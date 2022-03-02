Святой Николай Чудотворец - молитва святому Николаю Чудотворцу

Святой Николай является одним из самых почитаемых на Руси святых. Чудеса, связанные с его именем, не имеют границ. Он помогал людям при жизни, помогает и после смерти. Огромное количество верующих нашли свое спасение и исцеление благодаря своим горячим молитвам, возносимым в его честь.

Житие святого Николая

Николай Чудотворец появился на свет в 234 году нашей эры в городе Патаре, который находился на территории бывшей Ликии (современной Турции). С малых лет он не переставал удивлять своих родителей. Так, во время крещения, еще не умея ходить, Святой Николай около трех часов простоял в купели на своих маленьких ногах.

Родители Феофан и Нонна были богатыми благочестивыми людьми и долго не могли иметь детей. Молитвы сделали свое дело, и Бог послал им сына, которого они назвали Николаем. Всю свою жизнь он тяготел к религии, постился по средам и пятницам, избегал праздности, светской жизни, соблазнов и женщин. Его дядя, епископ города Патары, видя такое благочестие, посоветовал родителям отдать Николая в богослужение, что они и сделали.

Святой Николай Чудотворец обладал баснословными знаниями и имел хорошее образование. В конце своего обучения он пошел в Иерусалим, чтобы поклониться святыням, после чего принял твердое решение посвятить свою жизнь Господу.

Получив пресвитерский сан, Николай Чудотворец пребывал в постоянной молитве и посте, жил без излишеств. Вскоре его дядя - епископ Николай доверил ему управление церковью. После смерти родителей все полученное наследство он направил на помощь нуждающимся. Спустя какое-то время Святой Николай решает оставить такую жизнь и уйти в незнакомое место, где он мог бы служить людям. Для этого он переселяется в город Мира. Там его никто не знает, и он живет здесь в нищете, молитвах. Укрытие герой нашего повествования находит в доме Господнем. В это время умирает архиерей этого города Иоанн. Для избрания на этот престол достойного кандидата священнослужители положились на божью волю, которая пала на Николая Угодника.

Эти времена славились гонением на христиан, а блаженный Николай был их руководителем, готовым страдать за веру. За это он был схвачен и заключен в тюрьму вместе с другими верующими братьями. Долгое время провел святой Николай Чудотворец в темнице, пока император Константин, вступивший на престол, не освободил всех христиан. Город Миры с радостью встретил своего бывшего пастыря.

Великий Божий угодник прожил много лет. На протяжении всей своей жизни он помогал людям словом, делом и помышлением. Святой давал благословения, исцелял, защищал и совершал великое множество благочестивых поступков.

Праздник святого Николая

Русская православная церковь 19 декабря принимает поздравления с Днем святого Николая, ведь он является одним из самых почитаемых святых. Издавна он считается заступником и утешителем, помощником в скорбных делах. Святой Николай покровительствует путешественникам и мореплавателям. Ведь он совершая паломнический поход в Иерусалим, море разбушевались и матросы попросили его помолиться о их спасении. Святитель Николай благодаря своей проникновенной молитве успокоил разбушевавшееся море.

Получают от него помощь и другие люди, которым он дарит надежду и помогает в бедах. Святой не отказывал ни христианину, ни язычнику, исповедовал всех, помогал встать на путь истинный.

Николай Угодник совершил множество благочестивых дел. И всегда ему помогала неуправляемая, сильная и ревностная молитва к Богу. Скончался святой в конце IV века после непродолжительной болезни, находясь уже в весьма преклонном возрасте. А его мощи с 1087 года хранятся в итальянском городе Бари.

Православная церковь ежегодно шлет поздравления с Днем святого Николая тысячам верующих 19 декабря, а также чествует память угодника Божьего особыми песнопеньями по четвергам.

О молитве Николаю Чудотворцу

Молитва святому Николаю наиболее читаемая в православии. Ведь Чудотворец помогает верующим на протяжении тысячи лет. Молитвы к Божьему угоднику не остаются без внимания. Его просят о детях, путешественниках, замужестве дочерей. Взывают к нему, когда в доме голодно, для защиты невинно осужденных.

Специального списка обращений, по которому можно обращаться к святому за помощью, нет. Он помогает всем в любых трудных житейских ситуациях.

Молиться нужно тогда, когда этого хочет душа и сердце. Правильно молиться два раза в день: утром и вечером. Самая благословенная и проникновенная молитва звучит на рассвете, когда все ещё спят. Перед сном святые слова успокаивают душу и настраивают на хороший безмятежный сон. Не стоит ограничиваться молитвами дома. Следует хотя бы иногда посещать церковь и ставить там свечу любимому святому. Существует 7 основных молитв святому Николаю.

