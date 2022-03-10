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О чём гласит американский закон о «неправильной жизни»? 10 любопытных фактов о США

О чём гласит американский закон о «неправильной жизни»? 10 любопытных фактов о США

Что сделал Ельцин во время визита в США в 1994 году, что придётся сделать, чтобы отказаться от гражданства США и как полиция США раскрывает преступления о коррупции? Интересные факты о США ждут вас!

Горе-грабитель, который верил в лимонный сок

Утром 19 апреля 1995 года в Питтсбурге было совершено два дерзких ограбления банков подряд. Грабитель не скрывал лицо и его сразу же опознали по записям с камер видеонаблюдения. МакАртур Уилер был очень удивлен, когда вечером в его дом вломились полицейские. Он всё время повторял «Но на мне же был сок!». Преступник был уверен, что если лимонный сок, которым он обильно обмазался перед ограблениями, можно использовать в качестве невидимых чернил, он также скроет и его лицо. И нет, он не был сумасшедшим.

МакАртур УилерМакАртур Уилер

В США человек, рождённый с инвалидностью, может подать в суд на врача за то, что тот не предложил его матери сделать аборт

В четырёх штатах США — Калифорнии, Мэне, Нью-Джерси и Вашингтоне — действует закон о «неправильной жизни», согласно которому человек, родившийся с тяжёлой формой инвалидности, может подать в суд на врача или больницу за… своё рождение. Предполагается, что врач, ведущий беременность, должен был знать о возможном риске для ребёнка и не приложил все усилия, чтобы донести информацию до родителей.

По сути, врача обвиняют в том, что по его недосмотру будущая мать не сделала аборт, в результате чего и была начата «неправильная жизнь» истца.

Как полиция США раскрывает преступления о коррупции

Полиция США раскрывает 75% дел о мошенничестве или коррупции при помощи доказательств, собранных на страницах в социальных сетях, где дети мошенников хвастаются своим богатством.

О чём гласит американский закон о «неправильной жизни»? 10 любопытных фактов о США

Чтобы отказаться от гражданства США, придётся уплатить сбор — 2350 долларов

Чтобы отказаться от гражданства США, необходимо заплатить крупный сбор — 2350 долларов за интервью и обработку данных заявителя. Этот сбор является самым высоким в мире и вдвое превышает следующий по величине, взимаемый правительством Ямайки.

Дизайн американского флага придумал школьник

В 1958 году американский школьник Роберт Хефт в рамках конкурса, приуроченного к принятию в состав США Аляски и Гавайев в качестве 49-го и 50-го штатов, разработал дизайн нового флага США и получил за него четвёрку. Преподаватель пошутил, что исправит оценку, если Конгресс примет его работу. И её действительно пришлось исправить в 1960 году, когда дизайн семнадцатилетнего Хетта был выбран из тысяч других работ и принят качестве государственного флага США.

Роберт ХефтРоберт Хефт

О чём гласит американский закон о «неправильной жизни»? 10 любопытных фактов о США

Пицца для российского президента

Американская пресса, а также автор книги о Билле Клинтоне Тейлор Бранч, утверждают, что во время первой встречи Клинтона и Ельцина в сентябре 1994 года агенты американских спецслужб, охранявшие Ельцина, потеряли его, а потом обнаружили на Пенсильвания-авеню. Российский президент был мертвецки пьян, одет только в нижнее бельё и пытался вызвать такси. Ельцина уговаривали вернуться обратно в Блэр Хаус, но он отказывался и кричал, что едет за пиццей.

Борис Ельцин и Билл КлинтонБорис Ельцин и Билл Клинтон

Где прячется самое высокое дерево в мире

Дерево Гиперион, растущее в национальном парке «Редвуд», США, является самым высоким живым деревом на Земле. Его высота — 115,61 м, а толщина — около 5 м. Возраст дерева превышает 700 лет. Точное местоположение Гипериона не разглашается — наплыв туристов может нарушить экосистему, в которой дерево жило веками.

О чём гласит американский закон о «неправильной жизни»? 10 любопытных фактов о США

Доллары содержат кокаин

Поверхность более чем 95% американских долларов, находящихся в обороте, содержит следы кокаина.

О чём гласит американский закон о «неправильной жизни»? 10 любопытных фактов о США

Бенджамин Франклин состоял в российской Императорской академии наук и художеств

Бенджамин Франклин, один из отцов-основателей США, был первым американцем, ставшим иностранным членом Императорской академии наук и художеств (с 1917 года — Российская академия наук). Кроме того, однажды в Париже он беседовал с Фонвизиным и существует предположение, что именно Франклина писатель вывел в образе Стародума, героя его комедии «Недоросль».

Бенджамин ФранклинБенджамин Франклин

США — родина серийных убийц

ФБР провело исследование информации о 4743 известных серийных убийц мира, действовавших с 1900 по 2016 год, и обнаружило, что подавляющее большинство из них — 3204 человек — орудовали на территории США.

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