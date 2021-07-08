10 самых страшных и опасных мостов планеты Земля

Если вам нравится чувствовать адреналин в венах, эта статья для вас. Кто из нас не боится высоты? Однако одно дело – смотреть вниз стоя на балконе небоскреба, стоящего на земле, другое – любоваться красотами, находясь на неустойчивом мосту. Деревянные, стальные, висячие, живые… Они разные, но всех их объединяет одно – по ним очень страшно ходить даже самым искушённым путешественникам. Представляем 10 самых опасных мостов в мире.

Подвесной мост Хуссайни, Пакистан

Этот мост расположен в городе Хуссайни, который находится на высоте 2600 метров, в пакистанском регионе Гилгит-Балтистан. Жители деревень по обе стороны реки Хунза построили подвесной мост из местных материалов, которые оказались сомнительной прочностью, при это именно этот мост является единственным средством передвижения. Мы не знаем, как долго это продлится, но хуже всего то, что, когда вы пересекаете его, вы можете увидеть остатки предыдущего моста. Просмотр гималайских горных хребтов и Каркорамов прямо из центра реки – довольно опасное приключение, которое под силу воплотить лишь самым смелым путешественникам.

В 1978 году Каракорумское шоссе было завершено, и регион был соединен, но межрегиональное сообщение остается таким же трудным, как и 100 лет назад.

Регулярные путешествия через этот регион включают в себя шаткие канатные и дощатые мосты, которые пересекают горные потоки и реки Северного Пакистана. Среди и висячий мост Хусейни, пересекающий озеро Борит в верховьях Хунзы. Многие доски в нем отсутствуют, и сильный ветер сотрясает мост, когда вы пересекаете его. То, что предыдущий, более старый, сломанный мост висит в лохмотьях рядом с “новым”, мало успокаивает нервы.

Тем не менее, несмотря на свой опасный вид, Хуссейни – это относительно безопасный мост и является чем-то вроде центром туристического притяжения.

Подвесной мост на леднике Трифт, Швейцария



Мост Трифт перекинут через озеро Трифтзее, недалеко от Гадмена, Швейцария. Через него проходит около 20 000 посетителей в год, чтобы увидеть ледник Трифт. Чтобы добраться до моста, нужно сесть на канатную дорогу в Мейрингене, а затем на гондолу. Трудный 1,5-часовой подъем в гору ведет к мосту.

Этот мост позволяет увидеть ледник Trift во всей красе (хотя в результате можно умереть от головокружения). Он был построен в 2004 году, когда уже невозможно было перебираться с одной стороны ледника на другую после потери высоты льда. Однако в 2009 году он был заменен более безопасным. В настоящее время это один из самых длинных кабельных подвесных мостов в мире с длиной 170 метров и высотой 100 метров над ледниковым озером.

Пуэнте-де-Кесвачака, Перу



Инки придумали систему дорог и мостов ручной работы со стеблями и растениями, переплетенными вдоль Анд, которые сумели остаться в живых с течением времени. Несмотря на то, что прибытие испанцев привело к тому, что многие мосты были заброшены, мост Кешуачака, примерно в 100 километрах к югу от Куско, можно увидеть так же, как и 500 лет назад. Если вы осмелитесь, то можете прямо сейчас пройти 36 метров в длину, и посмотреть на реку свирепых вод с высоты около 70 метров, как это делали ее создатели несколько столетий назад.

Капитанский Мост Уильям Мур, Аляска, США



Мост капитана Уильяма Мура – это 110-футовый (34 м) подвесной мост на шоссе Клондайк в районе Скагуэй, Аляска, Соединенные Штаты, в 17 милях (27 км) от города Скагуэй. Мост позволяет транспортному потоку проходить через ущелье Мур-крик, которое протекает через линию разлома.

Построенный в 1976 году, мост уже изношен до такой степени, что нуждается в замене. Аналогично спроектированная замена также будет иметь ограниченный срок службы, поэтому она фактически будет не мостом.