Акафист Николаю Угоднику

Бесспорно, молитвы сильны и действенны, а по-настоящему происходят чудеса и перемены в жизни, когда читаешь акафист святому Николаю. Слова, содержащиеся в нем, благоприятно отражаются не только на жизненной ситуации, но и помогают улучшить финансовое положение, получить хорошую должность без блата и денег, открыть свой процветающий бизнес, выйти замуж, зачать и родить долгожданного ребенка, победить тяжелую болезнь.

Читают акафист 40 дней подряд и обязательно стоя. Для этого изображение Николая Чудотворца ставят перед собой, зажигают свечу и начинают молитву. Следует постараться не пропускать ни одного дня, иначе придется все начинать заново.

Но это не обязательный ритуал, обращаться и святому Николаю можно и нужно всегда:

при посещении церкви;

дома перед иконой;

непосредственно столкнувшись с тяжелой ситуацией.

Есть один случай, который переходит из уст в уста. Один весьма нерадивый студент, не выучив как следует теорию, пошел сдавать экзамен и потерпел полное фиаско. Из трех билетов, которые ему были предложены, он не знал ни один, в результате ему поставили двойку. Расстроенный, он вышел из кабинета и начал молиться Николаю Угоднику. Святой ему помог. Через какое-то время вышел преподаватель и сказал, что он ошибочно поставил в ведомость высокую оценку, и ему следует выучить предмет и снова прийти к нему. Студент не только сходил в церковь и поставил свечу святому, но и блестяще пересдал экзамен.

Святые места, носящие имя святого Николая

Любовь народа и поступки, которые забыть невозможно, послужили тому, что в честь Николая Угодника был назван целый ряд святых мест. К ним относится церковь святого Николая, расположенная в Демре, на территории Турции. Это значимое сооружение византийской архитектуры на Востоке. Её возвели в начале VI века. На этом месте до строительства церкви находился храм богини Артемиды. Почтенный возраст здания, настенные древние фрески и иконы, роспись, мозаика из камня - все это делает храм уникальным, а место удивительным. Здесь изначально был похоронен святой Николай, но опасаясь разбоя турок-сельджуков, итальянские купцы выкрали его мощи и переправили их в Италию, в город Бали, где они и находятся до сих пор.

Еще одна церковь, названная в честь Святого Николая, располагается в Афинах. Точная дата её появления неизвестна, но отреставрирован храм был в 1938 году. Здесь местами сохранилась старая фреска. Все художественные работы велись известным художником Фотисом Кондоглу. В храме хранится частичка мощей Николая Чудотворца.

В России храм святого Николая находится в Кленниках в Москве. Он насчитывает уже несколько веков. Воздвигнут храм на месте старой деревянной церквушки в XV веке. Шестьдесят лет он простоял закрытым (с 1932 по 1990 гг.). В это время храм был разорен и использовался как склад для хозяйственных нужд. Но, благодаря стараниям верующих, церковь обрела свое второе рождение и засияла куполами. В настоящее время здесь хранится частичка мощей Божьего угодника Николая.

Монастырь святителя Николая

Есть и женский монастырь святого Николая. Находится он на острове Кипр. Существует легенда, которая повествует об ужасной засухе в IV веке. В это время территорию острова атаковали змеи. Их было так много, что святая царица Елена, которая приходилась матерью Константину Великому, отправившись на поиски Креста Господнего и обретя его, посетила по возвращении домой остров. Вернувшись в родной город, она тут же распорядилась отправить на Кипр тысячи кошек для борьбы с ядовитыми гадами, а присматривать за ними надлежало монахиням. Специально для них выстроили небольшой монастырь и назвали его в честь святого Николая, покровителя рыболовов и моряков.

Обитель до сих пор действует, там живет шесть монашек и множество кошек, за которыми они ухаживают. Поэтому монастырь очень часто называют просто кошачьим.

Икона святого Николая

Николай Чудотворец является одним из самых почитаемых святых, и икона с его ликом присутствует в каждом доме верующих. Издавна она считалась уникальной вещью, ведь иконописец через живопись старался передать внутренний мир святого, его сущность, чтобы человек через неё мог установить связь с Богом.

Облик святого Николая не только помогает молиться, но и оберегает дом, заботится о том, чтобы живущие в нем люди, не испытывали нужду, голод, а также он несет благополучие.

