Беснование: как в православии определяют одержимых людей

Возможность вселения в человека бесов или демонов не подвергается сомнению православной церковью. В Священном Писании приводится множество примеров губительного воздействия этих сущностей на человеческие души.

В кого вселяются бесы?

Такое явление называется бесноватостью или одержимостью: считается, что человек одержим вселившимися в него бесами. Медики нередко расценивают подобное состояние как психическое заболевание, например, шизофрению, но в случае с бесноватостью наблюдается ряд определенных характерных признаков, а правильно проведенные церковные обряды экзорцизма приводят к облегчению.

По словам священнослужителей, дьявол или бес могут вселиться только в того человека, который склонен к греху. Греховные мысли, пороки, неправедный образ жизни – такие люди привлекают к себе темные силы. Вот слова преподобного Иоанна Дамаскина: «Поселяется дьявол в бесноватых людей потому, что эти люди привлекли к себе злых духов: они сами приготовили в себе жилище для дьяволов – выметенное и убранное; нераскаянными

грехами своими вместо жилища Божия делаются вместилищем духа нечистого». В свою очередь, отец Иоанн Кронштадтский говорил: «Бесы в простых людей входят по их простоте… В образованных и интеллигентных людей злой дух вселяется в иной форме, и бороться с ним гораздо труднее».

Как происходит вселение?

Часто дьявол вселяется в тех, кто занимается оккультизмом. Бывает, что одержимостью страдают дети – по мнению священников, на них ложатся грехи их родителей.

«Грех входит в душу не одномоментно, а поэтапно, проходя стадии развития от постороннего, внешнего побуждения, стучащегося в душу, до хозяйского распоряжения ею», — считает отец Константин Пархоменко.

Церковь делит бесноватых людей на две категории. В первом случае бес выступает как вторая личность, «темный двойник» человека, то есть у жертвы наблюдаются признаки раздвоения личности. Во втором дьявол порабощает человеческую волю различными греховными страстями. Например, человек предается разврату, азартным играм, начинает злоупотреблять алкоголем или наркотиками, его тянет к криминалу.

Как выявить одержимого человека?

Признаки одержимости могут проявляться как на физическом, так и на духовном уровне. Например, у человека может сильно меняться голос, как будто за него говорит кто-то другой. Порой он подражает животным, например, лает. Может возникать временный паралич как всего тела, так и отдельных его частей. Иногда встречаются невероятные проявления силы: бесноватый может поднимать огромные тяжести, легко освобождаться от веревок и цепей, если его связывают и сковывают, он способен запросто разбросать в стороны нескольких навалившихся на него человек. Также в некоторых случаях у бесноватого меняется цвет глаз, они становятся более мутными, темнеет цвет кожи. У иных вырастает огромный живот, как при водянке, а может наблюдаться и потеря веса. Порой появляются паранормальные способности: жертва левитирует, говорит на несуществующих языках, пишет под диктовку духов, от нее может исходить запах серы.

В духовном плане тоже наступают серьезные изменения. Одержимость может проявляться в виде непристойных мыслей или поведения, ненависти к Богу, религии и религиозной атрибутике. Многие бесноватые не могут входить в храм, прикасаться к крестам, иконам, свечам, святой воде. Во время богослужений они могут начать метаться, выть, рыдать, выкрикивать богохульные речи, браниться, так как дьявол старается оградить их душу от божественного влияния.

Как изгнать бесов?

Христос говорил, что изгнать бесов можно только при помощи поста, креста и молитвы. В православии существует множество защитных молитв от нечистой силы: например, к их числу относятся молитва Серафиму Саровскому, молитва старца Пансофия Афонского «От нападения бесов», молитва Святого Григория Чудотворца и, наконец, молитва Иисусу Христу. Однако практика показывает, что на деле эти простые действия не всегда приводят к результату. Для изгнания существует специальный обряд, проводить который имеет право далеко не каждый священник или монах. В состав ритуала входят особые молитвы, окуривание ладаном, миропомазание. При этом в процессе обряда экзорцизма бесноватый может сильно сопротивляться, даже нанести священнику вред. Поэтому, как правило, в проведении ритуала участвуют несколько служителей церкви.

Если вы заподозрили, что кто-то из ваших близких одержим бесами, следует обращаться с ним крайне осторожно, и по возможности обратиться к священнослужителям, имеющим право проводить соответствующую отчитку.

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