«Бунташный год»: почему так называют 1648 год

В нашей истории существует загадочное и необъяснимое явление - иногда все человечество словно сходит с ума и цивилизации начинают сотрясать войны, революции и катастрофические события. Одним из таких периодов в истории стал 1648 год.

Английская революция

Гражданская война между королём Карлом I и английским парламентом началась в 1642 году. В 1647 году потерпевший поражение король был выдан парламенту шотландцами, у которых он искал защиты. На 1648 год пришлась кульминация гражданской войны.

Королю удалось бежать из-под стражи. Во многих местах страны начались восстания сторонников короля, которые жестоко подавляла армия парламента. Как бы стыдясь своего прежнего поведения, на защиту Карла I поднялись шотландцы. Одновременно происходили столкновения между умеренными и радикальными революционерами.

Развязка наступила в последние два месяца года. Парламенту удалось одержать победу над роялистами. Король снова был арестован и препровождён в тюрьму. Один из полевых командиров парламентской армии, полковник Прайд, совершил государственный переворот в пользу радикалов. Его солдаты силой выбросили из парламента умеренных депутатов.

После этого никто уже не мешал оставшемуся меньшинству парламентариев провести подобие «суда» над королём и казнить его. Казнь состоялась уже в январе следующего года. Впрочем, согласно тогдашнему летоисчислению, принятому в Англии, и это событие состоялось тоже в 1648 году, так как Новый год в Англии до 1752 года праздновали 25 марта.

Французская Фронда

Летом 1648 года во Франции началась череда волнений, спровоцированных увеличением налогового бремени в связи с продолжавшейся войной против Испании. Однако зачинщиками и вождями смуты выступили представители аристократии: наследственные чиновники, многие дворяне-землевладельцы и даже принцы крови.

Используя народное недовольство и юный возраст короля, они пытались добиться от первого министра, кардинала Джулио Мазарини, ограничений королевской власти в пользу аристократии. Движение получило название Фронда, то есть праща, так как многие уличные участники беспорядков были вооружены этим простейшим оружием.

С тех пор название «фронда» стало нарицательным для таких квази-революций, в которых представители знати изображают из себя «радетелей за права народа», но в любую минуту готовы примириться с властью на условиях получения личных подачек и привилегий.

Фронда во Франции бушевала пять лет – до 1653 года, и на 1648 год пришлось только её начало. Однако уже оно было весьма бурным: в Париже строились баррикады, и королевскому двору пришлось на время покинуть столицу.

Война за независимость Украины

Весною 1648 года под предводительством Богдана Хмельницкого вспыхнуло восстание запорожских казаков против польской шляхты и католического духовенства. Так началось могучее народное движение на Украине, продолжавшееся почти до конца столетия, породившее войну между Россией и Польшей и вмешательство Турции и Швеции.

Уже 8 мая 1648 года повстанцы одержали крупную победу над королевским войском на Жёлтых Водах. 16 мая Хмельницкий разбил ещё одно польское войско у Корсуни. До конца года его казаки одержали ещё несколько побед над поляками. Хмельницкий торжественно въехал в Киев. По всей Украине бушевало восстание, перекинувшееся и в Белоруссию. Крестьяне избивали панов, казаки резали в городах ксёндзов, польских мещан и еврейских ростовщиков, которых удавалось поймать.

В конце 1648 года восстание на Украине достигло пика. По единодушному мнению историков, если бы тогда Хмельницкий, вместо переговоров с королевскими комиссарами, пошёл в самую Польшу, то Украина обрела бы полную независимость. Впрочем, это уже через пару лет понял сам Хмельницкий, с горечью признававшийся соратникам в том, что упустил подходящее время.

Московский мятеж

25 мая 1648 года стрельцы попробовали разогнать несанкционированный митинг москвичей, требовавших отставки судьи Леонтия Плещеева, известного своими вымогательствами. Рассвирепев от нагаек царёвых слуг, народ совершил самосуд над Плещеевым.

Но волнения после этого не стихали. Самовольные сходки продолжали собираться. На них народ требовал казни царского зятя, боярина Бориса Морозова, и покрываемых им взяточников. Обстановку накалил внезапный пожар, опустошивший часть Москвы. Народ расправился также с ненавистным дьяком Посольского приказа (заместителем министра иностранных дел, по-нынешнему) Назарием Чистым. По требованию толпы был казнён ещё один член правительства – Пётр Траханиотов, дьяк Пушкарского приказа (заместитель министра обороны). Жизнь своего зятя Морозова царь Алексей Михайлович со слезами вымолил у толпы.

Тем же летом мятежи произошли в городах Северной Руси – Великом Устюге и Сольвычегодске. А в 1650 году царской власти отказались подчиняться Новгород и Псков. Причём Псков в течение полугода оставался независимой республикой. Непосредственными поводами к мятежам стали взыскивание недоимок по налогам за предыдущие годы и рост цен на хлеб.

Неаполь

Южная Италия была в ту пору испанским владением. Неаполь в середине 17 века являлся одним из крупнейших городов Европы. И здесь высокие налоги спровоцировали восстание, приведшее к выставлению революционных требований. На полгода Неаполь стал независимой республикой. Правда, здесь мятеж произошёл годом раньше – летом 1647 года, и уже в январе 1648-го был подавлен испанскими войсками.

Китай

Всю середину 17 века происходило завоевание Китая маньчжурами, основавшими империю Цин. На 1648 год здесь пришлось крупное восстание против завоевателей в южнокитайской провинции Гуандун, на время принесшее ей свободу.

***

Лондон, Париж, Неаполь и Москва в середине 17 века – совершенно различные города по своей экономике и социальной структуре. Если на французскую Фронду ещё как-то мог повлиять пример английской революции, то какое влияние он мог иметь на казаков Богдана Хмельницкого или на москвичей? И причём здесь Китай?

Какие-то из этих событий являются, вероятно, просто хронологическими совпадениями. Про такое в старину говорили: «так звёзды сошлись». Сейчас общепризнанно влияние астрономических факторов (циклов солнечной активности, например) на экономические и политические события. Возможно, они и сыграли свою роль в неспокойном для многих стран мира 1648 году.

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