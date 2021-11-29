Почему во главе современного Китая стоит сословие аристократов, и как там зародился коммунизм

Извечный спор – живет ли в Китае коммунистическая идеология или Поднебесную давно захватили силы капитализма, которые упорно и с упоением эксплуатируют простых китайцев? Вопрос, кстати, намного сложнее, чем кажется на первый взгляд – в стране есть и то, и другое, причем, очень гармонично «настроенное», и именно этот фактор позволяет Китаю расти год от года, повышая уровень благосостояния как государственный, так и рядовых граждан. Теперь давайте разберемся с тем, когда в Китай пришел коммунизм, и как так получилось, что он серьезно разбавился долей капитализма!

Становление китайского Серпа и Молота

Октябрьская революция в России запустила по миру цепную реакцию – рабочие и крестьяне многих стран стали собирать силы, организовывать свои коммунистические (или «примерно коммунистические») партии, планировать государственные перевороты и пр. В 1921 году в Поднебесной появилась КПК (коммунистическая партия Китая), которая вступила в яростную борьбу с Гоминьданской партией (это примерно как у нас «буржуи» и контрреволюционеры). Соответственно, «красных» поддерживал СССР по личному благословению Сталина, а Гоминьдан оказался под опекой США, и, чуть позже, под крылом Гитлера (недолго и слабенько, но тем не менее).

Итогом стало пришествие к власти Мао Цзэдуна в 1949 году и образование Китайской Народной Республики, то есть фактически предшественника современной Поднебесной.

С этого момента начинается жесткое «осталивание» Мао – он не то, чтобы копировал идеи и действия Сталина, но старался как можно сильнее ему соответствовать, при этом не учитывая социально-экономические особенности своей страны, не принимая в расчет недостатки жесткой командной экономики, которая перекочевала в Китай из СССР почти в неизменном виде.

Капиталистический коммунизм и открытый рынок

Пришедший к власти в 1978 году Дэн Сяопин, с согласия однопартийцев изменил чуть ли не основополагающие тезисы марксизма и сталинизма, на которых держался Китай при Мао (кстати, не особо хорошо и держался – нищета и смертность повальные):

управлять должны не рабочие и крестьяне, а аристократы (грубо говоря, они, с его точки зрения, умнее и сильнее, способны вытянуть наверх более слабых и простодушных рабочих);

(грубо говоря, они, с его точки зрения, умнее и сильнее, способны вытянуть наверх более слабых и простодушных рабочих); открыть страну для международного сообщества;

сообщества; дать дорогу частному капиталу.

Кроме того, он «постановил», что для построения коммунизма, а от этой идеи в полной мере китайцы не отказались до сих пор, нужно богатство, потому как идеальное общество без должного финансового (во как, даже деньги отменять передумал) и товарного обеспечения попросту невозможно.

В результате Китай стал едва ли не первым в мире государством с коммунистической идеологией, в котором государственный сектор экономики составил всего 3% – это намного меньше, чем, например, в абсолютно капиталистических США, России, Германии или Франции. Правда, с поправкой – эти 3% государственных предприятий охватывают более четверти всей китайской экономики, но, тем не менее, цифра для официального курса развития КНР не совсем типичная, мягко говоря.

Итог не самый плохой – несмотря на то, что почти треть населения страны живет в бедности, количество неимущих постоянно сокращается, рынок переполнен товарами, а благодаря жесткому государственному контролю, качество продукции радует душу (не надо брать за образец дешевые китайские подделки в наших ларьках и интернет-магазинах, их нелегалы гонят), а ценник на товары хотя и остается довольно высоким, но постепенно становится доступным широким массам населения. Этакая смесь коммунизма с капитализмом, и именно с ее помощью Китай развивался и развиваться будет!

Тем не менее, сохраняются типично марксистско-ленинско-сталинские модели управления страной и социального контроля:

ограничение религии, пусть и не тотальное;

выборы в стране отсутствуют, высшие посты занимают, чаще всего, родственники действующих партийных функционеров и привлеченные из народа уникумы, умные и целеустремленные (фактически, это аристократы – 4% от численности населения Поднебесной);

полноценная оппозиция отсутствует (в КНР есть 8 мелких партий кроме КПК, но права у них птичьи).

При этом, народ живет относительно свободно – никакая деятельность не порицается, если только она напрямую не противоречит Конституции страны. Дошло до того, что в начале 2000-х в Китае начали чуть ли не открыто отрицать коммунистические идеи, но одумались. Может, зря? Кто знает, время покажет!

