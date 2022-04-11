«Убрать эту свинью в 24 часа!» Кто и из-за чего впал в немилость у Александра III?

Император Александр III выделялся своей резкостью и прямотой, особенно с подчинёнными.

Император Александр III (1845-1894 гг) был прямым и жестким человеком

Любитель читать чужие письма

Пётр Николаевич Дурново (1845-1915) происходил из древнего дворянского рода. В юности он готовился стать морским офицером, но в более зрелые лета перешёл на гражданскую службу. Ему ещё не было сорока лет, как его заприметил государь Александр III и назначил директором департамента полиции – центральной структуры Министерства внутренних дел.

В те годы, когда борьба с революционной крамолой, загнанной в подполье, приобрела особую важность и остроту, должность директора департамента полиции была одной из самых ответственных и ключевых в системе имперской исполнительной власти. Государь, без сомнения, не ошибся в том, где именно таланты Дурново могут найти наилучшее применение. Но Дурново был ещё неопытен и допустил вторжение личных страстей в служебную деятельность. Правда, не сразу.

Пётр Николаевич Дурново (1845-1915 гг)

Прошло девять лет безупречного пребывания Дурново в высокой должности. В секретные обязанности департамента полиции входила перлюстрация переписки подданных. Дурново так нравилось вникать в приватные секреты людей, что он лично занимался этой работой.

Как-то раз Дурново попалось любовное письмо одной петербуржской дамы, адресованное послу Бразилии. Из письма явствовало, что автор и адресат давно находятся в интимных отношениях. Вроде бы, дело заурядное, никакой крамолы… Но беда заключалась в том, что дама-то была ещё и любовницей самого Петра Дурново!

Любовный скандал и оскорбление бразильского посла

Директор департамента полиции дал волю личным страстям. Первым делом он явился на квартиру к изменнице, отхлестал её по щекам и швырнул её любовное письмо бразильскому послу ей в лицо. Уже здесь видим, как Дурново непрофессионально поступил. Побить изменившую любовницу – в этом ничего зазорного не было. Но как можно было оставлять вскрытое письмо – улику незаконного дела, которым занимался директор департамента полиции?! Ведь перлюстрация писем официально не была разрешена законом, и полиция занималась этим втайне!

Управление Санкт-Петербургского градоначальства и полиции, наше время

Но этого мало. Дурново, в отсутствие посла, устроил обыск у него на квартире в поисках других писем от любовницы. Тем самым нарушив дипломатический иммунитет посла. Полицейские агенты нашли и изъяли их. Но, разумеется, дама рассказала послу обо всём, а тот сразу догадался, кто проводил у него обыск и с какой целью.

Бразильский посол немедленно написал жалобу лично императору Александру III: «Ваше императорское величество, что за нравы в Вашей стране? Директор департамента полиции избивает любовницу, крадёт чужие письма, устраивает обыски у иностранных дипломатов!»

Александр III, ознакомившись с действиями Дурново, отдал рескрипт министру внутренних дел касательно Петра Дурново: «Убрать эту свинью в 24 часа!»

Дальнейшая судьба Петра Дурново

По счастливому для Петра Дурново обстоятельству, министром внутренних дел в это время был его близкий родственник (но не старший брат, как можно было бы подумать из-за одинаковых отчеств) – Иван Николаевич Дурново (1834-1901). Он не мог противиться недвусмысленному приказу уволить Петра Дурново с поста директора департамента полиции, но убедил государя назначить уволенного сановника сенатором.

Пётр Дурново в бытность сенатором, 1890-е годы

Николай II снова призвал Петра Дурново на службу и в 1900 году сделал его товарищем (заместителем, по-нашему) министра внутренних дел. А в период с октября 1905 по апрель 1906 года Пётр Дурново возглавлял МВД, и его роль на этом посту оказалась ключевой в успешном подавлении первой российской революции.

В феврале 1914 года, незадолго до смерти, Пётр Дурново отправил Николаю II пророческую записку, в которой с удивительной точностью предсказал то, что произойдёт с Россией в случае её вступления в войну против Германии.

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