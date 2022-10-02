А вы знали об этом?(Статья 67) 

1.

Всего 2% жителей нашей планеты обладают рыжим цветом волос. Из-за редкости этого явления, у многих народов за века сложилось предосудительное отношение к рыжеволосым людям. Наибольшее количество рыжих людей живет в Америке – порядка 12 миллионов. Любопытна мистическая подоплека в отношении к рыжим на протяжении веков.

Древние греки считали, что после смерти рыжие люди перерождаются, причем чаще всего в вампиров.Египтяне считали рыжеволосых красавцев невезучими и предпочитали приносить их в жертву Амону Ра в надежде на прекращение полосы неудач, которая могла преследовать окружающих.Испанская средневековая инквизиция автоматически причисляла рыжих к похитителям адского огня, они признавались колдунами и ведьмами и сжигались на костре.

А вот римляне, напротив, считали рыжий цвет волос признаком невероятной удачи и даже покупали рыжеволосых рабынь как талисман. В Полинезии также отмечали рыжеволосых людей, как особенных. Считалось, что солнечная шевелюра – признак благородного происхождения и дружелюбного расположения божественных сил.

На Руси, как ни странно, рыжих наградили огромным количеством не самых приятных пословиц и поговорок, таких как «рыжий да красный – человек опасный» и «с черным баню не топи, с рыжим дружбу не води». При этом наши предки по-разному относились к рыжеволосым людям различного происхождения: «Рыжего зырянина создал бог, рыжего татарина — черт».

2.

Кстати, Петр I издал указ, запрещающий рыжим людям занимать высокопоставленные должности в правительстве и свидетельствовать в судах: «…понеже Бог шельму метит!».

Русский актер Глеб Котельников придумал свое изобретение, находясь под впечатлением от трагедии. В 1910 году он узнал о гибели летчика Мациевича, выпавшего из самолета во время показательного выступления на Всероссийском празднике воздухоплавания. Потрясенный Котельников решил придумать средство, которое спасало бы летчиков в кризисных ситуациях. Первый ранцевый парашют РК-1 появился в 1912 году. Он был похож на современные устройства: круглый купол, металлический ранец с пружинами, вытяжное кольцо.

Первое испытание провели на земле с помощью автомобиля. Привязали к машине парашют и разогнали ее. На скорости выдернули кольцо. Купол раскрылся мгновенно. Сила торможения оказалась такой, что мотор автомобиля заглох . Последующие испытания с помощью манекенов и людей проходили успешно. В ходе Первой мировой войны парашюты Котельникова стали использоваться русскими войсками. У современных парашютистов есть традиция – привязывать ленточки для затяжки парашютов к деревьям у могилы Котельникова на Новодевичьем кладбище.

3.

Пожилая мать палача народов Сталина Екатерина Джугашвили (в девичестве Геладзе) жила в роскошном дворце бывшего царского наместника в Тифлисе, гуляя по утрам по красивейшем саду! Кроме того, она была похоронена в тбилисском пантеоне Мтацминда, предназначенного для захоронения выдающихся деятелей Грузии. Таким образом, посмертно «заслуги» простой прачки Кеке из Гори, которая неизвестно от кого нагуляла обыкновенного тирана и злодея Средневековья, были приравнены к заслугам выдающихся деятелей Грузии!Это вызвало тогда возмущение у жителей Грузии. Пантеон Мтацминда в 1929 году официально был объявлен пантеоном грузинских писателей и общественных деятелей. Именно там находились могилы тех, кого в Грузии да и во всем Советском Союзе считали великими грузинами . Исходя из этого, Екатерине Георгиевне, которая ничем подобным не отличилась, в Пантеоне совсем не место!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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