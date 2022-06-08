Какой цвет глаз считался исконно русским.

Доброго времени суток уважаемые подписчики, читатели и вновь заглянувшие на наш канал. В этом выпуске мы снова поговорим о древности и расскажем, какого цвета были у настоящих русских людей.

Как известно генетика играет определяющую роль в цвете глаз, которые в свою очередь являются одной из характерных черт для каждой национальности. Давайте попробуем разобраться какой цвет глаз чаще всего встречается у русских людей, а также поговорим о самом древнем упоминание про внешность руссов.

Первые упоминания про цвет глаз руссов берут свое начало из Византии, где Лев Диакон описывая русского князя Святослава говорит что тот был среднего роста, имел густые брови и светло-синие глаза. Арабы всех славян представляли себе как светловолосых и голубоглазых людей. А вот дипломат Яков Рейндельфис в 17 веке описывая русских говорит, что чаще всего они встречались с голубыми или серыми глазами. Он также рассказывает, что серые глаза были очень красивы, и их обладатели имели грозный взгляд с огненно-красным блеском.

До революции в начале 20 века практически половина русского населения имела глаза серого цвета, из оставшейся половины примерно у 25 % были карие, 20 % голубые и синие, а зеленые и черные всего 5 %. В середине того же века советские ученые отправляются в экспедицию, целью которой является изучение русского населения проживающего в глубинках страны. Исследовано было более восемнадцати тысяч человек. По его итогам выяснилось, что людей с серыми глазами стало практически на 30 % меньше и встречались они по большей части у мужского населения, на пару процентов больше стало обладателей синих и голубых очей, кареглазых осталось всего порядка 7 %, а черные и зеленые теперь были у 50 % жителей.

Профессор Копенгагенского университета из отдела молекулярно-клеточной медицины Ханс Эйберг занимался изучением и провел глобальное исследование появления глаз разного цвета в природе. По итогам своих исследований профессором был сделан вывод, что изначально у всего человечества были карие глаза, а голубоглазые люди по его же мнению появились не более чем 10000 лет назад и произошли они от одного человека. Ученым удалось идентифицировать мутирующий ген у определенного человека, являвшегося прародителем всех обладателей голубых глаз.

В наши дни больше всего людей имеющих синий или голубой цвет глаз встречаются в Скандинавии, Германии, России и прибалтийских странах. Первую строчку в процентном отношении голубоглазых людей безоговорочно занимают Эстонцы - 99 % всего населения государства, в Германии такой оттенок встречается у - 73%, у Россиян около- 47% из которых кристально голубых порядка 20%, а оставшиеся имеют серый и редкий синий оттенок радужки.

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А вы знали об этом?

В апреле 1865 года, находясь на военной службе, доктор Пембертон получил сабельное ранение в грудь. Чтобы облегчить боль, он принимал морфин. Рана зажила, а зависимость от опийсодержащих лекарств осталась. Чтобы отвыкнуть от наркотика, Пембертон разрабатывает рецепт напитка на основе листьев коки, который также снимает боль, но не содержит опия. Доктор начал продавать своё изобретение под маркой «Французское кокаиновое вино Пембертона». Так начинается история всемирно известной газировки. В Индии же Кока-Колой опрыскивают посевы, поскольку она действует против вредителей вроде колорадских жуков. А ещё, что самое важное, стоит гораздо дешевле химикатов. От Кока-Колы может возникать смертельно опасная сердечная аритмия. Изначально в Кока-Кола добавляли свежие листья коки, содержащие наркотическое вещество. В конце 19 века кокаин не был под запретом и его часто использовали при производстве безалкогольных напитков для «тонизирующего эффекта». Но когда в 1903-м году в газете «New York Tribune» появилась статья, утверждавшая, что «упившиеся Кока-Колой негры из трущоб нападают на белых людей», рецепт напитка был навсегда изменён — в него стали добавлять листья коки, очищенные от наркотического вещества, а затем от них вообще отказались. Жёлтая крышечка на бутылке Кока-Колы означает, что напиток — кошерный: кукурузный сироп в нём заменён на обычный сахар.

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