Источник : https://vk.com/@iz_ussr-pulse4191957126024476001-2021-10-25-...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Разве социализм привел Китай к процветанию?Социализм привел Китай только к геноциду из-за голодоморов и репрессий!И стоило ли губить стольких людей, если Китай опят вернулся фактически к однопартийному капитализму?И страну , где сегодня такая разница в доходах населения и столько миллиардеров можно назвать -- социалистической ?

К 1890м окончательно стало очевидным, что предсказания Маркса относительно путей развития капитализма не только не сбылись, но и оказались неверны. В противовес тому, что он предрекал, классовая борьба в европейских странах не обострялась, а рабочие не объединялись против буржуазии. Численность пролетариата не только не росла, как это прогнозировал Маркс, но,напротив, сокращалась, а численность среднего класса – социальной опоры капиталистической системы – увеличивалась. Кроме того, группа крупных капиталистов количественно расширялась, хотя Маркс говорил о неизбежности ее уменьшения. Вместо обнищания европейские страны становились богаче, а доходы пролетариата росли.Прошли десятилетия – не сбылось ничего. Один из видных сторонников Маркса – В.Зомбарт – признал в 1896, что Маркс ошибся во многих важных вопросах,несмотря на то, что Маркс всегда подчеркивал научный характер своих выводов.

Как не парадоксально , но время показало всю утопию и бездарность марксизма – ленинизма, который , кроме бед и потерь , практически не принес ничего хорошего ни одной стране мира. Действительно , назовите сегодня хоть одну страну, где кровавая и виртуальная социальная революция привела бы народ к процветанию ? Как не парадоксально, но единственно верной и правильной концепцией, которая не нарушала природные законы развития общества, оказалась социальная концепция Бернштейна, которая ратовала за эволюционное развитие без пролетарских кровавых и разрушительных революций!

В качестве новой теоретической основы Бернштейн ввел тезис о том, что капитализм не ведет к обнищанию и способен адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим условиям. Он сформулировал совершенно новую парадигму европейской социал-демократии , которая выражала интересы не только пролетариата, но и большой части среднего класса. На мой взгляд, именно Бернштейна надо считать величайшим философом и мыслителем современности , а не лжеученых, кровожадных и бездарных революционеров Маркса, Энгельса, Ленина и т.д..

Только развитый капитализм может перейти в социализм, как это произошло ,например, в Швеции, ибо только подобный социализм на сегодняшний день является наиболее успешной и оправданной формой развития человечества. Важно понять, что социализм – полноценная общественно-экономическая формация, зарождающаяся внутри капитализма. Необходимо также понять, что преступно и неоправданно нарушать законы развития общества, согласно которым феодализм –продукт высшей стадии античной экономики, капитализм – продукт высшей стадии феодализма, а вот социализм и коммунизм, по идее, продукты высшей стадии капитализма.Только вот античная экономика существовала тысячи лет, феодальная полторы тысячи, а вот капитализм существует только 300 лет. Исходя из этого, один из главных тезисов основателей «научного коммунизма», что капитализм загнивает – просто фикция , поскольку он еще совершенно "юный" по сравнению с предыдущими общественно-экономическими формациями !

Ведь именно благодаря концепции Бернштейна не рухнул западный путь развития, на протяжении многих веков следовавший по пути эволюционных преобразований общества от первобытнообщинного строя к феодализму, к капитализму и далее в социализм. Аналогично СССР не смог бы разрушить товарищ Горбачев, если бы для этого не было общественно-политических предпосылок и сама несостоятельность выбранного пути развития. Именно к эволюционному пути развития сегодня постепенно возвращается Матушка-Россия !

А может Вы думаете , что сегодня в России капитализм? В России сегодня не социализм , не капитализм, а что-то непонятное. Должно пройти еще много времени , чтобы полностью отказаться от примитивного советского прошлого и построить справедливое и процветающее общество. Пока же этого не произойдет, никакой президент не сможет изменить экономику и внутреннее положение страны , даже Путин.

Если же россияне опять совершат ошибку и захотят построить социализм , минуя развитый капитализм (т.е. опять нарушат эволюционное развитие общества ),то они обрекут себя опять на голод и нищету . Безусловно, второй подобный кровавый и разрушительный переворот Матушка-Россия точно уже не перенесет и очутится на задворках истории !

Именно поэтому россияне на примере Китая должны полностью отказаться от кровавого советского прошлого и примитивного советского мышления и только тогда они смогут построить процветающее современное общество и жить так , как подобает людям , населяющим столь богатую природными ресурсами Великую страну !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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