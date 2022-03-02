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Святой Николай Чудотворец - молитва святому Николаю Чудотворцу

Святой Николай является одним из самых почитаемых на Руси святых. Чудеса, связанные с его именем, не имеют границ. Он помогал людям при жизни, помогает и после смерти. Огромное количество верующих нашли свое спасение и исцеление благодаря своим горячим молитвам, возносимым в его честь.

Житие святого Николая

Николай Чудотворец появился на свет в 234 году нашей эры в городе Патаре, который находился на территории бывшей Ликии (современной Турции). С малых лет он не переставал удивлять своих родителей. Так, во время крещения, еще не умея ходить, Святой Николай около трех часов простоял в купели на своих маленьких ногах.

Родители Феофан и Нонна были богатыми благочестивыми людьми и долго не могли иметь детей. Молитвы сделали свое дело, и Бог послал им сына, которого они назвали Николаем. Всю свою жизнь он тяготел к религии, постился по средам и пятницам, избегал праздности, светской жизни, соблазнов и женщин. Его дядя, епископ города Патары, видя такое благочестие, посоветовал родителям отдать Николая в богослужение, что они и сделали.

Святой Николай Чудотворец - молитва святому Николаю Чудотворцу

Святой Николай Чудотворец обладал баснословными знаниями и имел хорошее образование. В конце своего обучения он пошел в Иерусалим, чтобы поклониться святыням, после чего принял твердое решение посвятить свою жизнь Господу.

Получив пресвитерский сан, Николай Чудотворец пребывал в постоянной молитве и посте, жил без излишеств. Вскоре его дядя - епископ Николай доверил ему управление церковью. После смерти родителей все полученное наследство он направил на помощь нуждающимся. Спустя какое-то время Святой Николай решает оставить такую жизнь и уйти в незнакомое место, где он мог бы служить людям. Для этого он переселяется в город Мира. Там его никто не знает, и он живет здесь в нищете, молитвах. Укрытие герой нашего повествования находит в доме Господнем. В это время умирает архиерей этого города Иоанн. Для избрания на этот престол достойного кандидата священнослужители положились на божью волю, которая пала на Николая Угодника.

Эти времена славились гонением на христиан, а блаженный Николай был их руководителем, готовым страдать за веру. За это он был схвачен и заключен в тюрьму вместе с другими верующими братьями. Долгое время провел святой Николай Чудотворец в темнице, пока император Константин, вступивший на престол, не освободил всех христиан. Город Миры с радостью встретил своего бывшего пастыря.

Великий Божий угодник прожил много лет. На протяжении всей своей жизни он помогал людям словом, делом и помышлением. Святой давал благословения, исцелял, защищал и совершал великое множество благочестивых поступков.

Праздник святого Николая

Русская православная церковь 19 декабря принимает поздравления с Днем святого Николая, ведь он является одним из самых почитаемых святых. Издавна он считается заступником и утешителем, помощником в скорбных делах. Святой Николай покровительствует путешественникам и мореплавателям. Ведь он совершая паломнический поход в Иерусалим, море разбушевались и матросы попросили его помолиться о их спасении. Святитель Николай благодаря своей проникновенной молитве успокоил разбушевавшееся море.

Получают от него помощь и другие люди, которым он дарит надежду и помогает в бедах. Святой не отказывал ни христианину, ни язычнику, исповедовал всех, помогал встать на путь истинный.

Николай Угодник совершил множество благочестивых дел. И всегда ему помогала неуправляемая, сильная и ревностная молитва к Богу. Скончался святой в конце IV века после непродолжительной болезни, находясь уже в весьма преклонном возрасте. А его мощи с 1087 года хранятся в итальянском городе Бари.

Православная церковь ежегодно шлет поздравления с Днем святого Николая тысячам верующих 19 декабря, а также чествует память угодника Божьего особыми песнопеньями по четвергам.

О молитве Николаю Чудотворцу

Святой Николай Чудотворец Молитва святому Николаю Чудотворцу

Молитва святому Николаю наиболее читаемая в православии. Ведь Чудотворец помогает верующим на протяжении тысячи лет. Молитвы к Божьему угоднику не остаются без внимания. Его просят о детях, путешественниках, замужестве дочерей. Взывают к нему, когда в доме голодно, для защиты невинно осужденных.

Специального списка обращений, по которому можно обращаться к святому за помощью, нет. Он помогает всем в любых трудных житейских ситуациях.

