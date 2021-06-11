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Зачем черепахи подкидывают свои яйца крокодилам?

Кукушки подкладывают яйца к другим, менее ленивым птицам, и не парятся о потомстве. Это мы проходили. А вот то, что кукушки не одни такие сообразительные — это уже менее раскрытая тема. Еще один «умник» затесался среди рептилий! Нерадивыми родителями среди холоднокровных оказались некоторые черепахи!

Вот уж от кого, а от этих неторопливых и милых животин я такого не ожидал! Причём бронированные рептилии оказались смелее и наглее, чем мы думали — они вверяют своих спингрызов крокодилам! Нет не в качестве откупа, чтобы те их не сожрали, а как раз, чтобы обезопасить яйца.

Так. Пятнадцать... Двадцать четыре... тридцать девять... откуда еще пятнашка?!Так. Пятнадцать... Двадцать четыре... тридцать девять... откуда еще пятнашка?!

Черепаха втихаря делает свою кладку либо рядом с крокодильим гнездом, либо прямиком в строящееся гнездо крокодилихи, и всё — миссия выполнена! «Депозит» лежит в тепле, уюте и под надежной охраной клыкастой машины для убийства, опекающей выводок с яростью и остервенением, которые и не снились нашим черепашкам.

Свою кладку крокодиловые берегут как зеницу ока, ведь местные мелкие хищники знают, что это огромная концентрация чистого белка.Свою кладку крокодиловые берегут как зеницу ока, ведь местные мелкие хищники знают, что это огромная концентрация чистого белка.

Фактически, маме-крокодилу вообще пофиг на прибавление, она его даже не заметит. Ну, лежит лишний десяток другой, ну и ладно — этих яиц там все равно много.

Плодовитость крокодилихи зависит от размеров самки. Мама-рептилия может снести от 0 до 100 яиц.Плодовитость крокодилихи зависит от размеров самки. Мама-рептилия может снести от 0 до 100 яиц.

А вот черепахе одни сплошные плюсы: ни суеты с яйцами, ни проблем воспитания, только полная свобода и чувство выполненного долга. Такая связь в природе, когда один собирает сливки, а второму максимально безразлично, называется комменсализмом.

Так, вот эта похоже провалила свою миссию шпиона-диверсанта.Так, вот эта похоже провалила свою миссию шпиона-диверсанта.

Что интересно, материнский инстинкт так глубоко врезался в голову крокодильей мамаше, что она начинает считать вылупившихся черепашат своими родными детьми. Уродливыми и непохожими на нее, но своими. Она даже может взять их в пасть и отнести к водоему, точно так же, как делает со своими отпрысками. Что ж, видимо, чужих детей действительно не бывает!

Источник : https://pulse.mail.ru/article/zachem-cherepahi-podkidyvayut-...

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