«Шпэра»: зачем цыгане оставляли специальные знаки на пути табора

Кочевой путь цыганских таборов начался, предположительно, в раннем Средневековье. Выйдя из Индии, народ рома расселился сначала на Ближнем Востоке, а затем и в Европе, где цыганские повозки на многие века стали привычной частью пейзажа.

Что такое «шпэра»

Отдельные группы цыган, кочуя по городам и сёлам, сталкивались с разным отношением к себе. Где-то цыган воспринимали дружелюбно, а где-то в их отношении господствовало предубеждение. Согласно, словарю Даля, например, само слово «цыган» на Руси означало «обманщик, плут, барышник, перекупщик».

Встретившись с враждебным приёмом в той или иной деревне, группа цыган считала нужным предупредить об этом своих соплеменников, чтобы оградить их от неприятностей. Кроме того, возникала необходимость указать отставшим от табора цыганам, в каком направлении искать уехавших. Так появились цыганские «дорожные знаки», называемые «шпэра» (буквально «след») – особая система символов, понятная только для посвящённых. Цыгане оставляли знаки на перекрёстках и на местах прошлых стоянок.

Внешне шпэра выглядели так, чтобы как можно меньше привлекать внимание местных жителей. Это могли быть особым образом сложенные камешки, связанные пучки соломы, кости с насечками, ветки с зарубками, брошенные тряпки. Делались пометы на столбах, стенах, камнях и деревьях. Особое значение имели такие оставленные предметы, как ветки бузины, свиная щетина, собачья шерсть, куски кожи.

У русских цыган, как писала этнограф Инга Андроникова, шпэрой служили сломанные веточки, которые бросались вдоль дороги по направлению движения табора. В 1950 году польский цыганолог Ежи Фицовский встретил знак шпэра в виде метлы, привязанной к телеграфному столбу.

Мотивы, связанные со шпэра, попадаются в цыганском фольклоре. Например, в одной из песен молодой цыган разыскивает своих соплеменников по оставленным ими «следам».

Цыганская «азбука»

У европейских цыган исторически существовала достаточно развитая система символов. Некоторые из них приводятся в очерке Александра Германа «Дорожные знаки цыган», опубликованном в 1928 году в журнале «Вокруг света». По словам автора, у каждого табора и даже у отдельного цыгана мог быть собственный знак, однако существовали и знаки, понятные большинству представителей народа. В основе самых употребительных знаков лежал крест с дополнительными чёрточками. Трезубец, например, подсказывал удобное направление движения, а символ, похожий на солярный знак – предупреждал об опасной переправе. Так цыгане могли ориентироваться на местности, не имея карт.

«Крест с равными концами даёт понять, что в данном районе нельзя рассчитывать на добычу; круг указывает на подарки, двойной круг – на щедрость, – писал Герман. – Треугольник сообщает: здесь можно заработать гаданием на картах. Разнообразными нарисованными углём знаками пользуются главным образом гадающие цыганки. Благодаря знакам, оставленным их предшественницами, они точно узнают, на какого рода ворожбу существует спрос в данной местности».

С помощью шпэра цыгане подсказывали соплеменникам, в каком трактире их хорошо примут, какой врач готов их лечить, как задобрить местные власти. Если в каком-то месте цыган начинали преследовать, они замазывали прежние знаки коровьим помётом, предупреждая тем самым, что здесь не стоит появляться. В разговорах с нецыганами о существовании подобных «следов» старались не упоминать, а то и прямо отрицали их наличие.

Бурные события XX века нарушили привычный уклад жизни европейских цыган. В Советской России их «раскулачивали» и пытались сделать оседлыми, в Третьем Рейхе – истребляли в концлагерях. Новым поколением цыган значение многих знаков стало забываться или в них уже отпала необходимость.

«В послевоенный период кочевания у русских цыган шпэра сохранилась лишь как «дорожный указатель», по которому можно найти путь в табор», – отмечала Инга Андроникова.

Возможно, в какой-то форме у тех или иных цыганских общин шпэра существует и в настоящее время. Однако не секрет, что цыгане давно освоили современные средства связи, так что в подсказках «на местности» они уже не нуждаются.

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