Святой Николай Чудотворец Молитва святому Николаю Чудотворцу

Молиться нужно тогда, когда этого хочет душа и сердце. Правильно молиться два раза в день: утром и вечером. Самая благословенная и проникновенная молитва звучит на рассвете, когда все ещё спят. Перед сном святые слова успокаивают душу и настраивают на хороший безмятежный сон. Не стоит ограничиваться молитвами дома. Следует хотя бы иногда посещать церковь и ставить там свечу любимому святому. Существует 7 основных молитв святому Николаю.

Акафист Николаю Угоднику

Святой Николай Чудотворец Молитва святому Николаю Чудотворцу

Бесспорно, молитвы сильны и действенны, а по-настоящему происходят чудеса и перемены в жизни, когда читаешь акафист святому Николаю. Слова, содержащиеся в нем, благоприятно отражаются не только на жизненной ситуации, но и помогают улучшить финансовое положение, получить хорошую должность без блата и денег, открыть свой процветающий бизнес, выйти замуж, зачать и родить долгожданного ребенка, победить тяжелую болезнь.

Читают акафист 40 дней подряд и обязательно стоя. Для этого изображение Николая Чудотворца ставят перед собой, зажигают свечу и начинают молитву. Следует постараться не пропускать ни одного дня, иначе придется все начинать заново.

Но это не обязательный ритуал, обращаться и святому Николаю можно и нужно всегда:

  • при посещении церкви;
  • дома перед иконой;
  • непосредственно столкнувшись с тяжелой ситуацией.

Есть один случай, который переходит из уст в уста. Один весьма нерадивый студент, не выучив как следует теорию, пошел сдавать экзамен и потерпел полное фиаско. Из трех билетов, которые ему были предложены, он не знал ни один, в результате ему поставили двойку. Расстроенный, он вышел из кабинета и начал молиться Николаю Угоднику. Святой ему помог. Через какое-то время вышел преподаватель и сказал, что он ошибочно поставил в ведомость высокую оценку, и ему следует выучить предмет и снова прийти к нему. Студент не только сходил в церковь и поставил свечу святому, но и блестяще пересдал экзамен.

Святые места, носящие имя святого Николая

Святой Николай Чудотворец Молитва святому Николаю Чудотворцу

Любовь народа и поступки, которые забыть невозможно, послужили тому, что в честь Николая Угодника был назван целый ряд святых мест. К ним относится церковь святого Николая, расположенная в Демре, на территории Турции. Это значимое сооружение византийской архитектуры на Востоке. Её возвели в начале VI века. На этом месте до строительства церкви находился храм богини Артемиды. Почтенный возраст здания, настенные древние фрески и иконы, роспись, мозаика из камня - все это делает храм уникальным, а место удивительным. Здесь изначально был похоронен святой Николай, но опасаясь разбоя турок-сельджуков, итальянские купцы выкрали его мощи и переправили их в Италию, в город Бали, где они и находятся до сих пор.

Еще одна церковь, названная в честь Святого Николая, располагается в Афинах. Точная дата её появления неизвестна, но отреставрирован храм был в 1938 году. Здесь местами сохранилась старая фреска. Все художественные работы велись известным художником Фотисом Кондоглу. В храме хранится частичка мощей Николая Чудотворца.

В России храм святого Николая находится в Кленниках в Москве. Он насчитывает уже несколько веков. Воздвигнут храм на месте старой деревянной церквушки в XV веке. Шестьдесят лет он простоял закрытым (с 1932 по 1990 гг.). В это время храм был разорен и использовался как склад для хозяйственных нужд. Но, благодаря стараниям верующих, церковь обрела свое второе рождение и засияла куполами. В настоящее время здесь хранится частичка мощей Божьего угодника Николая.

Святой Николай Чудотворец - молитва святому Николаю Чудотворцу

Монастырь святителя Николая

Есть и женский монастырь святого Николая. Находится он на острове Кипр. Существует легенда, которая повествует об ужасной засухе в IV веке. В это время территорию острова атаковали змеи. Их было так много, что святая царица Елена, которая приходилась матерью Константину Великому, отправившись на поиски Креста Господнего и обретя его, посетила по возвращении домой остров. Вернувшись в родной город, она тут же распорядилась отправить на Кипр тысячи кошек для борьбы с ядовитыми гадами, а присматривать за ними надлежало монахиням. Специально для них выстроили небольшой монастырь и назвали его в честь святого Николая, покровителя рыболовов и моряков.

Обитель до сих пор действует, там живет шесть монашек и множество кошек, за которыми они ухаживают. Поэтому монастырь очень часто называют просто кошачьим.

