Как мальчишка в 8 лет обыграл всех гроссмейстеров за 1 час: история одного молодого шахматиста

Приветствую вас уважаемые читатели на канале "Факты из истории". Наша планета Земля за свою историю повидала много вундеркиндов, одним из которых является и Самуэль Решевский. Мальчик стал ярчайшим представителем гениальных детей, завоевав мировую известность и всеобщее признание уже в восьмилетнем возрасте.

Прославился он, как одаренный шахматист, способный обыгрывать одновременно до 75 противников. Родился мальчик в 1911 году в Озоркуве Российской империи. Его отец очень любил играть в шахматы, поэтому первыми игрушками Самуэля стали шахматные фигуры, которые ему уж очень нравилось переставлять на доске.

В четырехлетнем возрасте ребенок начал осмысленно наблюдать за игрой отца, а достигнув шести лет, сыграл с ним свою первую партию. С этого момента шахматы стали для мальчика любимым занятием – он часами напролет упражнялся в игре с местными шахматистами, которым не оставлял ни единого шанса на победу.

Родители, заметив колоссальный талант своего сына, решились организовать ему мировое турне – юный шахматист объездил множество стран и городов, в каждом из которых собирал полные залы зрителей. С ним соревновались лучшие шахматисты того времени, и, к удивлению публики, Самуэль всех их отправлял в разряд «проигравших».

Это тот самый легендарный снимок 1920 года, когда парень обыграл лучших гроссмейстеров. В 1920 году юный гений переехал жить в Америку, где продолжал заниматься своим любимым делом – обыгрывать знатных шахматистов. Всего за пару месяцев он успел поучаствовать более, чем в 1500 матчах, из которых лишь 8 были им проиграны.

Впечатляет, не правда ли? Однако соцзащита вмешалась в жизнь мальчика, после чего родители прекратили поездки в турне и, наконец, определили сына в школу. С 1924 по 1931 Самуэль полностью посвящал себя учебе, а потом окончил колледж и по профессии стал бухгалтером.

Лишь после этого он снова занялся любимым делом, благодаря которому несколько раз становился чемпионом Америки по шахматам. До нашего времени дошли снимки с турниров, на которых запечатлен совершенно спокойный и сосредоточенный мальчик со своими растерянными соперниками – такую картину можно было наблюдать на каждой игре, где появлялся Самуэль.

Он стал для каждого из нас ярким примером того, как нужно развивать свой талант и любить то, чему посвящаешь свою жизнь.

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А вы знали об этом?

Группа американских и немецких астрономов выступила с весьма неожиданным заявлением. Исследователи космоса утверждают, что в том случае, если человечество вдруг начнет получать послания от представителей внеземной цивилизации, то такие сообщения следует немедленно уничтожать, не подвергая расшифровке. Ученые полагают, что мы никогда не сможем соблюдать все условия безопасности, расшифровывая послания из иных миров, а потому делать этого ни в коем случае не стоит, насколько бы огромным ни было наше любопытство.

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