Изображается святитель в:

поясном образе, где правая рука благословляет, а левая держит Евангелие;

полный рост, правая рука приподнята для благословения, левая держит закрытый Евангелие. В данной позе он запечатлен совместно с другими святыми, изображенными в полный рост;

облике Николы Можайского, где в правой руке он держит меч, а в левой крепость, как бы показывая, что он защитник верующих;

житийных иконах. Здесь образ святого дополнен 12, 14, 20 и 24 клеймами, которые обозначают события в жизни святого Николая;

иконографических образах. Это Богородица с особо избранными святыми, Рождество Николы, Перенесение мощей.

На каждого человека облик святого Николая производит разное впечатление. Одни видят в нем спасителя, другие помощника, третьи наставника. Смысл иконы как раз и состоит в передаче определенного образа святости, который действует на людей не хуже талисмана. Действенность в несколько раз будет сильнее, если произнести молитву.

Размещение икон в доме

Икону Николая Угодника следует не только иметь в доме, важно и правильно её расположить. Иконостас, как правило, располагают на востоке, но если восточный угол занят, то иконы можно расположить в любом свободном месте.

При размещении иконостаса должны учитываться следующие принципы:

В самом центре должна быть расположена икона Спасителя (Спас Нерукотворный, Спас Вседержитель и другие образы), она же должна быть и самой большой иконой. Слева от Иисуса Христа должен располагаться облик Божией Матери с Младенцем. Над образами Спасителя и Девы Марии не должно висеть никаких икон, исключение составляют икона Троицы или распятие. Все остальные иконы подбираются исходя из личных предпочтений христианина. В каждом иконостасе должны присутствовать иконы Николая Угодника, Сергия Радонежского, Серафима Саровского, Георгия Победоносца, целителя Пантелеимона, Ангела-Хранителя, а также крестильные иконы с именами святых, которые носит человек. Рекомендуется иконы вешать на кухне или в гостиной, но если нет возможности, можно разместить их и в спальне. Нельзя вешать иконы рядом с картинами или изображениями обычных людей. Иконостас должен располагаться в наиболее уединенном месте, подальше от телевизора, компьютера и прочей увеселительной техники.

Неважно, где находятся иконы и сколько их в доме, самое главное - молиться почитаемым святым регулярно. Ведь икона - это связь с богом, через которую передается особая благодать.

Мощи Николая Угодника

Жизнь святителя Николая полна благородных поступков, поэтому, скорее всего, Бог и даровал ему многие лета жизни, ведь умер он в 94 года. В настоящий момент его мощи, вернее, основную их часть, хранит собор святого Николая, расположенный в итальянском городе Бари. В честь Угодника названо множество храмов, а в некоторых из них как раз и хранятся остальные частички его мощей. Они оказывают благотворное и целебное влияние на людей, приложившиеся к ним, исцеляют тело и успокаивают душу.

В 2005 году английские ученые по черепу святого попытались воссоздать его образ. Они обратили внимание на то, что он имел плотное телосложение и рост около 1 м 68 см. У него был высокий лоб, резко выделялись на лице скулы и подбородок. Он имел карие глаза и смуглую кожу.

Современные чудеса

Святой Николай Чудотворец творил чудеса раньше, продолжает он их совершать и по сей день. Так, однажды отряд школьников пошел в поход. Они стали спускаться по воде на байдарках. Шлюпку перевернуло, спаслись все, но не сразу. У самого младшего участника группы было изображение святого Николая. С его слов, именно оно помогло ему спастись.

Ещё один мужчина долго сидел без работы. Он поделился своей проблемой со священником на исповеди, который, в свою очередь, предложил помолиться Николаю Угоднику у иконы. На следующий день знакомый предложил мужчине должность в одной фирме. Казалось бы, ерунда, но подобных историй тысячи. У одних людей после молитвы чудесным образом открывается до этого не поддававшийся замок, у других во время дождя, ветра и непогоды резко проглядывает солнце, третьи получают исцеление и продолжают свой путь.

Поэтому молитесь, и будете услышаны, просите, и вам воздастся.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно подписывайтесь на сайт, ставьте лайки и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть:

9 самых диковинных памятников планеты https://otari.mirtesen.ru/blog/43095146980/

Как «прорывали» блокаду Ленинграда: Операция «Искра» https://otari.mirtesen.ru/blog/43831677406/

Преподобный Максим Грек https://otari.mirtesen.ru/blog/43277293474/