Икона святого Николая

Святой Николай Чудотворец Молитва святому Николаю Чудотворцу

Николай Чудотворец является одним из самых почитаемых святых, и икона с его ликом присутствует в каждом доме верующих. Издавна она считалась уникальной вещью, ведь иконописец через живопись старался передать внутренний мир святого, его сущность, чтобы человек через неё мог установить связь с Богом.

Облик святого Николая не только помогает молиться, но и оберегает дом, заботится о том, чтобы живущие в нем люди, не испытывали нужду, голод, а также он несет благополучие.

Изображается святитель в:

  • поясном образе, где правая рука благословляет, а левая держит Евангелие;
  • полный рост, правая рука приподнята для благословения, левая держит закрытый Евангелие. В данной позе он запечатлен совместно с другими святыми, изображенными в полный рост;
  • облике Николы Можайского, где в правой руке он держит меч, а в левой крепость, как бы показывая, что он защитник верующих;
  • житийных иконах. Здесь образ святого дополнен 12, 14, 20 и 24 клеймами, которые обозначают события в жизни святого Николая;
  • иконографических образах. Это Богородица с особо избранными святыми, Рождество Николы, Перенесение мощей.

На каждого человека облик святого Николая производит разное впечатление. Одни видят в нем спасителя, другие помощника, третьи наставника. Смысл иконы как раз и состоит в передаче определенного образа святости, который действует на людей не хуже талисмана. Действенность в несколько раз будет сильнее, если произнести молитву.

Размещение икон в доме

Икону Николая Угодника следует не только иметь в доме, важно и правильно её расположить. Иконостас, как правило, располагают на востоке, но если восточный угол занят, то иконы можно расположить в любом свободном месте.

При размещении иконостаса должны учитываться следующие принципы:

  1. В самом центре должна быть расположена икона Спасителя (Спас Нерукотворный, Спас Вседержитель и другие образы), она же должна быть и самой большой иконой.
  2. Слева от Иисуса Христа должен располагаться облик Божией Матери с Младенцем.
  3. Над образами Спасителя и Девы Марии не должно висеть никаких икон, исключение составляют икона Троицы или распятие.
  4. Все остальные иконы подбираются исходя из личных предпочтений христианина.
  5. В каждом иконостасе должны присутствовать иконы Николая Угодника, Сергия Радонежского, Серафима Саровского, Георгия Победоносца, целителя Пантелеимона, Ангела-Хранителя, а также крестильные иконы с именами святых, которые носит человек.
  6. Рекомендуется иконы вешать на кухне или в гостиной, но если нет возможности, можно разместить их и в спальне.
  7. Нельзя вешать иконы рядом с картинами или изображениями обычных людей.
  8. Иконостас должен располагаться в наиболее уединенном месте, подальше от телевизора, компьютера и прочей увеселительной техники.

Неважно, где находятся иконы и сколько их в доме, самое главное - молиться почитаемым святым регулярно. Ведь икона - это связь с богом, через которую передается особая благодать.

Мощи Николая Угодника

Святой Николай Чудотворец Молитва святому Николаю Чудотворцу

Жизнь святителя Николая полна благородных поступков, поэтому, скорее всего, Бог и даровал ему многие лета жизни, ведь умер он в 94 года. В настоящий момент его мощи, вернее, основную их часть, хранит собор святого Николая, расположенный в итальянском городе Бари. В честь Угодника названо множество храмов, а в некоторых из них как раз и хранятся остальные частички его мощей. Они оказывают благотворное и целебное влияние на людей, приложившиеся к ним, исцеляют тело и успокаивают душу.

В 2005 году английские ученые по черепу святого попытались воссоздать его образ. Они обратили внимание на то, что он имел плотное телосложение и рост около 1 м 68 см. У него был высокий лоб, резко выделялись на лице скулы и подбородок. Он имел карие глаза и смуглую кожу.

Современные чудеса

Святой Николай Чудотворец творил чудеса раньше, продолжает он их совершать и по сей день. Так, однажды отряд школьников пошел в поход. Они стали спускаться по воде на байдарках. Шлюпку перевернуло, спаслись все, но не сразу. У самого младшего участника группы было изображение святого Николая. С его слов, именно оно помогло ему спастись.

Ещё один мужчина долго сидел без работы. Он поделился своей проблемой со священником на исповеди, который, в свою очередь, предложил помолиться Николаю Угоднику у иконы. На следующий день знакомый предложил мужчине должность в одной фирме. Казалось бы, ерунда, но подобных историй тысячи. У одних людей после молитвы чудесным образом открывается до этого не поддававшийся замок, у других во время дождя, ветра и непогоды резко проглядывает солнце, третьи получают исцеление и продолжают свой путь.

Поэтому молитесь, и будете услышаны, просите, и вам воздастся.

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