовках усердно орудовали отбойными молотками, ломами и кувалдами. Но огромные плиты песчаника при строительстве заливали не цементным раствором, а расплавленным свинцом, потому кладка разрушению не поддавалась.

Отдельно повозиться пришлось с крестами. Свидетель происходящего и член нацкомитета по истории Академии наук А.Иванов рассказывал, как к кресту главного купола прикрепили трос, другой конец которого привязали к грузовику. Несмотря на то, что крест предварительно подпилили, машине на полном ходу не удавалось сорвать его с купола: грузовик разгонялся, что есть мочи натягивал трос, но всякий раз терпел неудачу. Двум грузовикам, скрепленным между собой, крест удалось погнуть. И лишь после того, как кузова до отказа нагрузили валявшимся рядом хламом и битыми камнями, крест сломался. Но не упал на землю, а застрял в купольной арматуре – после такого даже рьяные атеисты поверили в Высшие Силы.

Задерем подол России-матушке!

После месяца ожесточенной борьбы поступило распоряжение взорвать храм. Работы команды взрывников во главе с инженером Шуваловым были назначены на субботу 5 декабря. Собравшаяся на своеобразную казнь храма толпа вздыхала, плакала, крестилась, проклинала супостатов и антихристов, причитала о конце света, предвестником которого станет разрушение Храмов Божьих.

Но после первого взрыва храм остался на месте, а из изумленной толпы послышались выкрики: «Оборонил Господь! Высится во славу Христа! Сотворил Господь чудо! Явил свою силу!». Как объяснили позднее – первый взрыв уничтожил лишь один пилон. Храм стоял на оставшихся трех. После второго, более мощного взрыва, храм опять выстоял – на двух противоположных пилонах. И только с третьей попытки огромный барабан купола накренился и рухнул внутрь.

Поговаривали, что третий взрыв рассерженный бессилием подчиненных самолично произвел Лазарь Казанович со словами «Задерем подол России-матушке!», но в действительности это был самый неопытный из команды рабочих Флегонт Морошкин, которому изначально было поручено всего лишь охранять вход в подрывной пункт. Опытный же подрывник Мотовилов после неудачных взрывов растерялся: то ли из-за полученного от начальства нагоняя, то ли из-за возникших сомнений в правильности собственных действий.

Белая пыль

Чистовая разборка храма растянулась на полтора года. И главной причиной такой медлительности стала текучка. Большинство рабочих не задерживалось надолго у развалин святыни, предпочитая поскорее перевестись на другие стройки Москвы. Но и после окончания работ московский ветер еще долго носил по городу белесую пыль, которая лежала на тротуарах, крышах, клумбах, разъедала глаза, заставляла чихать и кашлять. В народе поговаривали, что белая пыль послана москвичам как наказание – если хоть одна пылинка попадет кому в глаз, тот либо с бельмом остаток жизни проведет, либо ослепнет. И это, считалось, меньшим из наказаний, которое уготовано уничтожителям храма – не только тем, кто взрывал и разбирал, но и тем, кто молчаливо наблюдал.

Источник

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

К сожалению,автор статьи не говорит о том, кто дал варварский и кощунственный приказ разрушить храм Христа Спасителя!В этом отношении разве можно простить нехристю и иуде Сталину его приказ на заседании правительства 5 декабря 1931 г. снести храм Христа Спасителя для строительства на его месте главного здания страны – Дворца Советов.

Разве не кощунство стремление большевиков заменить христианскую религию полностью большевистской? Разве можно простить их за то, что они продали англичанам бесценную реликвию христианства– древнейшую рукопись Библии «Синайский кодекс», датируемую IV веком нашей эры?

Разве не кощунство, когда большевики, борясь с религией, традиционные церковные обряды крещения переделали в коммунистический ритуал под названием «звездины», согласно которому имена святых вытеснялись именами героев-большевиков, а старинные русские имена – новыми, советскими (Октябрина, Марксина, Энгельсина и т.д.)?

И после всего этого разве не кощунство и маразм, причисление изувера и нехристя Сталина к лику святых?!Немаловажно также, что Сталин решил использовать церковь только тогда, когда ему стало понятно, что лживая коммунистическая идеология не может повысить воинствующий дух народа в ВОВ и мобилизовать людей на противостояние врагу !

Именно после этого Сталин восстановил патриаршества и другие церковные институты. А ведь в 1928 году в одном из интервью центральной партийной прессе Сталин заявил: «Надо пожалеть, что духовенство не было с корнем ликвидировано»! Вместе с тем в 1932 году была объявлена «безбожная пятилетка» , а к 1 мая 1937 года официально намечалось закрыть все храмы в СССР и ликвидировать духовенство как класс.

Любопытно, что подобное зловещее отношение Сталина к религии наблюдалось с юных лет ,когда он , семинарист-недоучка, однажды запустил свинью в синагогу в Тифлисе! Вот она – двуликая и ужасающая сущность тирана, который ради своего спасения был готов на любую подлость и обман !

Исходя из всего вышесказанного, неужели облапошенным лживой советской пропагандой россиянам, избравшим нехристя и палача народов Сталина выдающимся деятелем всех времён и народов не стыдно и не позорно за этот выбор ?Ведь они это почетное звание фактически присвоили психически больному педофилу, стукачу царской охранки , обыкновенному вору и грабителю ,серийному государственному убийце , необразованному человеку неизвестной национальности, поскольку до сих пор точно не известно, кто все-таки зачал палача народов Сталина , а ,следовательно, и его национальность по отцу?!Порой кажется, что даже его мать точно не знает, от кого она нагуляла это чудовище!

Неужели в такой огромной стране не нашлось нормального русского, чтобы не выбирать серийного убийцу и палача неизвестной национальности Сталина, который к тому же вместе с Лениным устроил геноцид русского народа(только русских было уничтожено 65 миллионов)!Как тут не вспомнить слова отважной поэтессы и патриота своей страны Анны Ахматовой «То, что Сталин подох собственной смертью – позор для его современников». Господи, спаси и благослови Матушку-Россию !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Почему бывший семинарист Иосиф Сталин пытался искоренить религию в Советском Союзе

Сталин — величайший злодей и авантюрист современности

Октябрьский переворот или революция ?