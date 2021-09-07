Как общаться с силами природы и получать от них помощь

От автора: «В древности стихии считали за первооснову жизни. И вряд ли можно придумать что-то более точное.»

Это силы природы, базовые её силы. Огонь, вода, воздух, земля. В западной эзотерике традиционно принимают за основу четыре стихии. В восточной — пять, добавляя в этот список ещё и дерево.

Раньше люди общались с силами природы часто, гораздо чаще, чем мы — жители «каменных джунглей». Хорошо тем, у кого есть дачи — у них такого общения много. Во всяком случае, с землёй и воздухом — точно.

Общаться со стихиями не просто полезно, а необходимо. Даже так — жизненно необходимо. Потому что человек — тоже часть природы и он не должен далеко уходить от своих «корней», от своих первооснов. Когда общение редкое, это всегда чревато застоем энергии в организме и как следствие — ухудшением здоровья и проблемами в судьбе.



Стихии насыщают человека необходимой для жизни энергией и снимают с него любой негатив. Общение со всеми стихиями помогает ещё уравновешивать и гармонизировать собственную энергетику, даёт ей нужный баланс.



Общаться с ними несложно. Просто надо почаще бывать на природе — там, где её силы наиболее проявлены. Полезно работать на земле, держать её в руках, ходить по ней босиком.

В это время происходит нужный энергообмен. Земля принимает в себя негативную энергию, которую ты успел накопить, и одновременно отдаёт тебе свою энергию. Свою силу. Она отдаст даже больше, если ты ещё попросишь её об этом.Чтобы избавиться от проблем с помощью земли, в старину на уходящей луне выкапывали в ней ямку и жаловались, наговаривали в неё свои проблемы. Потом зарывали ямку и уходили не оглядываясь. Конечно, это нужно делать подальше от дома и в том месте, где никто другой копать не будет.



С землей особенно полезно чаще контактировать, если ты хочешь в жизни «заземлиться» — прочнее стоять на ногах, быть увереннее в себе, морально крепче, устойчивей. Земля даёт вот эту самую надёжность в жизни, надёжную опору, вот эту энергию устойчивости. И это очень помогает не только дольше сохранить здоровье, но и продлить молодость.

Люди, которые работают на земле, дольше сохраняют энергичность, стойкость, работоспособность. Они более спокойны и уравновешенны, более трезво и разумно относятся к жизни и реже принимают ошибочные решения.



Со стихией воды мы общаемся ежедневно, по многу раз. Вот только вода из труб — не совсем уже природная: в ней достаточно много чужеродных примесей. Наиболее полезна, конечно, вода непосредственно в природных источниках: речке, озере, ручье, море. Там она имеет свою живительную ценность.

Особенно полезна проточная вода. Именно она снимает с человека негативную энергию, негативную информацию и уносит её прочь. В западной эзотерике широко распространена следующая практика: проходя по мосту над рекой или стоя на её берегу, нужно рассказать воде свои проблемы. Полезно даже просто думать над рекой о своих неудачах.

Можно «жаловаться» на свои неурядицы и проточной воде из-под крана: она тоже уносит их прочь, в канализацию. Многие любят петь под душем. Занятие, конечно, приятное и позитивное, но при этом можно нечаянно «смыть» свою радость. А вот размышлять о своих печалях под душем — очень полезно.



Когда мы делаем уборку в доме, именно с помощью воды мы его очищаем: «вымываем» из него негатив, который регулярно скапливается вместе с мусором и пылью.



Купание в воде, особенно, в природных источниках тоже даёт человеку силу, наполняет его энергией. Водные энергии помогают стать гибче, психологически пластичнее в жизни, легче переносить трудности, спокойнее и мудрее к ним относиться. У воды тоже можно просить помощи, и она тоже откликается. Сила воды известна всем. Как просить? Словами. К любой стихии можно обращаться словами, как к живому существу. А они и есть живые. Можно обращаться вслух, а можно и мысленно — они услышат.

Сила огня. Вот с этой стихией у многих из нас общение не частое. Печки и камины мало у кого есть. Присутствуют, конечно, опосредованные источники огня — те же кухонные плиты. Понятно, что в этом плане наиболее полезны газовые — там живой огонёчек. Также энергии огня присутствуют и в других бытовых приборах, способных нагреваться: утюгах, фенах и проч. Но все же — в ограниченном количестве. Человеку нужно регулярно общаться с живым огнём. Например, зажигать свечи. И это приносит пользу не только человеку, но и его дому. Огонь «сжигает» негативные энергии.



Стихия огня, как все прочие стихии, хорошо очищает энергетику человека и тоже дарит ему свою силу. Огненные энергии делают человека хватким и мобильным, а его сознание острым, пробуждают в человеке бодрость, активность, тягу к жизни и азарт в делах. Огню тоже можно рассказывать свои неприятности — он их сжигает. Один из самых известных способов: на уходящей луне выписать на бумажку свои проблемы и сжечь её. Это, как минимум, ослабляет проблемы. Если несколько раз повторить процедуру — они могут уйти совсем. А мелкие неурядицы могут «сгореть» сразу. Но можно и без бумажки: просто рассказать огню о своей печали и попросить его её забрать.

Сила воздуха всем нам известна. Без воздуха вообще жизни нет — мы им дышим. Полезно как можно чаще бывать на свежем воздухе. И не только для того, чтобы насыщаться им, но и чтобы проветрить собственную энергетику. Особенно полезно бывать на природе, где воздух чище. И эта стихия тоже очищает нашу энергетику. А также дарит нам лёгкость, подвижность, быстроту реакций. Полезны прогулки в ветреную погоду.



Если случилась неприятность, выберите ветреный день и отправляйтесь на улицу её «выгуливать». Велика вероятность, что вы её «потеряете» — ветер сдует и развеет в пространстве. Можно в такой день выйти на безлюдный перекрёсток и рассказать ветру о своих бедах — он их унесет прочь. А можно написать на бумажке и бросить её на перекрёстке, и уйти не оглядываясь.



Это все простые способы, и они никогда не являлись для человека секретом. В прошлые времена так и делали. Ну, разве что, без бумажек…

О пользе, которую приносит стихия дерева, мы тоже все хорошо знаем. Она есть во всех зелёных насаждениях, даже в траве. Полезно все: ходить по этой траве босиком, даже лежать на ней, смотреть на деревья и любые другие растения, жить с ними рядом, касаться их руками, обнимать. Если нужно избавиться от негатива, стоит пообнимать осинку, если напитаться силой и энергией — дуб, березу или сосну. Осина — самый яркий представитель группы деревьев-вампиров.



Долго с ней общаться не следует, но кратковременно, чтобы очиститься, — вполне полезное занятие. Дуб, берёза и сосна — одни из самых сильных деревьев-доноров. Я не буду здесь приводить список таких деревьев и растений — его легко найти в сети. Повторю лишь известную истину: нам, людям, жизненно необходимо соседство зелёных насаждений и общение с ними.



Абсолютно все стихии способны очищать энергополе человека от негатива, и абсолютно все дарят ему свою силу и энергию.

Какой вывод из всего сказанного? Самый простой: каждому человеку нужно быть ближе к природе, к своим первоосновам. И здоровье это даёт, и удачу, и продлевает жизнь.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2295821515630315965

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