На первый взгляд этот мост на Аляске кажется довольно безопасным, однако, если вы посмотрите на него немного внимательнее, вы можете начать бояться.

Инженеры, разрабатывавшие его строительство, осознали опасность, связанную с положением моста над активным разломом, и решили оказать всю поддержку конструкции только на одном конце, чтобы противостоять эффекту возможного землетрясения.

Skybridge, Россия



В городе Сочи, в России, вы можете найти один из самых впечатляющих подвесных мостов в мире, который называется Skybridge. Мост простирается на километр через красивую долину Красной Поляны и, имеет сооружения, подготовленные для таких “спокойных” мероприятий, как банджи-джампинг с высоты 69 и 207 метров или зиплайн, достигающий 70 километров в час.

Мост на горе Нимбус, Канада



Вы хотели бы чувствовать, будто ходите по небу? На горе Нимбус, Канада, у вас есть опасный шанс сделать это. Сначала сядьте на вертолет, чтобы добраться туда, немного подняться и пересечь этот мост, который движется, как заварной крем, на высоте 60 метров. Не волнуйтесь, есть меры безопасности, но храбрость не входит в комплект поставки.

Таман Негара подвесные мосты, Малайзия



В сравнении с другими мостами в этом списке, их высота не так уж велика, однако группа подвесных мостов старейшего в мире тропического леса Таман Негара вызовет головокружение даже у самых смелых. На протяжении 510 метров и почти достигая верхушек тысячелетних деревьев, проходит эта серия мостов, которые шатко движутся под ногами отчаянных туристов. Страх, панорамирование и ощущение того, что вы так высоко посреди джунглей невероятны, но это очень страшно…

Мост Каррик-а-Ред, Северная Ирландия



Веревочный мост, ведущий к острову Каррик в Ирландии, качается на высоте 30 метров над уровнем моря. 20 метров, отделяющих одну скалу от другой, были соединены через этот крошечный мост, который рыбаки скалистого побережья Северного Антрима использовали в течение 250 лет, чтобы лучше получить доступ к местам, которые лосось выбрал на своем миграционном маршруте. В настоящее время многие туристы стекаются в этот район, желая получить свою порцию адреналина, прогуливаясь почти по воздуху и созерцая пейзаж северного побережья Ирландии.

Эль Каминито-дель-Рей, Малага, Испания



Ущелье Гайтанес в Малаге – это место, где находится один из самых опасных и впечатляющих перевалов Испании. Несколько туристов, которые совершали свободный маршрут, погибли в нем до его ремонта в 2015 году. Хотя в настоящее время, если соблюдать правила безопасности, ничего подобного не должно произойти, смотреть с мостов и платформ этого головокружительного маршрута через реку Гуадалхорсе могут лишь самые смелые.

Дорожка была построена для того, чтобы обеспечить рабочих гидроэлектростанций на водопадах Чорро и Гайтанехо средствами для для передвижения, а также обеспечить транспортировку материалов и облегчить инспекцию и техническое обслуживание канала. Строительство началось в 1901 году и было завершено в 1905 году. Король Альфонсо XIII пересек мост в 1921 году для торжественного открытия дамбы Конде-дель-Гвадалорсе, и она стала известна под своим нынешним названием. Мост имеет ширину 1 метр (3 фута) и поднимается более чем на 100 метров (330 футов) над рекой.

Живые мосты Мегхалая, Индия



Если вы не доверяете тому, что смог построить человек, возможно, вы еще меньше доверяете самой природе. Тогда вы не сможете пересечь мосты, которые были созданы в самом влажном месте планеты, штате Мегхалая в Индии. Сотни конструкций дерева, известного как каучуковая смоковница, объединяют народы племени Хаси, которые разработали технику на протяжении более пяти веков. Они с гордостью демонстрируют устойчивость своих мостов, но кто осмелится пересечь резиновый мост высотой более 30 метров?

Источник : https://sreda.temadnya.com/2252369149207775274/

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